عملة البيتكوين والعلامات الماسونية..!

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ناجي امهز || اليوم ارسل لي احد الأصدقاء الذين احترمهم كثيرا، مقالا لاحد الصحفيين المرموقين يشير فيه ( ان المشترك بين شعار معظم العملات هو الخطين الذين يرمزان الى عامودي هيكل سليمان "بوعاز" و "جاكين".)، وقد سألني الصديق المحترم عن وجود الرموز في عملة البيتكوين وان امكن تفسيرها، بسبب اختصاصي في معرفة النظام العميق. وما ينشر اليوم هو ينشر لأول مرة بالعالم، ليس فقط بالعالم العربي. في الحقيقة ان كافة النقود بالعالم تحتوي على الرموز الماسونية، وهو تقليد قديم متعارف عليه حتى قبل الميلاد، وكان يرمز اليه :. بثلاثة نقاط، وهذه النقاط هي التي كان يتشاركها فرسان الهيكل في توقيعهم على التحويلات المالية، حيث أنشئ قبل تسعمائة عام ابان الحرب الصليبية، ولأول مرة نظاما مصرفيا يشابه تماما نظامنا اليوم، عندما كان المقاتلين في جيش فرسان الهيكل (1120 – 1312) المتواجدين بالشرق الأوسط يحولون الأموال الى ذويهم في أوروبا، وبما انه كانت النقود لها وزن وحجم كبير، فكان يأتي المقاتل من فرسان الهيكل الى ما يشبه مراكز تحويل الأموال اليوم، يدفع نقودا ويأخذ مكانهم صكا او إيصال بالمبلغ المرسل، ويعطي هذا الصك او الايصال الى أي شخص متوجه الى أوروبا وعندما يعطي هذا الصك لذوي المرسل يتوجه ذوي مرسل الصك او الايصال الى اقرب مركز مالي لفرسان الهيكل، حيث يتم صرف المبلغ مع اقتطاع عمولة معينة. ومنذ ذاك الحين وغالبية العملات تحتوي الرموز الماسونية، وأشهر هذه الرموز واوضحها وأكثرها تعقيدا هي الرموز المتواجدة على الدولار الأمريكي من فئة الدولار الواحد، والذي يعتبر انه أوضح رسالة وأشهر خريطة لحكم العالم. من علامات البيتكوين هو انكم تجدون ست مربعات مكررة 3 مرات وهي تشير الى رمز 666 وهو الرمز المعروف بعدد الوحش هو تفسير لنص ورد في سفر رؤيا يوحنا في العهد الجديد من الكتاب المقدس حتى المربعات المتفرقة فهي الدرجات الأساسية الثلاث. كما انه وجود 16 خط على شكل دائرة الكترونية هو يعني الرقم 7 (1+6=7) والتي تعني عام "الجلمت" للحروب او " الشميتاه" وهو عام البوار او التلف أي انه كل سبع سنوات يجب ان يدمر الشيء، وأوضح علامة فيها هي تعداد المربعات المتواجدة حول العملة والبالغ تعدادها 33 مربعا، وهي تشير الى الدرجة 33 وهي درجة رمزية متعارف عليها بناء للنظام الايكوسي (العهد الايكوسي المعتمد من قبل غالبية محافل العالم)، وهذه الدرجات لم يعترف بها قبل عام 1717، وهناك فئة من التابعين للعهد الايكوسي يعتمدون الدرجات الخمس او الدرجات السبع، اما الماسون المتأصلين بالتسلسل العائلي وهم لديهم ارقام يقال انها تجاوزت ال 2956 فانهم لا يعترفون الا بالدرجات الثلاث، وهؤلاء تم اقصائهم من الماسون بسبب منعهم اليهود من تبوء أي منصب ضمن الانوار وهم الذين شقوا المحفل الإنجليزي عن المحفل الفرنسي عندما اعتمد المحفل الفرنسي الكتاب الأبيض، بدل الكتب السماوية الثلاث، وهم يعارضون انضمام المرأة الى المحفل الا بصورة رمزية. والصراع القائم منذ اربعمائة عام بين المحفل الإنجليزي والمحفل الفرنسي هو بسبب هذه الصراع