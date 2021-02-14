كيف نقرأ زيارة رئيسي للعراق ؟!

محمود الهاشمي ||

يعد السيد ابراهيم رئيسي احد ركائز الثورة الاسلامية في ايران ،فقد انخرط بالعمل الجهادي منذ نعومة اطافره ،متأثرا بشخص الامام الخميني (قدس) ،كما اهتم بفقه القانون

والقضاء ،لذا مع اول انطلاق الثورة الاسلامية ،(1980)ورغم صغر سنه اصبح المدعي العام لمدينة كرج غرب طهران ،ثم تولى منصب نائب المدعي العام في العاصمة طهران ،

(1988)بعدها كلفه الامام الخميني (قدس) بالنظر في ملفات قضائية عديدة تتعلق بالارهاب في محافظات مثل لرستان وسمنان وكرمانشاه،وبعد وفاة الامام عين مدعيا عاما بطهران حتى عام (1994) بعدها شغل مناصب تعنى بالقضاء عديدة ليصبح مدعيا عاما لعموم ايران (2015-2017) ثم عضو مجلس الخبراء ،وامينا عاما للروضة الرضوية (احد اهم المؤسسات الدينية في الجمهورية الاسلامية )وفي عام 2019 اصدر السيد القائد الخامنئي قرارا بتعيينه رئيسا للسلطة القضائية ،وكيف لا وهو المتمرس بالقضاء والحاصل على شهادة الدكتوراه في الفقه والمبادئ بالاضافة الى حصوله على الاجتهاد بالحوزة (اية الله ) ليستمر بهذا المنصب ..

السيد رئيسي يمتاز بالشجاعة في اتخاذ القرار وبالحكمة والبصيرة وسداد الرأي ،بحيث يعول عليه الاغلب من القيادات الايرانية بان يكون وريث السيد المرشد الاعلى (اطال الله بعمره الشريف) .

ان شخصية مثل السيد ابراهيم رئيسي ،عاشت تجارب المحنة قبل الثورة وبعدها ،وواكب احداث البلد والعالم ،وتربى وترعرع في دفء الامام القائد الخميني ومن بعده الامام الخامنئي والقادة الافذاذ للجمهورية الاسلامية ،ليس غريبا ان يرى فيه المسلمون عموما مرشدا وقائدا لمستقبل هذه الامة .

السيد رئيسي زار العراق على مدى ثلاثة ايام خلال الاسبوع الفائت والتقى بمسؤولي القضاء الاعلى في البلد ،

وعقد والوفد المرافق له عدة اتفاقيات مع الجانب العراقي تعنى بالقضاء ،واضعا كافة امكانيات الجمهورية لتطوير عمل القضاء بالعراق وخاصة في ملف (الفساد الاداري والمالي ) فقد امسك السيد رئيسي بهذا الملف بالجمهورية الاسلامية في اشد الايام صعوبة بعد تعرض البلد الى حصار ظالم من قبل الولايات المتحدة ،وكيف استغلت الفئة الباغية هذا الظرف ،للتلاعب بالسوق وبصرف العملة ،وما زال يعدل ويحاسب حتى طال الابعد من اشقاء واقارب المسؤولين وكبار الاغنياء وساقهم للمحاكم ليوقف خطرا طالما راهن عليه الاعداء .

السيد ابراهيم رئيسي قام بعدة لقاءات وزيارات لكن الزيارة الاهم ،والتي ستصبح ان شاء الله فيما بعد جزء من التقاليد الرسمية بالعراق ،حيث كانت فاتحة الزيارة الى (المذبح) وهو المكان الذي استشهد فيه الشهيدان الحاج قاسم والحاج ابو مهدي المهندس والثلة الطاهرةِ معهم من الشباب ،وبعد القيام بمراسيم الزيارة للمكان تجمع المئات من ابناء العراق ،مساء الاثنين بالقرب من مطار بغداد الدولي وقاموا بنشاطات عديدة من خطب وكلمات وقصائد شعرية وهتافات واهازيج جميعها عبرت عن الم حادثة الاغتيال لمجاهدين كبيرين اختلط دمهما فكان عنوانا للمقاومة والشجاعة ومقارعة الاحتلال ،وكانت للسيد رئيسي كلمة

اشاد بها بالشعب العراقي وبطولاته في طرد الارهاب ،وكذلك في معنى اختلاط الدماء الزكية لابطال النصر .

