بوليتيكو الأمريكي: مقترح  أمريكي جديد لكسر جمود الملف النووي الإيراني

متابعة ـ فهد الجبوري ||

كشف موقع بوليتيكو الأمريكي Politico الاثنين ٢٩ مارس أن ادارة الرئيس جو بايدن تخطط لوضع مقترح جديد للبدء في مباحثات مع الجانب الإيراني في أقرب وقت خلال الأسبوع الجاري .

ووفقا لما ذكره شخصان لهما اطلاع على الوضع ، فإن المقترح يطلب من ايران أن توقف بعض من أنشطتها النووية مثل وقف العمل على أجهزة الطرد المركزي وتخصيب اليورانيوم بنسبة ٢٠ ٪، مقابل بعض التخفيف من العقوبات الأمريكية .

وحسب ما ذكره أحدهم الى موقع بوليتيكو ، فإن التفاصيل ما تزال قيد الدراسة والترتيب .

ولم يعرف بعد ما اذا كانت ايران سوف تقبل هذا المقترح ، وكانت ايران قد رفضت في وقت سابق من هذا العام مقترحا أمريكيا لاستئناف المفاوضات ، وطالبت واشنطن أن ترفع العقوبات المفروضة عليها قبل العودة الى المباحثات .

ومع ذلك ، فإن المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين يدركون أنه في حال عدم حدوث اختراق خلال الأسابيع القليلة المقبلة ، فمن غير المرجح أن يتحقق أي تقدم حتى أيلول / سبتمبر القادم على أقرب تقدير .

وقد امتنع مسؤول بارز في ادارة بايدن التعليق على المفاوضات الدبلوماسية حول الملف النووي ولكنه قال " لقد كنا واضحين بأننا مستعدون للبحث عن عودة متبادلة للاتفاق النووي الإيراني " مضيفا " وقد كنا أيضا منفتحين بأننا نتباحث مع شركائنا حول أفضل الطرق لتحقيق ذلك ، ومنها من خلال خطوات أولية ومتبادلة " .

وقال " لقد كنا ننظر في الخيارات لعمل ذلك ، ويدخل في ضمنها محادثات غير مباشرة من خلال شركائنا الأوروبين ".

هذا وفي جواب عبر البريد الإلكتروني قال مسؤول القسم الصحافي في البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة شاهروخ ناظمي " إن عودة الولايات المتحدة الى الاتفاق لايحتاج الى مقترح محدد . إنه فقط يتطلب قرارا سياسيا من جانب الولايات المتحدة في الشروع بالتنفيذ الفوري والكامل لتعهداتها في الاتفاق .