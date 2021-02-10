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اهالي ميسان : نطالب بادراج تخصيص مالي لانشاء مطار العمارة ضمن موازنة ٢٠٢١


ميسان / ظاهر العقيلي

طالب عدد كبير من ابناء محافظة ميسان جنوب العراق البرلمان العراقي بضرورة دعم وتخصيص مبلغ مالي وضمن موازنة عام ٢٠٢١ وذلك لانشاء مطار العمارة الدولي ( البتيرة ) .

وقال المواطنون ان موضوع انشاء مدرج لمطار البتيرة وتكملة احتياجاته الخدمية والاساسية هي من المواضيع المهمة والتي سبق وان طالبنا بها وعبر سنين عديدة ولكن دون جدوى لاسيما ان محافظتنا احق بانشاء مطار دولي يليق بها وبتاريخها الجهادي وثروتها الاقتصادية النفطية والزراعية الداعمة للاقتصاد العراقي .

واضاف المواطنون نحن في المحافظة باشد الحاجة الى هذا المطار لعدة اسباب ومنها ان محافظتنا حدودية ويدخلها المسافرين من دول متعددة وجنسيات مختلفة مرورا بها لزيارة العتبات المقدسة اضافة الى وجود بطالة كبيرة بين الشباب كما انها محافظة جنوبية وبعيدة وتحتاج الى وسائل نقل بحجم المطار مع وجود طرق برية طويلة ومتعبة تعرض فيها ابناء المدينة الى حوادث سير عديدة وكبيرة .

واشار المواطنون ان محافظتهم تحتوي على مطار شبه جاهز اذا ما خصصت له مبالغ للتشغيل لانه كان اصلا مطار عسكري فعال وتحول الى مطار مدني بموافقات وزارية وحكومية سابقة .

يذكر ان حكومة ميسان المحلية سبق وان اعلنت عن تخصيص عشرين مليار لتطوير مطار البتيرة غرب المحافظة.

فيما بين رئيس لجنة الاستثمار محمد شويع في حينها إن مجلس المحافظة خصص مبلغا ماليا قدره عشرون مليار دينار كدفعة أولى لتطوير مدرج مطار البتيرة واشار الى وجود مفاوضات مع إحدى الشركات التركية المتخصصة بإنشاء المطارات والتي تعمل حاليا على تنفيذ مطار كربلاء لغرض القيام بأعمال التأهيل للمطار وتحويله إلى مدرج لاستقبال الطائرات المدنية.

وبين سابقا ان ستشهد المحافظة وصول خبراء من الشركة ذاتها للاطلاع بشكل ميداني على ارض المطار وإمكانية توقيع عقد مع الحكومة المحلية للمباشرة بالعمل .

لكن العمل بهذه القرارات المحلية لم يعمل بها وتوقفت وبقي موضوع المطار دون اي تفعيل او تخصيص او عمل .

يشار الى اللجنة المالية النيابية اعلنت عن تخصيص مبالغ مالية لانشاء مطار نينوى ومطار ذي قار ضمن موازنة عام ٢٠٢١ .

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