التقارير

ايران تحجز مقعدها بين الكبار فهل يلحق الاخرون ؟!

78 2021-04-03

 

د. علي الطويل ||

 

انتشر خبر قبل ايام في مواقع اخبارية عديدة جاء فيه (ان قائد القيادة المركزية الامريكة "ماكينزي" يبعث برسالة الى رئيس الاركان العامة للجيش الاماراتي لحضور مؤتمر يضم رؤساء اركان دول الخليج بالاضافة لمصر والاردن و الكيان الصهيوني الغاصب خلال الفترة 30 الى 31/3/2020 والذي سيعقد في الاردن. والهدف من الاجتماع انشاء جبهة امريكية اسرائيلية ضد الجمهورية الاسلامية في ايران) ، هذا الخبر وبصرف النظر عن نجاح هكذا مؤتمرات ام لا ، فانه يحمل في طياته هاجسا كبيرا للولايات المتحدة ؛ عبرت عنه باساليب مختلفة ؛  جراء مذكرة التفاهم الايرانية الصينية ذات الارقام العالية من المليارات التي ستستثمر ، وكذلك المشاريع الكبرى التي ستنفذ على الارض الايرانية ، حيث جاء هذا الاتفاق كتعبير عن مرحلة جديدة من العمل بين الدول الكبرى في اسيا وخاصة تلك التي  تعارض الهيمنة والانفرادية الامريكية التي ادت ، في ظل عمليات تجويع الشعوب وتدمير الدول الى تحكمها بمصير العالم وابتلاع خيراته ، حيث تسعى دول مختلفة وعلى راسها ايران والصين الى التاسيس لنظام متعدد الاقطاب يؤدي في النهاية الى الاستقرار وكسر السيطرة والتحكم  الامريكي بقرارات العالم  ، وفي وقت سابق عبر الرئيس الامريكي عن قلقه ازاء هذا الاتفاق ، اذ قال وكانه يوجه النقد لسياسة ترمب،  انه شعر بالقلق منذ العام الماضي جراء تنامي العلاقات الايرانية الصينية ،

فما هو  منشأ القلق بالنسبة  الولايات المتحدة في هكذا اتفاق ؟

1.ان من ابرز النقاط المثيرة للقلق الامريكي حيال الاتفاق هو انه سيكسر حصار الولايات المتحدة على الجمهورية الاسلامية ،  وبالتالي فان الضغوط الامريكية  السديدة  لانتزاع تنازلات ايرانية حول الاتفاق  النووي وبرنامج الصواريخ ، ستؤول حتما  الى الفشل الذريع ، وبالتالي فان الجمهورية الاسلامية قد كسبت ورقة رابحة جديدة تعزز موقفها في اي مفاوضات قادمة حول الاتفاق النووي بينها وبين اوربا وامريكا .

2.ان الجمهورية الاسلامية في ظل بصيرة قيادتها  ستسعى للاستفادة القصوى من هذه الاستثمارات للوصول بايران الى مصاف الدول المتقدمة وبالتالي سيكون هناك مزيدا من القوة والممانعة والابتعاد عن امريكا واوربا المخادعتين وناكثتي العهود ،

3.ان الاتفاق الايراني الصيني في حال حقق نتائج مثمرة _ وهو المتوقع في ظل جدية الطرفين _ فانه سيؤدي حتما الى اتفاق ستراتيجي اوسع للشراكة وسيتخلل ذلك تعاون عسكري وامني واسع ليكون رادعا للتهديدات الامريكية وهذا ماتخشاه امريكا بجدية .

4.ياتي هذا الاتفاق في بداية رئاسة بايدن التي تواجهها تحديات اقتصادية وعسكرية كبيرة ، نتيجة القرارات الخاطئة لترمب ، وماسببه الانتشار الواسع لوباء كورونا في امريكا ، وخسائرها وخسائر حلفائها في جبهات متعددة كاليمن والعراق وسوريا ، وكل ذلك يحتاج الى ترتيبات سياسية واعادة النظر في كثير من الخطط في غرب اسيا ومنها خططها تجاه الجمهورية الاسلامية .

5. ان منشأ القلق الكبير في هذا الاتفاق هو خوف الولايات المتحدة على مستقبل اسرائيل ، فايران التي لم تخف نواياها وتطلعها لزوال دويلة  اسرائيل وبشكل علني وصريح ، عندما تمتلك اسباب القوة فان ذلك  سيؤدي سريعا لهذا الهدف .

