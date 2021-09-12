التقارير

السر الكبير والذي يعلن لاول مرة..!

37 2021-09-12

 

ناجي امهز ||

 

·        ماذا يعبد الذين يحكمون العالم؟!

 

 منذ عامين في 2019 وشهر ايلول تحديدا، انتجت فيديو قصير اوضح فيه ماذا يعبد الذين يتحكمون ويحكمون العالم، وكان غايتي من هذا الفيديو هو شرح ان النظام العالمي العميق لا دين له، فهو ليس يهوديا ولا مسيحيا ولا اسلاميا ولا حتى بوذيا، وان هذا النظام مستعد ان يستخدم ويستغل اي شيء لتحقيق غايته، لحكم العالم.

وقد بحثت طويلا ولم اجد اي كتاب او مقال ولا حتى فيديو واحد يثبت ما اقوله، كون هذا الكلام من الاسرار المصونة التي لم يطلع عليها الا قلة نادرة للغاية بالعالم، وانا اطلعت عليها من قبل احد الشخصيات المسيحية.

هذا الفيديو كتبت السناريو له والمونتاج والغاية منه الشرح ماذا يعبد هؤلاء.

ومن المفارقة انه بعد ثلاثة اشهر من نشر هذا الفيديو في 20- 12 - 2019  اعلن الرئيس الامريكي ترامب عن انشاء القوة الفضائية للولايات المتحدة بميزانية مالية كبيرة للغاية.

انصح بمشاهدته لان الكثيرين سيفهمون ماذا وراء الديانة الابراهيمية، 

هذا رابط الفيديو الذي نشرته عام 2019

https://www.youtube.com/watch?v=gahhkReyz_M

وبعد نشر الفيديو على قناتي يوتيوب وصلني تعليق على الايميل يقول فيه المعلق،

بانه لم يشاء ان يعلق على القناة احتراما لما اقدمه، ولكن لو كلامي صحيح لكان هناك فيديو او فيلم او حتى كتاب ابصر النور بهذا الخصوص.

وكان جوابي له انه في عام 2022 ستظهر امور كثيرة وتتكشف حقائق كثيرة

بالامس ارسل  لي احد المتابعين لقناتي رابط فيلم وثائقي انتاج الولايات المتحدة الامريكية باللغة الانجليزية مترجم للغة العربية، يتناول الموضوع كما تناولته انا، انما بالتأكيد بمقدرات اوسع واكبر وانتاج اضخم، لكنه يحتوي نفس المضمون ويسير بذات والاسلوب.

ملاحظة لا يوجد كتاب مكتوب او فيديو او فيلم واحد قبل الفيديو الذي نشرته يتحدث عن ما ارويه في الفيديو الذي نشرته.

ملاحظة ثانية هذا الفيلم نشر بعد سنتين من الفيديو الذي نشرته، لان المتابع سيعتقد اني نقلت الموضوع عن هذا الفيلم، فاردت فقط لفت الانتباه، بسبب التشابه الكبير بالنص، وتقارب الافكار، مع العلم كما قلت انكم لو بحثتم بكافة الكتب واللغات او الانتاج الاعلامي لن تجدوا قبل الفيديو الذي نشرته نفس النص وهذا الفيلم الذي ابصر النور منذ شهرين تقريبا.

وهذا رابط الفيلم الذي انتجته امريكا عام 2021

https://race.egybest.network/movie/alien-ancestors-the-gods-of-man-2021/?ref=movies-p2

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