التقارير

المركز الأمني في طبرجا يعود لشركة GOVSOURCE الأمريكية

57 2021-10-21

 

عدنان علامه ||

 

نشر الزميل الإعلامي حسين مرتضى ملف المركز الامني الأميركي في طبرجا وقال بأنه يوجد في اسفل المبنى سجن محصن. والأشخاص المنشورة صورهم تم تصويرهم بعد ان تحركوا من المركز  إلى أحد المحلات. ودائماً يستخدمون سيارات مستأجره تتبدل كل أسبوع.

وأضاف مرتضى بأن المركز الامني الاميركي المحصن في طبرجا مفتوح على البحر .. ممنوع الاقتراب ويستقبل شخصيات لبنانية وبعضهم نواب.

وفي الصورة المدون عليها بالأحمر تظهر آلية نوع هامر مزودة برشاش 12.7ملم  اميركي.

لفت إنتباهي النسر الأمريكي الذهبي على ال "تي -شيرت" فبرزت كلمة GOVSOURCE عند تكبير الصورة. بحثت عن هذه الشركة عبر محرك اابحث وتبين بأن الجيش اللبناني  متعاقد مع هذة الشركة للتدريب على صيانة ناقلات الجند نوع برادلي  BRADELY منذ أكثر من عامين واقتطفت بعض المقاطع والصور عن هذه الشركة ومنها ما تقول عن نفسها:-

هي شركة عالمية رائدة فائزة بالجوائز في التدريب والتعليم العسكري والخدمات ذات الصلة.

 تأسست في العام 2006، غوف سورس هي شركة مملوكة للقطاع الخاص، وتقدم مجموعة كاملة من خدمات التدريب والتعليم العسكري والخدمات ذات الصلة. وحتى الآن، نفذت شركة غوف سورس مهمات تقنية وتدريبية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوراسيا وأميركا الجنوبية والولايات المتحدة القارية.

 

لمزيد من المعلومات:

 www.govsource.com"

GovSource, headquartered in Reston, Virginia, is a leader in providing military and law enforcement training services to the federal government and allied countries. It delivers military training services from highly-experienced instructors, who have served in some of the most elite military units in the world. Over its 14-year history, the Company has cultivated long-standing relationships with key customers to provide high-end special operations support and training.

https://mcleanllc.com/engagement/ids-international-acquires-govsource/

وأرفق لكم بعض الصور التي نشرها الزميل مرتضى لتأكيد المحتوى مع الإشارة بأن المدربين لا يحتاجون إلى مثل هذه الحماية وإذا كانت السيارة المصفحة والمزوّدة برشاش تابعة للسفارة   الأمريكية فيعد هذا خرقًا فاضحًا للسيادة  لمن يهمه الحفاظ على السيادة.

 

وإن غدا لناظره قريب

 

21/10/2021

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