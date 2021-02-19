التقارير

وثائق ويكيليكس: مراسلات جيك سوليفان في ما يتعلق بـايران


 

محمد صادق الحسيني ||

 

كشفت ويكيليكس عن وثائق لمراسلات  جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي لرئاسة بايدن منذ عام 2010 الذي تحدّث فيها عن عداء الولايات المتح*دة لايران وحلفائها وخطط اميركا في فرض العقوبات على ايران من أجل تأجيج الشعب الايراني على القادة الايرانيين والإطاحة بهم، وعن الخطة التي وضعتها اميركا مع العدو الصهيوني لإطاحة بالنظام السوري مما سيخدم استراتيجيتها للضغط على ايران وبالتالي تحقيق هدفهم بانهيار ايران وحزب الله وحماس.

مقتطفات من المراسلات:

• يحاولون إقناع بعض الأوروبيين، وحتى الروس والصينيين بفرضها العقوبات على ايران، لكننا نتحرك في مجلس الشيوخ والبيت لإنجاز أي إجراء أحادي يمكن للولايات المتحدة أن تتخذه. إذا أخبرنا أي شركة نفط كبرى إذا تم بيع البنزين لإيران، بشكل مباشر أو غير مباشر، لا يمكنهم بعد ذلك بيع أي منتج نفطي في الولايات المتحدة، ومن ثم سيتوقفون عن بيع البنزين لإيران و سيواجه الاقتصاد الإيراني مشاكل حقيقية. سيؤدي هذا، على أقل تقدير، إلى تحويل القيادة، وتراجع تطبيق الاستراتيجية النووية ويمكن أن يسقط النظام. هذا مهم وجيد...

• إذا تمت إطاحة نظام الأسد، فإيران ستفقد حليفها الوحيد في الشرق الأوسط وستكون معزولة. في نفس الوقت، سقوطه يمكن للأسد أن يشعل حرباً طائفية بين الشيعة والأغلبية السنية في المنطقة. مثل هذا السيناريو سيلهي وربما يعيق إيران عن أنشطتها النووية بقدر كبير من الوقت.

وعيك - بصيرتك

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الى شعبنا الذي نسى..أسماء العلماء الذين قتلهم صدام
وثائق ويكيليكس: مراسلات جيك سوليفان في ما يتعلق بـايران
بالفيديو ..... حرب عالمية ضد كورونا تتجاوز الخلافات
البيت الأبيض يرفض رسمياً التعامل مع إبن سلمان.. ما الذي يحدث؟
العراقيون يردون على ابنة الطاغية اللعين صدام ابن صبحة ويقولون لها اخرسي يا سليلة السفاح
العراق والخليج ..الانفتاح المطلوب والمشروط
يهود الخليج يخرجون الى العلن..!
تحذيرات نيابية من التدخل الاميركي بالانتخابات المبكرة
الناتو والانزال خلف خطوط الروس وخادمهم باسط ذراعيه كالنار في الهشيم..!
تركيا تحشد والحكومة تصمت والقول الفصل ل(المقاومة)
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.37
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
محمد فاضل : اللهم بحق محمد وال محمد شافي وعافي سماحة الشيخ الفياض والبسه ثوب الصحة والعافية انك سميع الدعاء ...
الموضوع :
اصابة اية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض بفايروس كورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين واللعن الدائم على قتلة ...
الموضوع :
شاهد.. بنت المجرم المقبور علي حسن المجيد ترد على رغد بنت الطاغية المقبور : ابي قتل زوجك الخائن
زيد مغير : الرد على استهتار الأردن والمملكة الشعوذية هو إيقاف تزويد الأردن بخيرات العراق وإيقاف استيراد أي مادة منهم ...
الموضوع :
العراقيون يردون على ابنة الطاغية اللعين صدام ابن صبحة ويقولون لها اخرسي يا سليلة السفاح
لفيف عن مدينة الموصل : السلام عليكم ورحمة ألله وبركاته :- 📍م / مناشدة انسانية لايجاد موقع بديل لمركز شرطة دوميز زمار ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين وعلى اولاد الحسين ورحمة الله وبركاته ونسال الله ...
الموضوع :
راهَنوا على تجهِيلِنا فصفعناهم بالبصيرة..!
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدنا ومولانا الامام الحسن المشتبى كريم اهل البيت عليه افضل الصلاة والسلام واله الطيبين واللعن ...
الموضوع :
مجلس حسيني ـــ ما هي ظلامة الامام الحسن (ع)
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدنا ومولانا الامام الحسن المشتبى كريم اهل البيت عليه افضل الصلاة والسلام واله الطيبين واللعن ...
الموضوع :
مجلس حسيني ـــ ما هي ظلامة الامام الحسن (ع)
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اخوان الحسين واللعن الدئم على اعداءهم ...
الموضوع :
مجلس حسيني ــ بحث في حياة الامام علي الهادي(ع)
زيد مغير : على اليوتيوب علق بعض البهايم لها ومجد بها وبالمقبوراخو هدلة . نصحتها وقلت لها لا تصدقي فقد ...
الموضوع :
عرب وين؟؟؟ و رغوده وين ؟؟؟
مواطن : في طريقنا للعودة الى مثلث الاضطهاد بصمت ، ستسحب سجادة الديمقراطية من تحت اقدامنا وبفعل م . ...
الموضوع :
موقع الفيسبوك يحذف صفحة سماحة الشيخ جلال الدين الصغير الشخصية
فيسبوك