بعد ذلك احيا السيد رئيسي مع الشعب العراقي والايراني في مبنى السفارة الايرانية ببغداد حفلا كبيرا بمناسبة الذكرى ال(42) للثورة الاسلامية في ايران .

كانت له كلمة في شرف الاحتفال مع اخوته العراقيين بهذه المناسبة ،واستمر في منهاجه ليلتقي الاخوة الاعلاميبن في ندوة مطولة اجاب فيها على اسئلتهم في كافة الشؤون القضائية والسياسية وغيرها ،معبرا عن سروره بهذا اللقاء وبالاعلام العراقي الذي يواكب الحدث ،وكيف كانت له مواقف شجاعة في الدفاع عن الحق وطرد الاحتلال وفي معارك الشرف ضد الارهاب ،بعد ذلك كانت للسيد رئيسي لقاءات اهمها مع اسر الشهداء ناقلا لهم تعازي القادة في الجمهورية الاسلامية وعلى

رأسهم سماحة السيد القائد خامنئي لاسر شهداء العراق ،وكيف اختلطت الدماء في معارك الشرف ضد الارهاب ،وكان للسيد ابراهيم لقاء مع كبار رجال الدين من السنة والشيعة حيث ابدوا تقديرهم العالي لسماحته ،مهنئين الجمهورية الاسلامية بذكرى الثورة ،ومبدعين اعجابهم بالقيادة الحكيمة للثورة وهي تجتاز التحديات تلو التحديات ،لتبني وتعمر فيما تصنع عمقا استراتيجيا للمقاومة يحاصر الاعداء ويؤكد قوة ومنعة الاسلام والمسلمين .

اما اخر لقاء للسيد رئيسي فكان جمع كبير من الشباب ،بعد ان احتشدت الصالة الكبيرة وسط العاصمة بغداد بالفتية المؤمنين برسالة الامة الاسلامية وتاريخها وجهادها ،فكان لقاءً حميما.

ضجت فيه الصالة بالاهازيج والهتافات والاناشيد الثورية التي تدعو الى مقاتلة المحتل ،والى الاشادة ببطولات المقاومة ،وبالثورة الاسلامية وذكراها المجيدة ،وقد عبرت كلمة السيد رئيسي بهذا اللقاء بالدعوة الى الوحدة بين اطياف الشعب العراقي ،وان التنوع احدى البركات للعراقيين لانه مصدر قوة وتطور كما في ايران وكيف استفادت من هذا التنوع في بناء تجربتها ،ودعا سماحته بالكلمة التي كانت باللغة العربية الشعب العراقي الى التكاتف لمواجهة التحديات والابتعاد عن مصادر الفتنة ومخططات امريكا واعوانها .،بعد ان شكرهم على حسن الضيافة والتكريم خلال زيارة الاربعينية .،ولاننسى ان سماحته التقى معظم قادة الحكومة والمسؤولين العراقين وبعض قادة الكتل السياسية ،للمزيد من التفاهمات .

السيد رئيسي عاد الى بلده لكنه ترك اثرا كبيرا لدى الاوساط العراقية عموما وهم يرون فيه شخصية دينية فاعلة تملك من الخبرة والرمزية الكثير ،كما ان الرجل وجد في الشعب العراقي الصديق والاخ والجار الحميم ،نأمل ان تتكرر مثل هذه الزيارات لترسيخ قيم الجيرة والعلاقة الطيبة بين شعوب المنطقة لمواجهة التحديات.

الزيارة دقيقة في موعدها المواكب لاحتفالات الجمهورية بذكرى الثورة ،ولتفعيل دور القضاء في ملاحقة قتلة ابطال النصر ،وكذلك لاشعار امريكا وعملاءها اللذين بدؤوا بالانحسار والهزيمة ان الامة الاسلامية اكبر من جميع مؤامراتهم .

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