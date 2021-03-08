تقرير موقع بوليتيكو Politico عن الهجوم الاخير على قاعدة عين الأسد

فهد الجبوري ||

فيما يلي ترجمة التقرير:

يعتقد مسؤولون أميركيون وعراقيون أن مجموعة مدعومة من إيران ولها تأريخ في استهداف الامريكيين في العراق ، هي المسؤوله عن هجوم الأربعاء الذي استهدف قاعدة جوية تتمركز فيها قوات أمريكية .

وفيما يزال التحقيق بشأن الهجوم جاريًا ، يعتقد هؤلاء المسؤولون إن كتائب حزب الله ، وهي قوة ميليشياوية مدعومة من إيران ، أو مجموعة أخرى مرتبطة بإيران ، هي المسؤولة عن الهجوم ، وقد طلب هؤلاء المسؤولين عدم الإشارة الى اسمائهم باعتبار أن الأمر يتعلق بمعلومات استخباراتية.

وقد رفض المتحدث بإسم القيادة الاميركية المركزية ، والتي تشرف على العمليات العسكرية في الشرق الاوسط ، التعليق على الهجوم .

ولم تضع ادارة بايدن حتى الآن اللوم على طهران في الهجوم الاخير ، والذي جاء بعد أيام من قيام الطائرات الاميركية بقصف موقع عسكرية تستخدم من قبل كتائب حزب الله ، وبقية الفصائل المرتبطة بإيران ، في شرق سوريا الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث بإسم البنتاغون جون كيربي " لايمكننا أن ننسب المسؤولية الى طرف في الوقت الراهن ، وليس لدينا الصورة الكاملة عن حجم الخسائر " .

وقال كيربي " إن قوات الأمن العراقية قد وصلت الى مكان الحادث في وقت زمني جيد ، بعد هجوم الأربعاء " .

وقالت وسائل اعلام عراقية إن المحققين قد وجدوا راجمة صواريخ داخل شاحنة نقل مدنية ، ويعتقدون إنها استخدمت في الهجوم .

ويقول مسؤولو الدفاع إن ظروف الهجوم الاخير تشبه الهجمات السابقة التي قامت بها كتائب حزب الله ، وفيما تتلقى عادة المجموعات الشيعية في العراق التوجيه من طهران ، الا انها ليست دائما تحت سيطرة إيران المباشرة.

وقد حث كيربي على اتخاذ الحيطة بعد هذا الهجوم الاخير ، ولكنه قال ان الولايات المتحدة سوف ترد اذا وجدت ذلك ضروريًا.

وقال " دعونا نترك المجال للشركاء العراقيين في اجراء التحقيق ، واذا ما تطلب القيام بالرد، فإننا قد أظهرنا بوضوح ، أننا لا نخجل من القيام بذلك " .