امرأة شجاعة تتحدى مهلكة آل سعود وتكشف جرائمها البشعة

مهدي المولى ||

نعم امرأة شجاعة تتحدى مهلكة آل سعود وتكشف حقيقتها وتعريها أمام العالم تكشف جرائمها البشعة المعادية للحياة والإنسان أنها الإنسانة الشجاعة الصادقة والمخلصة حيث حملة روحها على كفها وأعلنت تحديها لظلام ووحشية آل سعود إنها خطيبة الصحفي الشجاع جمال خاشقجي الباحثة التركية خديجة جنكيز رغم محاولات مهلكة آل سعود ومواقفها الخبيثة الحقيرة التي قام بها آل سعود ضدها من تهديد وترغيب لكنها رفضت كل ذلك واستمرت في تحديها في صرختها ضد دكتاتورية وعبودية واحتلال آل سعود للجزيرة وأهلها قائلة أنا لا أغني للظالمين المستبدين واخترت الحرية والعدل على المال.

فجريمة قتل خطيبها جمال خاشقجي بشكل بشع لن ينل من عزيمتها ويقلل من إرادتها بل زاد من قوة عزيمتها وإرادتها وقررت التحدي والنضال في كل مكان وفي كل المجالات وهي إنقاذ أبناء وبنات الجزيرة وتطهير أرض الجزيرة من دنس ورجس آل سعود الذين جعلوا من أنفسهم بقر حلوب لتغذية ساسة البيت الأبيض والكنيست الإسرائيلي وكلاب حراسة لحماية إسرائيل والدفاع عنها بل أعلنت الحرب على العرب والمسلمين بالنيابة عن إسرائيل.

فكل ذلك كشفته تلك المرأة الشجاعة خديجة جنكيز خطيبة الصحفي الحر الذي قتل على يد زبانية محمد بن سلمان الأحمق عدو الحياة والإنسان وعدو كل إنسان حر شجاع يملك القيم الإنسانية في رسالة وجهتها الى المغني الكندي الشهير جاستن بيبر تطلب منهم إلغاء حفله المقرر إقامته في مهلكة آل سعود حيث وصفت المهلكة بالقتلة وقالت منذ 3 سنوات بقليل دخل خطيبي والصحفي والكاتب الى قنصلية آل سعود في إسطنبول معتقدا إنه سيحصل على بعض المستندات اللازمة لحفل زفافنا ومع ذلك قتل داخل القنصلية على يد عملاء يتصرفون بأوامر من ولي العهد محمد بن سلمان.

كما ناشدت العالم ومن ضمنهم المغني الكندي ( جاستن بيبر) في رسالة قوية (ان اسمك وموهبتك لن يتم استخدامهما لاستعادة نظام يقتل منتقديه.

وقالت مخاطبة المغني أعلم انك مكرس لجمهورك وتسافر الى المملكة من أجلهم ومع ذلك هناك الألوف من أبناء الجزيرة من مختلف الأعمار والخلفيات والمعتقدات الدينية يقبعون في السجن ويعاقبون لمجرد التعبير عن معارضتهم لدكتاتورية محمد بن سلمان التي لا ترحم وقالت له لا تجعل من نفسك بيدق بيد المجرم محمد بن سلمان فان فعلت ذلك ستحط من شأنك وشأن رسالتك وأن رفضت ذلك فسترفع من نفسك ومن رسالتك واعلم ان الذي يغني للقتلة المجرمين للمستبدين الظالمين والذي يجعل من نفسه بوقا حقيرا ويفضل المال على العدالة والحرية فأنه يخرج من عائلة الإنسان ويصبح حيوان مفترس للإنسان ومدمر للحياة.

فألف تحية إكبار وإجلال لهذه المرأة الإنسانة الشجاعة ولمواقفها ونضالها وتحديها ضد أعداء الحياة والإنسان ومن أجل الحياة والإنسان.