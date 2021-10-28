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بين تلميح وتأييد ونفي.. هل ستكون عودة البيشمركة الى كركوك “مهر” الولاية الثانية؟!


كشف النائب السابق جاسم محمد جعفر, الخميس, عن تقديم رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي قدم لإقليم كردستان بعض التنازلات ومنحهم وعودا بإعادة البيشمركة الى كركوك مقابل دعمه لولاية ثانية.

وقال جعفر في تصريح لـ /المعلومة/, ان “امر القائد العام مصطفى الكاظمي بنقل لواء من قوات البيشمركة على اطراف التون كوبري وإصدار امرين بتشكيل قوة مشتركة من الجيش العراقي والبيشمركة وانتشارهما مابين خانقين والموصل يؤكد بوجود نية لاتفاق بين الكاظمي واربيل لعودة البيشمركة الى كركوك وهذا امر مرفوض من قبل العرب والتركمان”.

وأضاف ان “هذه التسهيلات والمقدمات هي لتهيئة عودة البيشمركة”، مبينا أن “ذلك يأتي ضمن وعود قدمها الكاظمي مقابل دعم أربيل له في الحصول على ولاية ثانية”.

وأشار جعفر الى ان “تصريحات أربيل بعدم وجود نية للعودة وان الانتشار هو سد الفراغات مجرد كلمة حق يراد بها باطل”.

وكان القيادي البارز في الجبهة التركمانية ارشد الصالحي كشف في وقت سابق من اليوم الخميس، عن اتفاق بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وإقليم كردستان العراق على إعادة قوات البيشمركة الى محافظة كركوك، مؤكدا أنه لن يقبل بذلك.

فيما نفى الأمين العام لوزارة البيشمركة جبار ياور في تصريح لـ/المعلومة/، وجود اتفاق سري او علني بشان إعادة قوات البيشمركة الى محافظتي كركوك وديالى, مشيرا الى وجود اتفاق لتشكيل لواءين مشتركين بين الجيش العراقي والبيشمركة لتأمين الفراغات خارج المدن. 

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