العطش العراقي قادم..!

شغاف كاظم الموسوي ||

**اردوغان يطلقها من "اليسو": الماء أثمن وأهم مورد استراتيجي في القرن الحالي!

-اردوغان يفتتح سد "اليسو" الذي يعتبر الأكبر من نوعه على نهر دجلة ويؤكد ان الماء اصبح اهم واثمن مورد استراتيجي في القرن الحالي

-اردوغان أكد ايضا بأن حماية الموارد المائية لم تعد خيارا بل ضرورة

-تبلغ سعة تخزين السد 11 مليار متر مكعب، في حين تصل القوة المركبة فيه 1200 ميغا واط

-وضع الحجر الاساس لهذا السد عام 2006 قبل ان يكتمل البناء في تموز 2019

-ومع نهاية 2020 تم تشغيل وحدات أخرى في السد وإنتاج 3.7 مليار كيلو واط من الطاقة منذ نهاية عام 2020 وحتى الآن

-وبحسب وكالة الاناضول الرسمية، يعتبر السد، الأول من نوعه على مستوى العالم من حيث حجمه وارتفاعه وسطحه الخرساني

-كما انه يحتل المرتبة الثانية بعد سد أتاتورك من حيث الحجم

-السد يصنف الرابع من حيث إنتاج الطاقة بعد سدود أتاتورك وقره قايا وكيبان

-ويعتبرالسد ايضا أكبر سد لإنتاج الطاقة الهيدروليكية على نهر دجلة

هذا السد منع ٥٠% تقريباً من مياه دجلة القادمة للعراق وتم تحويلها الى اراضي تركيا ، كل ما يجري هو استغلال واستفزاز وضغوط واطماع في العراق من قبل احفاد العثمانيين .

وهو سيقوم بتنفيذ سد آخر على الحدود مع العراق هذا السد سيصيب نهر دجلة بالشلل التام

والنظام السياسي الحالي غير مهتم ولا مكترث