اشقياء بغداد..الشقي ( علي ماما ) إنموذجا

عبدالامير مسلم آل ملا سهيل العبدلي ||

الى / الذين يحنون لسلطة العصابات والخوف والكاولية والزمن الجميل .... ما بين 1958 _ 2003 م

ولد في سوق ( حماده ) بمنطقة التكارتة عام ١٩٣٥م.

عندما يتشاجر معه أطفال المحلة ، يهرب ينتخِ بأمه

( ماما ماما ) فسمي ( علي ماما ).

هذا الطفل عندما شب واشتد عوده، أصبح اكبر واشرس شقي في كرخ بغداد. تأثر بالفكر الناصري القومي باديء الأمر.

في مقابلة اجريت معه عام ١٩٩٨ قال :

( كان البعثيون يعطوني خمسة دنانير حتى اضرب سيارة الزعيم ( عبد الكريم قاسم ) بالرقي أو الرگي عندما يعبر الجسر من جانب الكرخ ، في احدى المرات جاءت الرگيه في جامة الزعيم فغضب واوقف السيارة وقال لي :

لك أني شنو مسويلك؟

فهرب الجواب مني ولم ارد عليه

-هل لديك عمل

قلت له : لا

فقال له الزعبم : مر علي للمكتب لأجد لك عمل.

( علي ماما ) كان يتشاجر مع اللقيط المقبور صدام التكريتي الذي هرب من ظلم زوج أمه ابراهيم الحسن الى بيت خاله القومي المتشدد دينيا المقبور ( خير الله طلفاح ) في منطقه التكارتة في بغداد.

سمع الخال بذلك فأصلح بينهم

واصبح ( صدام عسقلان اليهودي) التي تعمل صبحه بمزرعته بمأمن من ( ماما وعصابته الشاذة الخطيرة جدا التي سيكون لها شأن في إدارة العراق ).

عندما قررت وزارة الداخليه تصفية جميع الأشقياء عام ١٩٦٨، هرب ( ماما ) الئ الكويت ثم سوريا واستقر في القاهرة لكونه من الناصريين.

تزوج من سيدة مصرية انجبت له ولد وبنت، كثُرت مشاكله في القاهرة أهملهُ الناصريون

صعب عيشه فأصبح يتسكع في البارات والشوارع.

كلف من قبل احد أحزاب المعارضة للبعث اغتيال

( صدام ) عند الزيارة المتوقعه للقاهرة عام ١٩٧١م،

في المطار أو في مدينة ( الدُقي ) التي سكنها صدام عندما هرب بعد عملية اغتيال ( الزعيم قاسم )

اخبر ( علي ماما ) بعملية الاغتيال صديقه القديم

( خير الله طلفاح ) الذي كان يشغل منصب محافظ بغداد وقتذاك والمتواجد في القاهرة بمهمه حكومية قبل زيارة ( صدام ) لها.

جمع الخال بين ( ماما وصدام ) ونتج عن هذا الاجتماع تكليف الشقي ( علي ماما ) اغتيال نائب رئيس الجمهورية للفتره من ١٩٦٨ ولغاية ١٩٧١ الفريق الطيار حردان التكريتي بمساعدة ضابط بمنظمة حنين ( محمد كاظم ). وتمت عملية الاغتيال في باب المستشفى الأميري في الكويت عندما اطلق عليه (علي ماما ) ثلاث رصاصات في الرأس ومثلهما في منطقة الصدر . فمات ( حردان ) في الحال.

في شباط الاسود ١٩٦٣م نجح القومي الاشتراكي (عبد السلام عارف الجميلي١٩٢١م-١٩٦٦م )

من تسلم رئاسة الجمهورية بعدما غدر بالزعيم قاسم

واصبح البعثي ( احمد حسن البكر ) رئيسا للوزراء.

فعاد ( صدام ) للعراق، همسَ ( طلفاح ) في أذن البكر

اعتمد علئ هذا الشاب ( صدام ) في حمايتك وحماية الثورة ،أول تعبين حكومي ل ( صدام ) هو:

مُعد ومقدم برنامج ريفي ( الارض لمن يزرعها ).

-مسؤول المكتب الفلاحي للحزب

عام ١٩٦٧م.اصبح ( صدام ) مسؤول المكتب العسكري والنسوي للحزب عام ١٩٦٨م، أسند ( البكر ) مهمه الأمن القومي العراقي-الداخلي والخارجي -الى المقبور الذي اصبحت بيده جميع السلطات الأمنية في العراق.

