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تصريحات رنانة حول شراء لقاح فايروس كورونا للعراق في ظل تباطؤ ملحوظ وعدم جدية للحصول عليه


تقرير / السومرية نيوز

بعد مرور اكثر من عام على تفشي وباء كورونا وظهور لقاحات مضادة له تتسابق دول عدة للحصول على التطعيم ، وقد بدأت بالفعل هذه الدول بحملات تلقيح لمواطنيها حسب الاولوية، بعد ان انتجت الشركات العالمية 8 لقاحات بقصد ايقاف تفشي الوباء واعادة الحياة الى سابق عهدها ، منها من هو معتمد وآخر يخضع للتجارب السريرية .

تباطؤ وعدم جدية

ومع السباق الحاد الذي يعيشه العالم مع كوفيد 19 ومحاولة الاسراع في الحصول على اللقاحات المضادة، نرى تباطؤا ملحوظا وعدم جدية للحصول على اللقاح في العراق، اذ ان الاجراءات الحكومية لم تتجاوز التصريحات الرنانة والمتفاوتة بين مسؤول وآخر، فكل حدد تاريخا خاصا لاستقدام اللقاح بعيدا عن المركزية في القرار واصدار التصريحات في موضوع حساس جدا يتعلق بحياة الناس التي اصبحت على المحك جراء ضعف الاداء الحكومي والجهات المعنية بهذا الشأن .

مواعيد غير دقيقة

والمثير للجدل ايضا ان الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة اطلقت مواعيد عدة على لسان وزيرها لوصول اللقاح من دون ان تحدد بشكل دقيق نوعية وكميات تلك اللقاحات ، باستثناء اللقاح الصيني "سينوفارم" الذي وهبته بكين لبغداد وحددت الصين كميته وموعد وصوله .

هدية الشعب الصيني

اللقاح الصيني او هدية الشعب الصيني الى الشعب العراقي البالغة 50 الف جرعة تم تحميلها بطائرات خاصة تابعة للقوة الجوية العراقية حسب اعلان للسفارة الصينية ، التي تفردت بنشر الخبر في غياب تام ل‍وزارة الصحة والجهات المعنية الاخرى.

سباق الاولوية

ومع وصول هذه النسبة القليلة التي لا تغطي جزءا يسيرا جدا من الحاجة الفعلية للعراق ، تتبادر الى الاذهان تساؤلات بشأن الاولوية في منح اللقاح ، فلقد تسربت الى العلن انباء تشير الى تسابق جهات معينة للحصول على التطعيم وصدرت وثائق نسبت للجنة العليا بمنح الاولوية لسياسيين ونواب وجهات نافذة بتلقي اللقاح متجاهلة الكوادر الطبية والصحية التي تعمل بتماس مباشر مع الحالات المرضية .

وكانت وزارة الصحة العراقية قد حددت نهاية الشهر الحالي الذي انتهى فعليا موعدا لوصول لقاحات كورونا حيث زعمت بانها تعاقدت على استيراد لقاح فايزر- بيونتك ولقاح استرازينكا .

 

جدير بالذكر ان فيروس كورونا اظهر ثغرات خطيرة وكشف ضعف وتهالك المؤسسة والمنظومة الصحية في العراق على جميع الصعد ، جعلت العراق يتبوأ صدارة الاصابات والوفيات في المنطقة العربية .

 

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تصريحات رنانة حول شراء لقاح فايروس كورونا للعراق في ظل تباطؤ ملحوظ وعدم جدية للحصول عليه
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