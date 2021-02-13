التقارير

رسائل رئيسي البليغة من بغداد!


 

عادل الجبوري ||

 

   لم يكن رئيس السلطة القضائية الايرانية اية الله ابراهيم رئيسي اول مسؤول ايراني رفيع المستوى يزور العراق، وكذلك لم يكن الاول ممن يحظى بتلك الحفاوة وذلك الاهتمام من قبل العراقيين، سواء الدولة ومفاصلها المعنية، او النخب والشرائح الدينية والاجتماعية والثقافية والسياسية.

   فخلال الاعوام الثمانية عشر المنصرمة، اي منذ الاطاحة بنظام صدام وحتى الان، زار العراق اكثر من رئيس جمهورية ايراني، واكثر من رئيس برلمان، واكثر من رئيس سلطة قضائية، فضلا عن العديد من الوزراء وكبار المسؤولين واصحاب القرار في طهران، ولكن بدت زيارة رئيسي الى بغداد هذه المرة مختلفة نوعا ما عن زيارات ايرانية مماثلة في السابق، لانها من جانب، مثلت اول زيارة لمسؤول ايراني رفيع المستوى من الخط الاول بعد اغتيال قائد فيلق الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس من قبل القوات الاميركية مطلع العام الماضي، وتصدر ملف الاغتيال وملابساته قائمة الموضوعات المطروحة على طاولة البحث والنقاش، وجاءت متزامنة مع الذكرى السنوية الثانية والاربعين لانتصار الثورة الاسلامية الايرانية، فضلا عن مجمل الظروف والاوضاع والتحديات التي يعيشها ويواجهها كل من العراق وايران وعموم دول المنطقة.

   خصوصية واستثنائية التوقيت، واولوية الملفات، لم يكن ذلك هو المختلف فحسب في زيارة  رئيس السلطة القضائية، التي جاءت بدعوة رسمية من رئيس مجلس القضاء العراقي فائق زيدان، الذي كان قد زار طهران في شهر تموز-يوليو من عام 2091.

   المختلف ايضا في زيارة رئيسي هو طبيعة ومغزى ومضمون الرسائل التي اطلقها من حيث الزمان والمكان، وكذلك التي تلقاها من العراقيين.

   لم يتوجه الضيف الايراني الكبير بعد ان حطت طائرته في مطار بغداد الدولي للقاء مضيفيه العراقيين، وانما اختار ان يزور قبل كل شيء موقع عملية اغتيال سليماني والمهندس، والقاء كلمة من هناك، قال فيها، "هنا محل استشهاد بطلين للشعب العراقي والشعب الايراني، وهم ابطال الامة الاسلامية، ولقد امتزج الدم العراقي والإيراني في موقع جريمة المطار، وان مسار الشهيدين سليماني والمهندس سيبقى خالدا، وهما من صنعا الأمن لإيران والعراق والمنطقة ولن يبقى استشهادهما من دون رد".

    ومن مقر السفارة الايرانية في بغداد، قال السيد رئيسي في كلمتة بأحتفالية السفارة بمناسبة الذكرى السنوية الثانية والاربعين لانتصار الثورة الاسلامية، "ان التيار المقاوم لن يسمح بالنفوذ الأمريكي وبفتنة مثيري الفتن في المنطقة، وبفضل دماء الشهداء سينتهي التيار الأمريكي والمتغطرسين في هذه المنطقة، حيث ان امريكا وقوات التحالف لم ولن تحل مشكلة أي شعب في المنطقة، فالتأريخ يخبرنا ان أمريكا لا توفر الأمن في أي منطقة، وهي عامل لإنعدام الأمن في المنطقة، ومن يستطيع ضمان الأمن في العراق هم ابناء الشعب العراقي العظيم والشباب والمثقفون العراقيون".

   وفي مجمل لقاءاته مع كبار المسؤولين العراقيين، بمن فيهم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس الجمهورية برهم صالح، ونظيره رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، شدد على اهمية العلاقات بين بغداد وطهران بالنسبة لكلا البلدين والشعبين والمنطقة على وجه العموم، في ذات الوقت الذي ثمن فيه خطوات القضاء العراقي في التعاطي مع ملف اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس ورفاقهما.

   ولم تكن المحطة الثانية لرئيسي بعد زيارة موقع اغتيال سليماني والمهندس، لقاءا رسميا، وانما تمثلت بالتوجه الى مدينة الكاظمية المقدسة والتشرف بزيارة الامامين الجوادين(الكاظم وحفيده الجواد عليهما السلام)، والتجول في شوارع المدينة وسط حشود المواطنين والزائرين، ليسمع الشعارات المدوية ضد اميركا والكيان الصهيوني والمشيدة بأيران والحشد والمقاومة والقادة الشهداء، ورغم انه لم يلقي خطابا ولا ادلى بكلمة من هناك، الا ان طبيعة زيارته وجولته وتفاعل الناس واحتفائها به بصورة عفوية بعيدا عن السياقات البروتوكولية المتعارف عليها، كانت بمثابة رسالة او رسائل بليغة ومعبرة وعميقة.