على رمزية تطبيق التعاليم الايكوسية، وحتى ان مشاركة المحفل الفرنسي الى جانب المحفل الأمريكي ابان الثورة الامريكية ضد المملكة البريطانية هو بسبب صراع المحافل ومازال هذا الصراع الى يومنا هذا، واشهر شخصية كتب عنها في هذا الصراع هي شخصية لافييت الماسوني الذي جمع المال والسلاح والرجال من المحافل الفرنسية لدعم الثورة الامريكية 1765- 1783. وأيضا من الاسرار الكبرى التي ترافق عملة البيتكوين، هو شعارها حرف الباء، وعلى القارئ ان يعرف بان النظام العميق لا يكتب حرف او ينقش رمز الا وله دلائل تاريخية ودينية، وحتى على مستوى الاسرار السماوية والارضية. ومن الاسرار التي حجبت والتي يستخدمها كل العالم هي سنبلة القمح التي ترمز الى الخير والعطاء. في الحقيقة ان حرف الباء هو يشير الى اسم بوعز كلمة الدرجة الأولى بالماسونية، لكن المفارقة ان بوعز هو شخصية في الكتاب المقدس ذكرت في سفر راعوث من سبط يهوذا، ذُكر أنه أعجب براعوث الموآبية التي هاجرت من موآب إلى مدينة بيت لحم في إسرائيل والتي كان يعيش بها بوعز بعد موت زوجها هناك، عملت راعوث بالبداية في مزرعته كي يقوم بوعز بطلبها للزواج وثم تزوج منها وأنجب منها عوبيد الذي أصبح أحد أجداد يسوع و‌داود حسب المعتقد المسيحي. وراعوث الموابية التي تزوجها بوعز، وهذا السر يقال وينشر لأول مرة، هي جاكين، والحرفين ب و ج، وكلمة السر للدرجة الثانية هي كلمة سنبلة، ودائما نشاهد السنبلة رمز العطاء على كافة العملات. والسر الأكبر الذي نكشفه اليوم، ان المؤابين وهم الماسون الاصيلين، ليست مخلوقات بشرية صافية بل حسب الاسرار يحملون الجينات الفضائية. وهم ليسوا ساميين وان كانت والدتهم هي بنت لوط ابن شقيق إبراهيم، لكن القصة الخفية تقول بانه عندما زار الملكين من شعب الانوناكي إبراهيم ( قصة الملكين في الكتب المقدسة) ثم توجهوا الى مدينة سدوم وعمورة والتي تعرف بالإسلام بمدينة لوط، وتقول القصة المخفية عن العالم ان ابنة لوط الكبرى انجبت طفلا وهو بسبب علاقة بين الفضائي الانانوكي وابنة لوط، وكلمة مؤاب تعني من دون اب. وقد ذكر بالكتاب المقدس أيضا الفِعلة الشنيعة التي فعلتها الأبنتان بأبيهما النبي لوط حينما أسقياه الخمر لينجبا منه أبناء بدون أن يدري. ولكن المؤابين ينكرون هذه الحادثة، وينسبون اصلهم الى المخلوقات الفضائية من ناحية الاب. وقد ثبت علميا ان مدينة سدوم وعمورة دمرا من الفضاء وهي قصة نشرتها بفيديو مختصر على قناة يوتيوب ناجي امهز، قبل سنوات، ومنذ اشهر انتجت الولايات المتحدة فيلما وثائقيا لأول مرة يؤكد بما نشرته بالفيديو قبل سنوات. https://www.youtube.com/watch?v=gahhkReyz_M وهذا النص المنشور الذي صدر قبل شهرين يثبت ان سدوم وعمورة تعرضا لنيزك قوته الف ضعف لقنبلة هيروشيما وبعد مرور سنوات، استطاع العلماء اكتشاف طبقة سوداء سمكها حوالي 15 مترا، من فحم الخشب والرماد وطوب منصهر وأوان خزفية، عمرها 3600 عام، حسب ما ذكره الباحثون. ويشير الاكتشاف، حسب تقرير Scientific Reports ، أنها تعرضت لعاصفة نارية دمرتها تماماً، كالانفجار الذي حصل عام 1908 في منطقة بودكامنا تونجوسكا في روسيا، حسب ما ذكرته مجلة Scientific Reports، نقلاً عن الباحثين.