ويبدو ان امريكا قد شعرت بندم كبير وتشعر بخيبة لامثيل مما مارسته من ضغوط ضد  الجمهورية الاسلامية ، لانها ادت بالنهاية الى نتائج عكسية ، وبالتالي فقدت اوربا وامريكا سوقا كبيرة وفرص استثمارية عملاقة في ايران فرطت فيها لارضاء اسرائيل ، وخضوعا لضغوط ال سعود ، الذين هم ايضا يشعرون بقلق بالغ حيال هذا الاتفاق ، وما متوقع ان تجنيه ايران من ثمار ومكتسبات ستحولها الى دولة نافذه في المنطقة لتلعب دورا قياديا فيها ،وبالتالي ستخسر السعودية دورها السابق الذي بني على اساس من التامر والخداع ، لذلك راحت تعمل سياسيا لعلها تعوض  مافقدته جراء  تراجعها في حرب اليمن في سمعتها وموقعها ،لتعمل في  مواقع اخرى كالانفتاح على العراق ،  وبتوجيه امريكي بالتاكيد لابعاده عن محور ايران _ الصين، ان الجمهورية الاسلامية  في هذا الاتفاق قد فتحت افاق جديدة للتعاون بين البلدان اكبرى في  اسيا ، وفتحت بابا للرافضين للسياسة الامريكية بالتكاتف والعمل سوية مما سيؤدي بالنهاية الى تغيير قواعد اللعبة حتما .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الأردن:  إنتهازية الموقف والرعب الإقليمي
الولايات المتحدة تصدم حلفائها..!
ايران تحجز مقعدها بين الكبار فهل يلحق الاخرون ؟!
دراسة جديدة: تنافس القوى الكبرى في الشرق الأوسط يؤثر على آفاق تحقيق السلام الإقليمي
الملف النووي الإيراني : انفراج محتمل في الجهود المتعثرة لعودة أمريكا الى الاتفاق
واشنطن: عزل بن سلمان أخطر من بقائه في الحكم!
الغرب واستراتيجية أنشوطة "الأناكوندا" ضد روسيا
"المشرق الجديد" والمسارات القلقة في بيئة مضطربة
قصة أغرب من الخيال.. خطف وهمي صار حقيقة
ماذا بعد الاتفاق الصيني الايراني ؟!
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
ابراهيم العرامي : كتابات الاستاذ هاشم علوي مسجل عام جامعة اب تزيدا مزيدا من العزة واكرامة ونفتخر بوجود كتاب وسياسيين ...
الموضوع :
اليمنيون يحتشدون باليوم الوطني للصمود وقادمون بالعام السابع
زيد مغير : حينما يذكر اسم الاردن امامي اتذكر مجزرة ايلول الاسود الذي قتل فيها 120 الف شاب مسلم بالاتفاق ...
الموضوع :
وزير الزراعة العراقي يستخف بعلم بلاده..!
رسول حسن..... كوفه : هم تعال اضحكك وياي جا مو طلعت ايران توديلنه انتحاريين يكتلون الشيعه جا مو واحد بعثي زار ...
الموضوع :
خلي أضحكك وياي..!
احمد الدوسري : شكرا للعاملين في المنافذ الحدودية شكرا الي الأستاذ كمال الشهم مشهود له الشجاعه والكرم.اخوكم احمد الدوسري من ...
الموضوع :
احباط محاولة تهريب اكثر من 300 مليون دولار اميركي من منفذ طريبيل
رسول حسن..... كوفه : دوله حضاريه حديثه عادله ثلاث مفاهيم الحضاره... الحداثه... العداله هل يوجد الان دوله في العالم جمعت هذه ...
الموضوع :
ألواح طينية، أصحوا يا بُكمٌ..حتى لا نكون كالذين سادسهم كلبهم..!
سيد حيدر ال سيديوشع : الوقوف الى جانب القضية الفلسطينية واجب انساني ، واجب ديني ، واجب إسلامي ضعيف من يقول غير ...
الموضوع :
هل يجب مساعدة فلسطين؟!
احمد جاسم : فساد اداري ومالي بكل دوائر الخالص وبلتعاون مع القائم مقام الضريبه كله رشاوى يله تكمل المعامله والضربه ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
رسول حسن..... كوفه : جزاك الله خيرا سماحة الشيخ الباحث الكبير في القضية المهدوية على هذه التوضيحات المهمه واكرر طلبي لسماحتك ...
الموضوع :
في منتدى براثا الفكري .... البيئة الاجتماعي وخارطة المواصلات كمحددات فاعلة لتشخيص هوية اليماني الموعود
رسول حسن..... كوفه : اما اصحاب القرار بخفض قيمة الدينار هم اغبياء او انهم يرون غباء الشارع العراقي او لا.. بل ...
الموضوع :
ردّوها إن استطعتم..مبرِّراتُ رفع سعر الدولار باطلةٌ وهذا ردُّنا
رسول حسن..... كوفه : ايران اذا هددت نفذت واذا نفذت اوجعت فديدنهم الفعل وليس الانفعال اقول مابال من يقتل ضيفهم فيهم ...
الموضوع :
وزير الدفاع الإيراني يتوعد... "سيتلقون الرد على هذا العمل الشنيع"
فيسبوك