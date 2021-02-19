وثائق ويكيليكس: مراسلات جيك سوليفان في ما يتعلق بـايران

محمد صادق الحسيني ||

كشفت ويكيليكس عن وثائق لمراسلات جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي لرئاسة بايدن منذ عام 2010 الذي تحدّث فيها عن عداء الولايات المتح*دة لايران وحلفائها وخطط اميركا في فرض العقوبات على ايران من أجل تأجيج الشعب الايراني على القادة الايرانيين والإطاحة بهم، وعن الخطة التي وضعتها اميركا مع العدو الصهيوني لإطاحة بالنظام السوري مما سيخدم استراتيجيتها للضغط على ايران وبالتالي تحقيق هدفهم بانهيار ايران وحزب الله وحماس.

مقتطفات من المراسلات:

• يحاولون إقناع بعض الأوروبيين، وحتى الروس والصينيين بفرضها العقوبات على ايران، لكننا نتحرك في مجلس الشيوخ والبيت لإنجاز أي إجراء أحادي يمكن للولايات المتحدة أن تتخذه. إذا أخبرنا أي شركة نفط كبرى إذا تم بيع البنزين لإيران، بشكل مباشر أو غير مباشر، لا يمكنهم بعد ذلك بيع أي منتج نفطي في الولايات المتحدة، ومن ثم سيتوقفون عن بيع البنزين لإيران و سيواجه الاقتصاد الإيراني مشاكل حقيقية. سيؤدي هذا، على أقل تقدير، إلى تحويل القيادة، وتراجع تطبيق الاستراتيجية النووية ويمكن أن يسقط النظام. هذا مهم وجيد...

• إذا تمت إطاحة نظام الأسد، فإيران ستفقد حليفها الوحيد في الشرق الأوسط وستكون معزولة. في نفس الوقت، سقوطه يمكن للأسد أن يشعل حرباً طائفية بين الشيعة والأغلبية السنية في المنطقة. مثل هذا السيناريو سيلهي وربما يعيق إيران عن أنشطتها النووية بقدر كبير من الوقت.

وعيك - بصيرتك