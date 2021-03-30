التقارير

هل ينجح الغرب في احتواء المارد الصيني ؟!

61 2021-03-30

 

 ترجمة وإعداد ـ فهد الجبوري ||

 

·        ناشونال انتيرست: الرد على بكين يتطلب شبكة من التحالفات ذات أشكال وأحجام مختلفة

 

مما لاشك فيه أن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة تمر بأسوأ حالاتها ، ويبدو أنها تتجه نحو المزيد من التدهور ، فقد بدا ذلك واضحا في أول مباحثات ثنائية بين البلدين منذ تولي جو بايدن مقاليد الحكم في البيت الأبيض ، وقد تبادل الوفدان الصيني والأمريكي عبارات حادة ، واتهامات متبادلة أمام وسائل الاعلام ، واستمر ذلك لأكثر من ساعة .

وتعد العلاقات الصينية - الأمريكية أساسية للبلدين ولبقية دول العالم ، وأي توتر فيها ينعكس سلبا على العلاقات الدولية ، والاستقرار السياسي والأمني في العالم .

ومنذ عدة سنوات ، تولي مؤسسات ومعاهد البحوث في العالم إهتماما خاصا لمسارات تطور العلاقات الصينية - الأمريكية ، وتفرد لها الدراسات التي يتضمن بعضها مقترحات وتوصيات ، خاصة تلك المحسوبة على ما يسمى بالعالم الحر  ، وهي تبدي أيضا قلقا واضحا من التهديد الكبير الذي تشكله الصين للاقتصاد الغربي الرأسمالي ، واحتمالات تفوقها على الغرب في مجالات التجارة والتكنولوجيات الحساسة ، والمنافسة على النفوذ العسكري والسياسي والاقتصادي في العالم .

وفي هذا السياق ، نشر معهد ذي ناشونال انتيرست The National Interest  دراسة مهمة الأحد ٢٨ مارس / آذار للكاتبين ديفيد ستيلويل و دان نيغريا .

وفيما يلي ترجمتها :

بعد ٣٠ سنة من زوال الاتحاد السوفياتي ، ونهاية الحرب الباردة ، يجد العالم نفسه في حرب باردة جديدة .

ومتخليا عن طريقة " الاختباء والانتظار " ، يسعى الحزب الشيوعي الصيني لتحقيق أحلامه في دور قيادي في عالم آمن للاستبداد ، ويبحث عن تغيير النظرة على فشل الاستبداد اللينيني في العام ١٩٩١.

إن هذه الرؤية للمستقبل هي في صراع مع الولايات المتحدة والعالم الحر .

" الاشتراكية بالمواصفات الصينية " يتم الاعتراف بها في النهاية على أنها دكتاتورية وحشية محليا ، وحضورا عدوانيا في الخارج .

بكين قد استخدمت القوة العسكرية لارهاب جيرانها ، والقوة الاقتصادية لمعاقبة أولئك الذين يقاومون أجندتها ، كل ذلك مع الاستفادة من الوصول الى التكنولوجيا الغربية لتعزيز رؤيتها القمعية للحوكمة المحلية والعالمية .

وخلال الحرب الباردة السابقة ، شعرت الولايات المتحدة والعالم الحر أن التهديد الأكبر كان يتركز في المجال العسكري ، وفي النطاق الجغرافي لاوروبا . ولو كان الاتحاد السوفياتي قد نجح في الهيمنة على كل أوروبا ، فإنه قد يكون غير التوازن العالمي للقوة على نحو عميق لصالحه . ولكن الولايات المتحدة ردت على ذلك بتأسيس وقيادة حلف الناتو ، وهو الذي يوصف بأنه الحلف العسكري الأنجح عبر التاريخ لأنه قد ربح دون أن يخوض القتال .

إن هذه الحرب الباردة تختلف ، الصين تمثل تهديدا عسكريا في آسيا ، وتهديدا اقتصاديا وتكنولوجيا على مستوى العالم . واستنادا الى عمق التحدي ، فإن حلفا عسكريا متعدد الأطراف ليس هو الجواب .

