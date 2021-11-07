العطش العراقي قادم..!

شغاف كاظم الموسوي ||
**اردوغان يطلقها من "اليسو": الماء أثمن وأهم مورد استراتيجي في القرن الحالي!
-اردوغان يفتتح سد "اليسو" الذي يعتبر الأكبر من نوعه على نهر دجلة ويؤكد ان الماء اصبح اهم واثمن مورد استراتيجي في القرن الحالي
-اردوغان أكد ايضا بأن حماية الموارد المائية لم تعد خيارا بل ضرورة
-تبلغ سعة تخزين السد 11 مليار متر مكعب، في حين تصل القوة المركبة فيه 1200 ميغا واط
-وضع الحجر الاساس لهذا السد عام 2006 قبل ان يكتمل البناء في تموز 2019
-ومع نهاية 2020 تم تشغيل وحدات أخرى في السد وإنتاج 3.7 مليار كيلو واط من الطاقة منذ نهاية عام 2020 وحتى الآن
-وبحسب وكالة الاناضول الرسمية، يعتبر السد، الأول من نوعه على مستوى العالم من حيث حجمه وارتفاعه وسطحه الخرساني
-كما انه يحتل المرتبة الثانية بعد سد أتاتورك من حيث الحجم
-السد يصنف الرابع من حيث إنتاج الطاقة بعد سدود أتاتورك وقره قايا وكيبان
-ويعتبرالسد ايضا أكبر سد لإنتاج الطاقة الهيدروليكية على نهر دجلة
هذا السد منع ٥٠% تقريباً من مياه دجلة القادمة للعراق وتم تحويلها الى اراضي تركيا ، كل ما يجري هو استغلال واستفزاز وضغوط واطماع في العراق من قبل احفاد العثمانيين .
وهو سيقوم بتنفيذ سد آخر على الحدود مع العراق هذا السد سيصيب نهر دجلة بالشلل التام
والنظام السياسي الحالي غير مهتم ولا مكترث
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