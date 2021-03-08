التقارير

تقرير موقع بوليتيكو Politico عن الهجوم الاخير على قاعدة عين الأسد


 

فهد الجبوري ||

 

فيما يلي ترجمة التقرير:

 

يعتقد مسؤولون أميركيون وعراقيون أن مجموعة مدعومة من إيران ولها تأريخ في استهداف الامريكيين في العراق ، هي المسؤوله عن هجوم الأربعاء الذي استهدف قاعدة جوية تتمركز فيها قوات أمريكية .

وفيما يزال التحقيق بشأن الهجوم جاريًا ، يعتقد هؤلاء المسؤولون إن كتائب حزب الله ، وهي قوة ميليشياوية مدعومة من إيران ، أو مجموعة أخرى مرتبطة بإيران ، هي المسؤولة عن الهجوم ، وقد طلب هؤلاء المسؤولين عدم الإشارة الى اسمائهم باعتبار أن الأمر يتعلق بمعلومات استخباراتية.

وقد رفض المتحدث بإسم القيادة الاميركية المركزية ، والتي تشرف على العمليات العسكرية في  الشرق الاوسط ، التعليق على الهجوم .

ولم تضع ادارة بايدن حتى الآن اللوم على طهران في الهجوم الاخير ، والذي جاء بعد أيام من قيام الطائرات الاميركية بقصف موقع عسكرية تستخدم من قبل كتائب حزب الله ، وبقية الفصائل المرتبطة بإيران ، في شرق سوريا الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث بإسم البنتاغون جون كيربي " لايمكننا أن ننسب المسؤولية الى طرف في الوقت الراهن ، وليس لدينا الصورة الكاملة عن حجم الخسائر " .

وقال كيربي " إن قوات الأمن العراقية قد وصلت الى مكان الحادث في وقت زمني جيد ، بعد هجوم الأربعاء " .

وقالت وسائل اعلام عراقية إن المحققين قد وجدوا راجمة صواريخ داخل شاحنة نقل مدنية ، ويعتقدون إنها استخدمت في الهجوم .

ويقول مسؤولو الدفاع إن ظروف الهجوم الاخير تشبه الهجمات السابقة التي قامت بها كتائب حزب الله ، وفيما تتلقى عادة المجموعات الشيعية في العراق التوجيه من طهران ، الا انها ليست دائما تحت سيطرة إيران المباشرة.

وقد حث كيربي على اتخاذ الحيطة بعد هذا الهجوم الاخير ، ولكنه قال ان الولايات المتحدة سوف ترد اذا وجدت ذلك ضروريًا.

وقال " دعونا نترك المجال للشركاء العراقيين في اجراء التحقيق ، واذا ما تطلب القيام بالرد، فإننا قد أظهرنا بوضوح ، أننا لا نخجل من القيام بذلك " .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تقرير موقع بوليتيكو Politico عن الهجوم الاخير على قاعدة عين الأسد
لماذا لَم يُرافق البطريَرك الراعي البابا فرنسيس خلال زيارته للعراق؟!
تحليل رصد الأحد ٧/ ٣/ ٢٠٢١
صواريخ يمنية تصل لأكبر ميناء نفطي في العالم / ما أهمية رأس التنورة؟
أصعب لحظة في حياة بن سلمان حدثت اليوم!
ضربة كبيرة..وكالة عالمية تنشر خبراً صادماً لحاكم دبي محمد بن راشد!
تابعوا الزحف إلى داخل مأرب وأبعدوها عن البازار السياسي
ضوء على بيان حديث المرجع السيستاني مع بابا الفاتيكان
لقاء البابا بالمرجع الاعلى
قضية فلسطين للواجهة مجددا بعد ان عرضها العرب للبيع
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.2
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
لفيف عن مدينة الموصل : السلام عليكم ورحمة ألله وبركاته :- 📍م / مناشدة انسانية لايجاد موقع بديل لمركز شرطة دوميز زمار ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
مواطنة : احسنتم كثيرا ً رحم الله الشيخ الوائلي طريقة الحياة العصرية الان وغلاف الغفلة الذي يختنق فيه الاغلبية ...
الموضوع :
لماذا لا زلنا الى اليوم نستمع لمحاضرات الشيخ الوائلي (قدس)؟!
مواطنة : قصص ذرية الامام موسى ابن جعفر تفوح بالاسى والمظالم ز لعن الله الظالمين من الاولين والاخرين ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
مواطن : الواقع العراقی یحکی حال اخر للمعلم بکسر المیم ! ...
الموضوع :
كاد المعلم ان يكون..!
صفاء عباس الغزالي : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم ياكريم وكيف لا وهوه زوج ...
الموضوع :
الامام علي وتكريمه من قبل الامم المتحدة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم سيدنه المحترم,,نسال الله بحق الرسول ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين المظلومين ان يلعن اعداء ...
الموضوع :
التاريخ الاسود لحزب البعث الكافر/7..انتصار المظلوم
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسال الله العزيز الرووف بحق نبينا نبي الرحمة ابو القاسم محمد واله ...
الموضوع :
اصابة اية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض بفايروس كورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكمورحمة الله وبركاته ,, نسال الله عز وجل بحق نبينا ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
أعداء العراق يتوحدون ويتحالفون ويعلنون الحرب على العراق والعراقيين
زيد مغير : السيدة الكريمة سميرة الموسوي مع التحية . فقط ملاحظة من مذكرات العريف الان بدليل من الفرقة ١٠١ ...
الموضوع :
بئست الرسالة ،والمرسلة؛ النفاية رغد القرقوز.
طاهر جاسم حنون كاضم : الله يوفقكم ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
فيسبوك