   لاشك ان ما قاله وما صرح به السيد رئيسي من بغداد كان واضحا الى حد كبير، ولم يحتمل تفسيرات وتأويلات مختلفة، وهذا الوضوح، اشر الى حقيقة الرؤية الايرانية للعلاقات الاستراتيجة المتينة بين بغداد وطهران، والمواقف والتوجهات الايرانية الثابتة حيال الولايات المتحدة الاميركية بسياساتها العدوانية القائمة حاليا، والمسارات السليمة لمعالجة المشاكل والازمات، وتطويق الفوضى والاضطراب.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رسائل رئيسي البليغة من بغداد!
فايروسات أميركا داخل محوَر المقاومَة فعَّالَة..!
إزفيستيا: تأثير سياسة واشنطن الجديدة تجاه اليمن في العلاقة مع إيران
تعرف عل معالم صحن فاطمة الزهراء الكبير
بداية النهاية لحكم آل سعود
روبرت مالي المعول الذي سيكسر الجليد بين طهران وواشنطن
من هرمز الى باب المندب..والمتوسط بينهما ارحلو قبل فوات الاوان..!
بايدن رضَخ لضغوطات اللوبي الصهيوني فيما يخص طهران
اهالي ميسان : نطالب بادراج تخصيص مالي لانشاء مطار العمارة ضمن موازنة ٢٠٢١
الشيخ جلال الدين الصغير : ايران تقبل على التفاوض الأخير مع مانعي حقّها، والإشارات الامريكية الإيجابية لن يسمح حلفاؤها بدوامها
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.63
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
زيد مغير : ارجو من السيد عبد الأمير المياحي طلب عرض ابن مشتت إلى أخصائي امراض عقلية وكذلك نريد أن ...
الموضوع :
النائب عبد الامير المياحي : الكاظمي ضرب اهل الجنوب بكل الطرق ومنح حقوقهم لكردستان
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله واله الاطهار المظلومين وبحقهم عليك ان تصلي على ...
الموضوع :
الفاتحة لأم البنين ..!
مواطن مقهور : احيي فيكم استخدام الاسم الثلاثي لمن اعتلى منصب رئيس الوزراء فهذا الاستخدام يتناسب قدره ويفي بالمصداقية ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء مشرق عباس يتستر على احد قياديي داعش ومن المشاركين في جريمة سبايكر ويمنع اعتقاله
شريف الشامي : الخزي وعار على ما تفعلون من موظف ارشيف الى رئيس وزراء في العراق اي امه انتم ، ...
الموضوع :
رغم انتقادها شعبيا.. صحيفة تابعة لال سعود تمتدح تغييرات الكاظمي الأمنية وتصفها بـالجريئة
مواطنة : احسنتم كثيرا ً لطرح موضوع مفصلي ومهم ، فوزارة التربية اسيرة ومنذ عقود لعقلية مشكوك في نيتها ...
الموضوع :
التعليم الزائف..!
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم بحق محمد واله الاطهار العن الظالمين ودك اوكار الظلم واعداء ال البيت الطيبين الطاهرين عليهم افضل ...
الموضوع :
رويترز: دوي انفجار في العاصمة السعودية الرياض والسبب غير واضح
زيد مغير : لو دققنا اسماء المجرمين المحكومين لوجدنا بأن لديهم إخوة وأبناء اعمام واقارب ضمن جلاوزة اتحاد القوى . ...
الموضوع :
النائب حامد الموسوي : تحفظ اتحاد القوى على دعوات اعدامات الارهابيين طعنة للقضاء
رياض التميمي : اتفق معك باننا امام غزو ثقافي كبير وخطير وهو ظاهر ولا يمكن أخفائه او انكاره وهو متوقع ...
الموضوع :
مقاومة الغزو الثقافي..مسؤولية من ؟!
زيد مغير : ملاحظات ١ موفق الربيعي أفرج عن ارهابيين سعوديين حينما كان مسؤول الأمن القومي وا يذلهم بطائرة C130 ...
الموضوع :
سجن الحوت نموذج يحمي الإرهاب..!
حيدر عنين عواد : السلام عليكم ارجو اجراء الكشف على صيانة الكهرباء و العداد الخاص بالميزانية في الدار المرقمة 3561/ 2وان ...
الموضوع :
مديرية توزيع كهرباء النجف الاشرف تباشر اعمال صيانة وتفتيش وتصليح
فيسبوك