(فيس بوك) يتعرض لضربة قوية من نشطاء يدعمون فلسطين

متابعة ـ يوسف الكاتب ||

ما هي إلا لحظات منذ اندلاع المواجهات على الأرض بين الإسرائيليين والفلسطينيين حتى اندلعت مواجهات موازية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، كان لفيسبوك أكثرها شهرة وانتشارا نصيب الأسد منها.

مستخدمو الموقع الأزرق من مناصري القضية الفلسطينية تفاجأوا بملاحقة تقنية من إدارة فيسبوك، تحجب وتقيد الوصول إلى أي محتوى قد يصب في صالح التعاطف مع المدنيين في غزة، فيما اعتبره البعض "حربا" على القضية.

وكما أن لكل فعل رد فعل، فقد انعكس الموقف السلبي لفيسبوك تجاه قضية العرب الأولى على تقييم تطبيقها في المتاجر الإلكترونية، لينحدر إلى أرقام كان قد تجاوزها منذ سنوات.

استفهام آخر يبحث عن جواب، له علاقة بما أعلنت عنه إدارة عملاق التواصل الاجتماعي قبل أشهر وأسمته "مجلس الحكماء" وضم في عضويته توكل كرمان، ترى ما حقيقة دورها في انحياز فيسبوك لطرف على طرف في قضية الأمة؟ لعل قادمات الأيام تكون حبلى ببعض الإجابات.

في هذا الصدد كشفت تقارير أمريكية، أن تطبيق التواصل الإجتماعي (فيس بوك)، تعرض لضربة بسبب حملة على وسائل التواصل الاجتماعي دشنها نشطاء مؤيدون لفلسطين.

و قد تسببت هذه الحملة في خفض ترتيب تطبيق (فيس بوك) في متاجر تطبيقات "آبل" و"غوغل"، وفق (سبوتنيك بالعربي).

ويسعى النشطاء المدشنون للحملة للاحتجاج على رقابة (فيس بوك) المزعومة على الحسابات الفلسطينية على منصته، ويحثون الناس على ترك "نجمة واحدة" عند تقييم تطبيق

وأضافت التقارير الأمريكية: "إن (فيس بوك) يتعامل مع الأزمة بأولوية عالية، لكن داخليا بين موظفيه، إذ كتب أحد مهندسي البرمجيات في منشور على لوحة رسائل داخلية على (فيس بوك) أن المستخدمين مستاؤون من طريقة تعاملنا مع الموقف، و أنهم بدأوا في الاحتجاج من خلال ترك تقييمات بنجمة واحدة، و إن أن شركة "آبل" رفضت طلب (فيس بوك) إزالة المراجعات المنخفضة لتطبيقها".

وكان تقييم تطبيق (فيس بوك) لنظام تشغيل "آي أو إس" على تطبيق "آبل" ابتداءً من بعد ظهر أمس الأحد 2.3 نجمة من أصل 5، بينما كان الوضع مشابها في متجر "غوغل"، إذ نال تطبيق (فيس بوك) على أجهزة "أندرويد" تصنيف 2.4 نجمة، وهو أعلى قليلا، وكانت غالبية المراجعات "نجمة واحدة" فقط.

ووجه نشطاء مواقع تواصل عرب انتقادات كبيرة في الفترة الأخيرة، لـ(فيس بوك) بسبب حذفها منشورات وحظرها حسابات تنتقد الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، ووصفتها بأنها تحض على "خطاب الكراهية".