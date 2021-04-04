التقارير

من افشل إنقلاب الأردن ؟!


 

محمد صادق الحسيني ||

 

الانقلاب ضد الملك عبد الله فشل بفضل بريطانيا، لكن التصدع المجتمعي للدولة والمجتمع الاردنيبن حصل وهذا ما اراده نتن ياهو وعيال بن زايد وبن سلمان

الاعتقالات مستمرة ومتصاعدة لرموز قبائلية من الشمال والجنوب الاردني..

صخر الفايز وراكان الفايز / من مشائخ عشائر الفايز / تم اعتقالهم ايضاً ....

والعيون باتت مصوبة الان اكثر واكثر ضد ام  الامير حمزة، نور الحسين النشطة جداً في الخارج مع منظمات مجتمع مدني اجنبية موالية للمحافظين الجدد في اميركا.... وزوجة الامير حمزة من عشيرة العتوم الشمالية المعارضة تاريخياً للملك والمرتبطة بنور الحسين ايضاً تحت المجهر ...

وهذا الشرخ داخل الاسرة من جهة الحاكمة وبين القبائل والعرش الهاشمي من جهة اخرى هو الذي بات يراهن عليه الان لاكمال مخطط ما لم يتمكن منه الانقلابيون....

الملك ليس في احسن احواله فوزير خارجيته ايمن الصفدي من حزب صفقة القرن ويتلقى دعم محمد دحلان وبن زايد وهو اللغم الثاني لكن المزروع داخل القصر بعد افتضاح امر باسم عوض الله...

والمعركة الاساس لزعزعة امن واستقرار الاردن ستستمر وتشتد ، مع الانتخابات الفلسطينية التي يريد الاسرائيلي توظيفها لتصب في خدمة مشروع الوطن البديل...

وكذلك بخلع وصاية عرش الاردن على المقدسات الفلسطينية وتسليمها لبن سلمان ثمناً للتطبيع مع الصهاينة...

والتكاذب العربي مع العرش الهاشمي لن يستمر طويلا...

والجميع ممن هزموا في الحرب الكونية ضدنا في اكثر من عاصمة مقاومة ، وهم يقاتلوننا بامر من اسيادهم الاميركان سيدفعون الثمن غالياً....

لقد بدأ زمن دفع الخسائر وتسديد فواتير الهزيمة...

والاردن هي البداية...

وعيك _بصيرتك

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
صورة ناصعة من تاريخ البصرة ـ قضاء ابي الخصيب
من افشل إنقلاب الأردن ؟!
ألأردُن..تصفية حسابات عائلية أم إنقلاب؟!
من هما أبرز رجلين اعتقلا بالأردن..وما علاقتهما بالسعودية؟!
الأهوار وحاجيات سكانها..!
بايدن يتعثر بعيداً عن سُلُّم الطائرة في طهران وموسكو وبكين
من هو رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله الذي اعتقلته القوات الامنية الاردنية
من هو الشريف حسن بن زيد الذي اعتقلته السلطات الأردنية "لأسباب أمنية"؟
من هو الأمير حمزة بن الحسين الذي أصدر الجيش الأردني بيانا بشأنه؟
الحشد الشعبي العراقي صمام الأمان للعراق وروح الصحوة
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
ابراهيم العرامي : كتابات الاستاذ هاشم علوي مسجل عام جامعة اب تزيدا مزيدا من العزة واكرامة ونفتخر بوجود كتاب وسياسيين ...
الموضوع :
اليمنيون يحتشدون باليوم الوطني للصمود وقادمون بالعام السابع
زيد مغير : حينما يذكر اسم الاردن امامي اتذكر مجزرة ايلول الاسود الذي قتل فيها 120 الف شاب مسلم بالاتفاق ...
الموضوع :
وزير الزراعة العراقي يستخف بعلم بلاده..!
رسول حسن..... كوفه : هم تعال اضحكك وياي جا مو طلعت ايران توديلنه انتحاريين يكتلون الشيعه جا مو واحد بعثي زار ...
الموضوع :
خلي أضحكك وياي..!
احمد الدوسري : شكرا للعاملين في المنافذ الحدودية شكرا الي الأستاذ كمال الشهم مشهود له الشجاعه والكرم.اخوكم احمد الدوسري من ...
الموضوع :
احباط محاولة تهريب اكثر من 300 مليون دولار اميركي من منفذ طريبيل
رسول حسن..... كوفه : دوله حضاريه حديثه عادله ثلاث مفاهيم الحضاره... الحداثه... العداله هل يوجد الان دوله في العالم جمعت هذه ...
الموضوع :
ألواح طينية، أصحوا يا بُكمٌ..حتى لا نكون كالذين سادسهم كلبهم..!
سيد حيدر ال سيديوشع : الوقوف الى جانب القضية الفلسطينية واجب انساني ، واجب ديني ، واجب إسلامي ضعيف من يقول غير ...
الموضوع :
هل يجب مساعدة فلسطين؟!
احمد جاسم : فساد اداري ومالي بكل دوائر الخالص وبلتعاون مع القائم مقام الضريبه كله رشاوى يله تكمل المعامله والضربه ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
رسول حسن..... كوفه : جزاك الله خيرا سماحة الشيخ الباحث الكبير في القضية المهدوية على هذه التوضيحات المهمه واكرر طلبي لسماحتك ...
الموضوع :
في منتدى براثا الفكري .... البيئة الاجتماعي وخارطة المواصلات كمحددات فاعلة لتشخيص هوية اليماني الموعود
رسول حسن..... كوفه : اما اصحاب القرار بخفض قيمة الدينار هم اغبياء او انهم يرون غباء الشارع العراقي او لا.. بل ...
الموضوع :
ردّوها إن استطعتم..مبرِّراتُ رفع سعر الدولار باطلةٌ وهذا ردُّنا
رسول حسن..... كوفه : ايران اذا هددت نفذت واذا نفذت اوجعت فديدنهم الفعل وليس الانفعال اقول مابال من يقتل ضيفهم فيهم ...
الموضوع :
وزير الدفاع الإيراني يتوعد... "سيتلقون الرد على هذا العمل الشنيع"
فيسبوك