إن الرد على عدوان بكين الواسع الطيف ، يتطلب شبكة من التحالفات من أشكال وأحجام مختلفة ، وكل إجراء يكون ضد جانب واحد أو أكثر من جوانب التهديد .

كما إن التعهدات المتبادلة للأعضاء سوف تكون متنوعة كذلك ، سوف يديرون السلسلة الكاملة من التعهدات الدفاعية الرسمية في حلف الناتو  الى الاتفاقات العامة حول المعايير الاقتصادية  الى الالتزامات لمنع انتقال التكنولوجيا الحساسة .

إن السرعة والمرونة أشياء أساسية : القواعد الشعبية والتجمعات المخصصة تقوم بتجميع نقاط القوة في المصالح المشتركة ، ووجهات النظر العالمية المشتركة ضد العدوان الصارم المخطط له مركزيا .

إن هدف الولايات المتحدة والعالم الحر في هذه الحرب الباردة هو نفسه في الحرب السابقة : الحفاظ على الحرية ، السلام ، الازدهار من خلال ترتيب مثل هذا الائتلاف القوي ، بحيث أن خصمنا لن يلجأ أبداً الى اختبار قوته .

إن الإجراء الجماعي من خلال شبكات التحالف هو أمر جوهري : بكين تخشى العزلة الدولية .

إن ستراتيجية الأمن القومي لعام ٢٠١٧ أوضحت " أن الأمن الاقتصادي هو الأمن القومي  " . الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم تستخدم قوتها الاقتصادية لإخضاع الآخرين الى ارادتها السلطوية .

إن العالم الحر يحتاج الى آلية أمنية اقتصادية جماعية لمقاومة سياسات بكين العدوانية .

إن المادة الخامسة من حلف الناتو تنص على أن الهجوم العسكري على عضو واحد ، هو بمثابة الهجوم على كل الأعضاء ، وإن البلدان الأعضاء تكون ملزمة بدعم بعضها البعض .

إن منظمة التجارة العالمية لم تتوقع ظهور عملاق اقتصادي غير ليبرالي ، لذلك فإن العالم يحتاج الى مادة خامسة ، ولكن بإطار اقتصادي .

إن بعض العمل في نطاق التحالف البرلماني الدولي بشأن الصين هو الخطوة الأولى في ذلك الاتجاه . إن هذا التحالف قد تم إطلاقه في حزيران الماضي ، ومن أعضاء من ١٠٠ مشرع من ٢٠ بلدا ، وأحد أهداف هذا الاتحاد هو " عدالة التجارة ".

وعندما طلبت استراليا من منظمة الصحة العالمية التحقيق في أصل فايروس كورونا ، فرضت الصين ضرائب قاسية على النبيذ الاسترالي ، والشعير ولحوم البقر ، وقيدت السياحة الى استراليا .

وتقول البرلمانية الكندية والرئيسة المناوبة للتحالف البرلماني الدولي كارنيت جينوس " نحن لانريد أن نكون في وضع تكون فيه الدول مستهدفة على انفراد ، ومعزولة في الوقت ذاته " .

وقد قام التحالف البرلماني بتنظيم حملة في نوفمبر ٢٠٢٠ لتشجيع الناس بأن يشتري كل واحد منهم قنينتين من نبيذ Aussie ، وبالرغم أن التأثير الاقتصادي كان متوسطا ، لكن رسالة العالم الحر كانت قوية .

تكمن شكوى بكين الأساسية من " تفكير الحرب الباردة " في خوفها من أن الديمقراطيات سوف تتحد معا لمعارضة افعالها .

·        تحالف تكنولوجي عالمي

بكين تسعى لهيمنة عالمية في التكنولوجيا ، وهو مجال لا يسر بالنظر الى نيتها الواضحة في استخدام التكنولوجيا لأغراض شانئة .

