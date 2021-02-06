الزمن القبيح وتزييف الحقائق!

أ.د علي الدلفي ||

أدعو دعاة الوحدة الوطنية أن يتمعنوا جيّدًا بهذه الدراسة (الغجر والقرج في العراق) للمدرس المساعد (طه حمادي الحديثيّ) جامعة الموصل عام (١٩٧٩) (أيام الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية)!!. هذا الباحث وصف أبناء الوسط والجنوب بأنهم (غجر) ويمكنك قراءة السطر الذي تحته خطّ.

هذه الدراسة وجّهت أكبر إساءة ضدّ الشيعة حينها ومهّدت لوصفهم بالغجر لاحقًا مُنْذُ بداية عهد المقبور ولحد الآن نسمع هذه النغمة.

دعاة الزمن الجميل واللحمة الوطنية لم نسمع رفضكم لتلك الأفكار المنحرفة والإدعاءات الباطلة بحقّ مكّون يمثّل أغلبيّة الوطن.