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صحيفة فرنسية التابعة للحزب الشيوعي الفرنسي تكشف فضيحة تسليم واشنطن افغانستان لطالبان


 

متابعة ـ محمد صادق الحسبني ||

 

مرفقة بنشر صورة سرية جداً لاحدى اجتماعات وزير الخارجية السابق مايك بومبيو مع قادة الطالبان في الدوحة وذلك في العام ٢٠٢٠ بحضور قائد القوة الاميركي الذي كان آخر من صعد الى آخر طائرة اميركية غادرت كابول وهو الجنرال كريس دوناهو والذي انتشرت صورته بشكل واسع.

  تضيف مصادر الصحيفة بان لديها وثائق تثبت بان الملا عبد الغني برادر الذي كان يدير الاجتماعات في الدوحة مع الاميركيين برعاية زلماي خليل زاده قد عقد صفقة مع الاميركيين تقضي بان يترك اشرف غني افغانستان وتتسلم الطالبان فورا كل المواقع التي ستسلمها السلطات الافغانية التابعة للاميركيين بما فيها كابول ، مقابل تعهد حركة الطالبان الارهابية بعدم التعرض للاشخاص والمصالح الاميركية لاي تهديد واقعي في داخل افغانستان او خارجها مقابل هذه الخدمة الاميركية للحركة الارهابية المذكورة.

على ان تقوم الحركة بعد تثبيت امارتها الاسلامية بتركيز جهدها لزعزعة الامن في ايران باعتبارها العدو المشترك لاميركا والطالبان.

 كما ان تسليح الطالبان من جانب الجنرال المذكور ممثلا للپنتاگون كان ضمن الاتفاق الذي صادق عليه ترامب ، ما يعني ان كل ما جرى كان متفق عليه اميركيا من قبل الجميع في الولايات المتحدة.

تضيف الصحيفة ايضا بان الطرفين كانا يتوقعان عدم قدرة الطالبان بالسيطرة على وادي پنجشير ، وبالتالي تم الاتفاق على امتناع واشنطن من دعم احمد مسعود مقابل قيام جو بايدن بالموافقة ان تقوم الباكستان بدعم واسناد الطالبان لوجستيكياً وبالقوة الجوية المناسبة للسيطرة على پنجشير...!

 نقلاً عن مصادر ايرانية

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صحيفة فرنسية التابعة للحزب الشيوعي الفرنسي تكشف فضيحة تسليم واشنطن افغانستان لطالبان
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