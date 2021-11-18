التقارير

الجمهوريون يبحثون عن بديل لإلغاء تفويض غزو العراق بصلاحيات محددة للرئيس


كشف تقرير لصحيفة واشنطن تايمز ان العضو الجمهوري البارز بيل هاجرتي وعدد من الاعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي يضغطون من اجل إيجاد بديل للألغاء الشامل لتفويض غزو العراق واستبداله بتفويض محدث بصلاحيات محددة للرئيس في اعلان الحرب وذكر التقرير ان ” هناك سعي محموم من قبل الجمهوريين على تعديل المقترح قبل تصويت مجلس الشيوخ على مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي”.

واضاف ان “زعيم الأغلبية الديمقراطي تشارلز إي شومر التزم بالتعامل مع قانون تفويض الدفاع الوطني وهو إجراء يلغي تفويضات 1991 و 2002 لاستخدام القوة العسكرية  ضد العراق، لكن السيناتور الجمهوري بيل هاجرتي زعم إن الولايات المتحدة قد تجد نفسها متوقفة عن مواجهة التهديدات من الإرهابيين والمسلحين والتي لا تزال قائمة في منطقة الشرق الاوسط إذا لم يتم استبدال تفويضات اعلان الحرب القديمة بتفويض محدث”.

وتابع ان ” هاجرتي قال إنه سيقدم تعديلاً على قانون الدفاع الوطني يهدف إلى ضمان استبدال التفويض الرئاسي لعام 2002 باستخدام القوة بسلطة محدثة مصممة للتعامل مع التهديدات الأخيرة ، بدلاً من إلغاؤها فقط”.

وكان مجلس النواب الامريكي قد اقر مشروعي قانونين منفصلين الشهر الماضي لإلغاء تفويضات عامي 1991 و 2002 اللتين قدمتا المبرر القانوني لحرب الخليج وغزو العراق عام 2003 على التوالي، والتي استخدمها الرؤساء المتعاقبين للولايات المتحدة في اغراض متعددة  لأغراض تتجاوز ما قصده أي عضو صوّت لصالح هذا القرار، حيث استخدمها اوباما عام 2014 لارسال قوات الى العراق بحجة محاربة داعش واستخدمها من بعده دونالد ترامب لتبرير الضربة الجوية التي استهدفت الجنرال قاسم سليماني عام 2020 “. 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الجمهوريون يبحثون عن بديل لإلغاء تفويض غزو العراق بصلاحيات محددة للرئيس
بعد حادثة قتل المتظاهرين…رفض سياسي لتحقيق حلم الكاظمي بالولاية الثانية
عصا موسى والوحدة 8200...!
انصار الله يربحون الحرب ويقلبون الطاولة على الجميع
زيارة دمشق مَهرَها الحُدَيدَة والآتي أعظم
طغيان العائلة البارزانية يدفع الشباب نحو الهجرة والقانون يحمل الحكومة مسؤولية حمايتهم
انكسار القَرن الأميركي وبزوغ الثُّرَيّا (آسيا)
ترشح سيف الإسلام القذافي لرئاسة ليبيا.. جدل قانوني "محسوم"
العملاء من العسكر يقودون السودان
"الكتب الممزقة" والمناهج غير الكاملة تخيب آمال الطلبة و"تحرج" التربية
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.95
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
راح يشلني م ع م : اخاف طيارة ورقية !!!!!!!!!! مصطفى عبد اللطيف مشتت ( م ع م ) رجاءا اختار سيناريو متعوب ...
الموضوع :
مصدر امني يفند رواية عدد الطائرات ويؤكد: اصابة الكاظمي مفبركة
مواطن : المتأمل لعقدة الحقد عند اليهود يعتصر قلبه اكثر لامام زمانه فلا من امة ناصره وواعية تعينه ولامن ...
الموضوع :
صحفي مقرب من المخابرات الاسرائيلية ينشر على تويتر صور العامري والخزعلي والولائي وملمحا الى اغتيالهم
رسول حسن نجم : لقد قطعت ايران شوطا طويلا في طريق التقدم والازدهار وفق ماتمليه الشريعه الاسلاميه.. والذي نطلبه من سماحة ...
الموضوع :
مادة دراسية في الجامعات الإيرانية تختص بتحكيم الروابط الأسرية
سرور داود محمد داود : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... تحية طيبة .... م/ مناشدة اناشد معاليكم لرفع الظلم عنا نحن فئة ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
بغداد : الله يديم عليكم الطافه ويبعد عنكم السوء المؤلم ان الناس لم تعد تلتفت الى ان دائرة الخير ...
الموضوع :
امام جامع براثا يصدر بيانا حول الاخبار الكاذبة حول تعرضه لحادث سير
ابو مهدي العباسي : السلام عليكم أصبتم اخي البياني جزء من الحقيقة وكبدها ولكن الواقعية الدولية اليوم تقوم على مرتكزات ستراتيجية ...
الموضوع :
لماذا لا ندمج الحشد بالقوات الأمنية؟!
بغداد : العنوان ينطي انطباع موجع .... سامح الله محرر الخبر العراق ليس لديه كهرباء نحن نعيش على اضواء ...
الموضوع :
مصدر يوضح حقيقة وفاة امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير
طالبة في العراق فقط : شكوتي هي عن التدريس في العراق و حالة المدارس الرحلات اللي نكعد عليها مكسرة لذا يرجى اتخاذ ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
رياض البغدادي : الحمد لله على سلامتكم شيخنا الفاضل ربي يحفظكم ويدفع عنكم كل سوء بحق محمد وال محمد ...
الموضوع :
امام جامع براثا يصدر بيانا حول الاخبار الكاذبة حول تعرضه لحادث سير
الجابري الجابري : اسال الله ان يحفظك ويمد بعمرك الشريف ...
الموضوع :
امام جامع براثا يصدر بيانا حول الاخبار الكاذبة حول تعرضه لحادث سير
فيسبوك