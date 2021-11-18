الجمهوريون يبحثون عن بديل لإلغاء تفويض غزو العراق بصلاحيات محددة للرئيس

كشف تقرير لصحيفة واشنطن تايمز ان العضو الجمهوري البارز بيل هاجرتي وعدد من الاعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي يضغطون من اجل إيجاد بديل للألغاء الشامل لتفويض غزو العراق واستبداله بتفويض محدث بصلاحيات محددة للرئيس في اعلان الحرب وذكر التقرير ان ” هناك سعي محموم من قبل الجمهوريين على تعديل المقترح قبل تصويت مجلس الشيوخ على مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي”.

واضاف ان “زعيم الأغلبية الديمقراطي تشارلز إي شومر التزم بالتعامل مع قانون تفويض الدفاع الوطني وهو إجراء يلغي تفويضات 1991 و 2002 لاستخدام القوة العسكرية ضد العراق، لكن السيناتور الجمهوري بيل هاجرتي زعم إن الولايات المتحدة قد تجد نفسها متوقفة عن مواجهة التهديدات من الإرهابيين والمسلحين والتي لا تزال قائمة في منطقة الشرق الاوسط إذا لم يتم استبدال تفويضات اعلان الحرب القديمة بتفويض محدث”.

وتابع ان ” هاجرتي قال إنه سيقدم تعديلاً على قانون الدفاع الوطني يهدف إلى ضمان استبدال التفويض الرئاسي لعام 2002 باستخدام القوة بسلطة محدثة مصممة للتعامل مع التهديدات الأخيرة ، بدلاً من إلغاؤها فقط”.

وكان مجلس النواب الامريكي قد اقر مشروعي قانونين منفصلين الشهر الماضي لإلغاء تفويضات عامي 1991 و 2002 اللتين قدمتا المبرر القانوني لحرب الخليج وغزو العراق عام 2003 على التوالي، والتي استخدمها الرؤساء المتعاقبين للولايات المتحدة في اغراض متعددة لأغراض تتجاوز ما قصده أي عضو صوّت لصالح هذا القرار، حيث استخدمها اوباما عام 2014 لارسال قوات الى العراق بحجة محاربة داعش واستخدمها من بعده دونالد ترامب لتبرير الضربة الجوية التي استهدفت الجنرال قاسم سليماني عام 2020 “.