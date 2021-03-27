الصين: محاولات تقسيم العالم إلى معسكرات مختلفة لن تحل التحديات العالمية

متابعة ـ شغاف كاظم الموسوي ||

قالت الصين إن محاولات تقسيم العالم إلى معسكرات مختلفة لا تمثل حلا للتحديات العالمية ومن بينها المعركة ضد مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) والتغير المناخي والفقر, و في سياق منفصل أكدت الصين إن تجاوز الولايات المتحدة لم يكن أبدا هدف الصين، إنما كان هدفها هو أن تتفوق على نفسها دائما وأن تصبح نسخة أفضل مما هي عليه..

وذكر السفير الصيني لدى الولايات المتحدة تسوي تيان كاي في مقابلة مباشرة مع مراسلة قناة ((سي إن إن)) كريستيان آمانبور يوم الخميس أننا "نؤمن بأن ما يريده العالم اليوم وما يريده غدا هو الجهود المشتركة من جميع الدول لبناء مجتمع من الأمم بمصير مشترك".

وأشار إلى أن أي محاولة لتقسيم العالم إلى معسكرات مختلفة أو حتى بناء تكتلات عسكرية متصادمة لا يمثل حلا للتحديات العالمية.

وجاء الاجتماع رفيع المستوى بين كبار الدبلوماسيين في الصين والولايات المتحدة والذي عقد في أنكوريج بولاية ألاسكا الاسبوع الماضي في وقته تماما، وساعد بكل تأكيد في فهم بعضهما البعض بشكل أفضل، بحسب تسوي.

وأضاف أنني "آمل أن يكون هذا بداية لعملية طويلة للحوار والاتصال والتنسيق المأمول بين الجانبين".

وتابع قائلا إننا "نعيش بكل تأكيد في عالم مختلف جدا ، عالم يتغير بسرعة. وهناك أنظمة وحضارات مختلفة في العالم"، وأضاف أنه "لهذا نؤمن بأن مستقبلنا يعتمد على الجهود المشتركة لبناء مثل هذا المجتمع العالمي وليس تقسيم العالم إلى معسكرات مختلفة".

وذكر تسوي أن "هدفنا هو الوفاء بالتطلع المتنامي للشعب الصيني في حياة أفضل. وهدفنا ليس التنافس مع أي دولة أو الحلول محلها "، مضيفا أنه يأمل أن يفهم الناس ذلك بشكل أفضل.

وقال السفير إن الصين دائما منفتحة على التعاون الدولي وملتزمة بالتعاون متعدد الأطراف ، مضيفا أن أي تعاون يتعين أن يقوم على المساواة والنفع المتبادل والاحترام المتبادل.

وتابع "كيف يمكن لأشخاص التعاون بعضهم مع بعضا إذا لم يتعاملوا فيما بينهم على قدم المساواة ؟ ...هذه هي مشكلة الدول الغربية".

وأضاف تسوي أنه "مازال عليهم تعلم كيفية التعامل مع الدول الأخرى والأعراق الأخرى والحضارات الأخرى على قدم المساواة .

و في سياق منفصل قالت هوا تشون يينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم (الجمعة)، إن تجاوز الولايات المتحدة لم يكن أبدا هدف الصين، إنما كان هدفها هو أن تتفوق على نفسها دائما وأن تصبح نسخة أفضل مما هي عليه.

أدلت هوا بهذه التصريحات في إفادة صحفية ردا على سؤال حول تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الحديثة حول العلاقات الصينية-الأمريكية.

وأشارت هوا إلى أن سياسة الصين تجاه الولايات المتحدة متسقة ومستقرة بشكل كبير، قائلة إن الصين مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة لتنفيذ التوافق المهم الذي توصل إليه رئيسا البلدين خلال محادثتهما الهاتفية عشية العام الصيني الجديد، بجدية.

وذكرت المتحدثة "نأمل أن تلتقي الولايات المتحدة الصين في منتصف الطريق وأن تطور علاقات تتسم بعدم المواجهة وعدم النزاع والاحترام المتبادل والتعاون المربح للجانبين ، من أجل إعادة العلاقات الثنائية إلى المسار الصحيح والتنمية المستقرة".

وتحدثت هوا عن القواعد الدولية، قائلة إن هناك نظاما واحدا فقط في العالم، هو النظام الدولي وفي القلب منه الأمم المتحدة، وهناك مجموعة واحدة من القواعد، هي الأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية استنادا إلى مقاصد ميثاق الأمم المتحدة .

وأضافت هوا "من ناحية الالتزام بالقواعد الدولية، فإن الصين نموذج يحتذى به، بينما الولايات المتحدة من المحتمل أنها متدنية الإنجاز . وهذا الأمر يعترف به المجتمع الدولي".

وفيما يتعلق بالديمقراطية والمركزية، قالت هوا إنه ما إذا كان النظام السياسي جيدا أم لا، أمر يعتمد اساسا على مدى اتفاقه مع الظروف الوطنية، وقدرته على تحقيق استقرار سياسي وتقدم اجتماعي وتحسين معيشة الشعب والحصول على تأييد الشعب والإسهام في التقدم البشري.

وأشارت هوا إلى أن الصين تتبع رؤية مرتكزة على الشعب، قائلة إن البلاد حققت هدف الحد من الفقر المنصوص عليه في أجندة 2030 للتنمية المستدامة قبل الموعد المحدد بعشرة أعوام.

وقالت هوا "لقد طبقنا أكبر نظام للضمان الاجتماعي في العالم، حيث يغطي حوالي 1.4 مليار شخص. وهذا لم يرفع دخل الشعب ومستويات معيشته فقط، وإنما ضمن أيضا حصول كل شخص على مسكن وتعليم وتأمين طبي،" مضيفة أن نسبة رضا الشعب الصيني العامة عن الحكومة تجاوزت 90 في المائة لعدة أعوام.

وتابعت المتحدثة قائلة، إنه باعتبار الصين والولايات المتحدة أكبر اقتصادين في العالم، فإنه مما لا يدعو لدهشة أن يتنافسا في اندماج المصالح ، مضيفة أن الأساس هو التنافس بإخلاص على أساس الإنصاف والعدالة.

واستطردت المتحدثة "نأمل أن نحترم بعضنا البعض، ونتفاعل بشكل إيجابي، ونقوم بتطوير تعاون متبادل المنفعة مع دول أخرى، من بينها الولايات المتحدة، ونتفوق على أنفسنا باستمرار، ونحسن من أنفسنا، وأن نجعل بعضنا البعض نسخة أفضل من أنفسنا، من أجل منفعة العالم".