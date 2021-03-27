التقارير

الصين تعمق نفوذها في الشرق الأوسط

29 2021-03-27

 

متابعة وترجمة ـ فهد الجبوري ||

 

تحت عنوان : الصين سوف تعمق نفوذها في الشرق الأوسط من خلال اتفاق مع ايران بقيمة ٤٠٠ مليار دولار ، كتبت صحيفة نيويورك تايمز السبت ٢٨/مارس المقالة التالية :

وافقت الصين على استثمار ٤٠٠ مليار دولار في ايران خلال ٢٥ سنة في مقابل تجهيز ثابت للنفط لتشغيل اقتصادها المتنامي وذلك في إطار إتفاقية اقتصادية وأمنية تم التوقيع عليها السبت .

إن هذه الاتفاقية سوف تعمق من النفوذ الصيني في الشرق الأوسط وتقوض الجهود الأمريكية لابقاء ايران معزولة . ولكن ليس واضحا على الفور كم من الاتفاقية يمكن تنفيذها في الوقت الذي يبقى النزاع الدولي حول البرنامج النووي بدون حل .

وكان الرئيس بايدن قد عرض استئناف المفاوضات مع ايران حول الاتفاق النووي الموقع في ٢٠١٥، والذي ألغاه سلفه ترامب بعد ثلاثة سنوات من توقيعه. ولكنه يقول على ايران أن تلتزم أولا ببنود الاتفاق .

ايران قد رفضت ذلك، والصين قد دعمتها ، وهي تطالب بأن تتصرف الولايات المتحدة أولا لإحياء الاتفاق الذي تنصلت عنه من خلال رفع العقوبات الأحادية التي خنقت الاقتصاد الإيراني . والصين هي من بين الدول الخمسة التي وقعت على الاتفاق ، الى جانب الولايات المتحدة .

وقد وقع وزيرا خارجية البلدين ، جواد ظريف و وانغ يي ، الاتفاقية خلال احتفال في مقر وزارة الخارجية في طهران السبت والتي توجت زيارة يانغ التي استغرقت يومين ، والتي عكست طموح الصين المتنامي في أن تلعب دورا أكبر في المنطقة التي كانت محل اهتمام ستراتيجي كبير للولايات المتحدة لعدة عقود .

وتقول المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا شونغينغ الجمعه " اذا ارادت المنطقة أن تظهر من الفوضى وأن تتمتع بالاستقرار ، يجب أن تتحرر من المنافسة الجيوساسية للقوى الكبرى ، وتبقى منيعة من الضغط والتدخل الخارجي ، وتبحث عن مسارات التنمية التي تتناسب مع الحقائق الإقليمية ، ويجب أن تشيد بناء الأمن الذي يلبي القضايا المشروعة لكل الأطراف " .

ولم تجعل ايران تفاصيل الاتفاقية علنية قبل التوقيع ، ولكن الخبراء يقولون أنه لم يجري تغيير كبير على المسودة التي تتألف من ١٨ صفحة والتي حصلت عليها نيويورك تايمز العام الماضي .

وتلك المسودة قد ذكرت استثمارات صينية بقيمة ٤٠٠ مليار دولار يتم صرفها في عشرات الميادين ، ومنها البنوك ، الاتصالات ، الموانئ ، السكك الحديد ، الرعاية الصحية ، وتكنولوجيا المعلومات خلال مدة تستغرق ٢٥ سنة ، وفي المقابل ، سوف تستلم الصين شحنات نفط ثابتة ومخفضة السعر .

كما إن مسودة الاتفاقية تدعو الى تعميق التعاون العسكري ، ومن ضمنه اجراء تمارين وتدريبات عسكرية مشتركة ، وتطوير الأسلحة والبحث المشترك ، وتبادل المعلومات الاستخباراتية .

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