إن التكنولوجيا الحديثة لديها تطبيقات عسكرية مهمة . إن بكين تدعم بشكل صريح الاندماج  العسكري - المدني ، وغالبا ما تسعى لتوظيف التكنولوجيا المدنية الحميدة لأغراض عسكرية عدائية . وخارجيا تستخدم الصين التكنولوجيا لسرقة المعلومات الشخصية ، وتقويض الديمقراطيات ، والقيام بأعمال التخريب الاقتصادية والعسكرية ، وتدعم حملات التضليل .

إنه يجب على الولايات المتحدة أن تتفوق في مجال صناعة آليات التنسيق التكنولوجي سواء كان ذلك للدفاع التكنولوجي أو لتعزيز التقدم التكنولوجي الشامل ، وهناك عدة مبادرات واعدة في هذا المجال من بينها اثنتان : الأولى الاقتراح المشترك في عام ٢٠٢٠ من قبل مراكز البحوث حول القارات الثلاث : مركز الأمن الأمريكي الجديد في الولايات المتحدة ، ومعهد ميركاتور الخاص بالدراسات الصينية في ألمانيا ، ومبادرة آسيا والمحيط الهادئ في اليابان ، ويطلق عليها " الرمز المشترك " الإطار التحالفي لسياسة التكنولوجيا الديمقراطية ، وهي ترى بأن القيادة التكنولوجية من قبل الدول الديمقراطية الكبرى في العالم ستكون جوهرية لحماية المؤسسات والأعراف والقيم الديمقراطية ، وأنها سوف تساهم في السلام والازدهار العالمي .

إن هذا التحالف التكنولوجي المقترح سوف يبدأ بحوالي ١٢ دولة ديمقراطية ، وأنه سوف يسعى الى ضمان وتنويع حلقات التجهيز ، وحماية التكنولوجيات الحساسة ، كما أنه سوف يضخ الأموال لإيجاد آلية استثمار متعددة الجنسيات في البنى التحتية الرقمية ، وزيادة الأبحاث والتطوير ، والشئ الأكثر أهمية هو أنه سيواجه حملات التضليل و الاستخدامات غير الليبرالية للتكنولوجيا .

والاقتراح الثاني في العام ٢٠٢٠ جاء من مجموعة الصين الاستراتيجية ، وهي مؤسسة استشارات صغيرة يترأسها الرئيس التنفيذي السابق لشركة Google  ايريك شميدت ، وفي تقرير تحت عنوان " المنافسة غير المتكافئة  استراتيجية للصين والتكنولوجيا "، يقول " إن عدم التناسق يأتي من الصين ، وهو اللعب بمجموعة مختلفة من القواعد التي تسمح لها بالاستفادة من التجسس على الشركات ، والمراقبة غير الليبرالية ، وخط ضبابي بين القطاعين الخاص والعام ".

ولاحظ التقرير " أنه لا يوجد في الوقت الراهن آلية عالمية للتنسيق التكنولوجي بين البلدان الديمقراطية "  ودعا القيادة الأمريكية الى ايجاد هذا النوع من التنسيق .

ومقترح ايجاد T12 ، وهو ائتلاف جديد متعدد الأطراف للديمقراطيات التكنولوجية ، وهدفه تعزيز وحماية القيم والأعراف المشتركة ، وشراكة مالية تكنولوجية عالمية ، و مؤسسة مالية تنموية مشتركة لدول العالم الحر ، ويهدف أيضا الى دعم الإجراء الجماعي على المستوى العالمي ، وفي إقامة مناطق " الثقة التكنولوجية " .

·        الخلاصة

تبقى الولايات المتحدة الدولة التي لا غنى عنها ، ولضمان أن الحرب الباردة الجديدة ستكون نهايتها الفوز والنجاح ، فإنه على الولايات المتحدة أن تقود العالم الحر في شبكة من " الردود الجماعية " وعبر مجالات متعددة .

إن شبكات التحالف تلك ، وبترتيبات رسمية أو غير رسمية ، ينبغي أن تستفيد من وجهات النظر المتنوعة ، ويجب أن تبنى على أساس الثقة والمثل الديمقراطية المشتركة ، وإن أفضل طريقة للحفاظ على الحرية والسلام والازدهار في العالم ، هي أن تعمل الديمقراطيات العالمية في العالم على أساس التحالف المشترك ، واستخدام قوتها الجماعية لعزل الصين .

