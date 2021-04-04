من افشل إنقلاب الأردن ؟!

محمد صادق الحسيني ||

الانقلاب ضد الملك عبد الله فشل بفضل بريطانيا، لكن التصدع المجتمعي للدولة والمجتمع الاردنيبن حصل وهذا ما اراده نتن ياهو وعيال بن زايد وبن سلمان

الاعتقالات مستمرة ومتصاعدة لرموز قبائلية من الشمال والجنوب الاردني..

صخر الفايز وراكان الفايز / من مشائخ عشائر الفايز / تم اعتقالهم ايضاً ....

والعيون باتت مصوبة الان اكثر واكثر ضد ام الامير حمزة، نور الحسين النشطة جداً في الخارج مع منظمات مجتمع مدني اجنبية موالية للمحافظين الجدد في اميركا.... وزوجة الامير حمزة من عشيرة العتوم الشمالية المعارضة تاريخياً للملك والمرتبطة بنور الحسين ايضاً تحت المجهر ...

وهذا الشرخ داخل الاسرة من جهة الحاكمة وبين القبائل والعرش الهاشمي من جهة اخرى هو الذي بات يراهن عليه الان لاكمال مخطط ما لم يتمكن منه الانقلابيون....

الملك ليس في احسن احواله فوزير خارجيته ايمن الصفدي من حزب صفقة القرن ويتلقى دعم محمد دحلان وبن زايد وهو اللغم الثاني لكن المزروع داخل القصر بعد افتضاح امر باسم عوض الله...

والمعركة الاساس لزعزعة امن واستقرار الاردن ستستمر وتشتد ، مع الانتخابات الفلسطينية التي يريد الاسرائيلي توظيفها لتصب في خدمة مشروع الوطن البديل...

وكذلك بخلع وصاية عرش الاردن على المقدسات الفلسطينية وتسليمها لبن سلمان ثمناً للتطبيع مع الصهاينة...

والتكاذب العربي مع العرش الهاشمي لن يستمر طويلا...

والجميع ممن هزموا في الحرب الكونية ضدنا في اكثر من عاصمة مقاومة ، وهم يقاتلوننا بامر من اسيادهم الاميركان سيدفعون الثمن غالياً....

لقد بدأ زمن دفع الخسائر وتسديد فواتير الهزيمة...

والاردن هي البداية...

وعيك _بصيرتك