ديفيد ستيلويل خدم في وزارة الخارجية الأمريكية كمساعد للوزير في مكتب شؤون آسيا والمحيط الهادئ ، وفي وزارة الدفاع كمستشار لرئيس أركان الجيوش لشؤون آسيا ، كما عمل ملحقا عسكريا في السفارة الأمريكية في الصين .

دان نيغريا عمل في وزارة الخارجية الأمريكية كممثل خاص للوزير في شؤون التجارة والأعمال ، وعضو في هيئة تخطيط السياسات في الوزارة .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
سيناتور امريكي يفضح سياسات بلاده..اشعر بالخجل..!
هل ينجح الغرب في احتواء المارد الصيني ؟!
عندما تصبح الشعوب محكومَة بالحديد والنار من الأنظِمَة الدكتاتورية..!
ضمور حرب البحار والممرات المائية
خافت ألا يتزوجها..فنقلت معلومات أميركية سريّة إلى "حزب الله"
كابوس الولايات المتحدة، الحلف الثلاثي (روسيا الصين إيران)..! 
مِنْ دودةِ القَزِّ حتى الراءِ في القمرِ(اتفاقية 25 عامًا: إيران - الصين)
حمّى اللقاح أم حمّى الوباء؟!
الصراع الإيراني الأميركي بين الإدارة الذكية والوهم الصهيوني
لن ننساكم..الذكرى السنوية (24) لمعركة الزوره (معركة ام الغزلان) 1997/3/27
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
علي غالب عجيل : الخريجين القدامى الشريحة المضلومة التي اهملت وظلمت من قبل قوانين وضوابط تعسفية ماانزل الله بها من سلطان ...
الموضوع :
الخريجون معاناه وظلم واستبداد
ميثاق حمدان طالب : السلام عليكم ... اني المواطن ميثاق حمدان طالب اقدم لكم طلب شكوى لمصرف العقاري في النجف الاشرف ...
الموضوع :
شكوى الى مكتب السيد المفتش العام في وزارة المالية المحترم
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا لله وانا اليه راجعون كل نفس ذائقة الموت كل من عليها ...
الموضوع :
وفاة وكيل المرجعية العليا في قضاء النعمانية بسبب تداعيات الاصابة بفايروس كورونا.
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهار المطهرين عليهم افضل الصلاة والسلام ان ...
الموضوع :
العميد قاآني: صوت تكسير عظام الأميركيين سوف يسمع في الوقت المناسب
حسين جاسم علي : اسال الله العلي القدير ان يحفظك ويرعاك ويجعلك خيمه للمسلمين اجمعين امين يارب العالمين ونحن في العراق ...
الموضوع :
آية الله العظمى المرجع الكبير الشيخ الوحيد الخراساني: أثبت شيعة العراق أنهم لو كانوا مع الحسين عليه السلام لأجابوا دعوته
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ,,نبارك للامام الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف صلوات الله وعلى اله الطيبين الطاهرين المظلومين ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غداً غرة شهر شعبان
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله كل نفس ذائقة الموت (كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ...
الموضوع :
وفاة العلامة السيد رضي الدين المرعشي من علماء الحوزة الدينية .
رسول حسن..... كوفه : كل التقدير والاحترام للديك الذي وقع ضحية تلاطم امواج الغضب والقهر والظلم وجزاك الله خيرا على هذه ...
الموضوع :
موائد الحاكمين السحت الحرام الذي يدخل في البطون نارآ
رسول حسن..... كوفه : احسنت المقال في بيان الحال ونسال الله ان يخيب ظنهم ومسعاهم ...
الموضوع :
الحشد الشعبي..ورقة التوت الأخيرة
رسول حسن..... كوفه : اوافقك ياسيدي في كل ماذكرت من عموميات ولكن اثارني شيئ واحد عندما جئت بالهوسه المعروفه تاج... تاج ...
الموضوع :
ألواح طينية..ثمة إله أسمه الوطن..!
فيسبوك