سحب ( المقبور ) ملف تصفية الاشقياء من وزارة الداخلية ووضعهُ تحت تصرفه. وعندما سأله ( البكر ) عن السبب اجاب:

أنتم مو تردون تتخلصون منهم

بلى

اضرب الكافر بالكافر

شلون

نغريهم بالفلوس، نكسبهم لصالحنا، وبيهم نصفي اعداء الحزب والثورة وبعدين نخلص منهم

ارتاح البكر لهذه الفكرة ووضع تحت تصرف (المقبور) أموال طائلة لبناء جهاز أمن الدولة الذي تكون من مجموعتين :

المجموعه الاولى :

١- الشقي ( علي ماما ) رئيس العصابة

٢- الشقي ( قيس الجندي) بعين واحده لقبهُ

( ابو ليلى )

٣- الشقي ( خالد دونكي)

٤- الشقي ( طالب أبن ماهيه)

٥- الشقي ( باسم المعيدي )

٦- الشقي ( محمد شعيطه)

٧- الشقي ( حمودي الاقچم )

٨-الشقي ( جاسم الاعور )

٩- الشقي ( حاتم الباوي) اصبح فيما بعد المسؤول الحزبي لمعسكر الرشيد

١٠- الشقي ( كامل معلاگ) الملقب - أبو كميله، قتل شخصية شيوعية وهرب الى مصر وتعرف هناك على ( المقبور ) وسافر معه للقاهرة.

١٠- الشقي ( محيي مرهون ابو طبر وأولاده ) اصبح فيما بعد عضو قيادة شعبة ومديرا عام في الدولة

١١-الشقي ( جبار الكُردي الفيلي واخوانه )

١٢-المصارع الشقي ( عدنان القيسي )

١٣-الشقي ( حسين حبه )

المجموعه الثانيه :

١- ( صدام حسين ) رئيس المجموعة

٢-( عزة الدوري متزوج من خمس نساء وله من الأبناء ١١ ابناً و١٣ بنتاً ( ويگول انا مريض )، يعمل في معمل للثلج تملكهُ عائله يهودية

٣- ( سعدون شاكر العزاوي بعقوبة ) اصبح فيما بعد وزير للداخلية للفترة من ( ١٩٧٩ ولغاية ١٩٨٧ ) حُكم عليه بالإعدام في ٢٠١١م لقتله الشيوعي ( الزعيم الركن جلال الاوقاتي )، توفي ( سعدون ) في السجن في ١٥ تموز ٢٠١٥م

٤- الشقي ( سمير الشيخلي ) كوردي فيلي طالب فاشل، عُين - فراش - بمكتب - سعدون حمادي -

ولنشاطه في اعمال تنظيف المكتب وغرف التعذيب والقتل في قصر النهاية ، اصبح فيما بعد أمين بغداد ووزير داخلية والتربية والتعليم العالي بدلا من الدكتور ( منذر الشاوي ) طُرد من الحزب لعدم حضوره المؤتمر الاستشنائي للحزب عام ١٩٩٢م مع اخيه الشقي ( إبراهيم الشيخلي )

٥- الشقي ( عبد الكريم الشيخلي ) شقيق - سمير - الذي اصبح فيما بعد وزير خارجية للفتره من ( ٣١ تموز ١٩٦٨ لغاية ٣٠ ايلول ١٩٧١م )

٦- الشقي (فلاح الكوردي الفيلي) الذي يعمل سائقا بالكفاح يساعده المقبور بجمع اجرة الراكبين وفي نفس الوقت كان صبيا مدللا عنده لانه غير متزوج وأخيه ( صباح ميرزا المرافق الاقدم للمقبور ) وقد قربهم واغدق عليهم الاموال والرتب ثم نكل بهم لاحقا ادى الى أن يشل صباح من الحركة والكلام .

ولكون الكورد الفيلية يشكلون نصف سكان نفوس بغداد الاصليين فقد قام المقبور بتهجيرهم ومصارة اموالهم لانه عاش وسطهم ويعرفون تاريخه الاسود.

٧- الشقي ( محمد فاضل الخشالي ) الذي كان مسؤول سرية الفضل السرية وكان ( عزة الدوري ) امر القطاع، واصبح ( فاضل ) فيما بعد عضو قيادة قطرية.

٨- ( طه ياسين رمضان الجزراوي ) مواليد الموصل عام ١٩٣٩م من اصول شبكية - كان يعمل موظف في مصرف الرافدين واصبح فيما بعد نائب الرئيس

٩- ( برزان التكريتي مرافق ( صدام ) من عام ١٩٦٨م لغاية ١٩٧١م، ثم استلم رئاسة جهاز المخابرات العامة نهاية عام ١٩٧٦ حتى عام ١٩٨٣م

١٠- المقبور( ناظم كزار ١٩٤٠م العمارة) فُصل من كلية الطب والهندسة عام ١٩٥٨م لأسباب سياسية، تخرج من معهد الهندسية الصناعي ( الجامعة التكنولوجية لاحقاً ) عام ١٩٦٣م، يُلقب - أبو حرب - اصبح فيما بعد مدير الأمن العام ومنح رتبة لواء.

من هذين المجموعتين تكونت منظمة (حنين السرية) لاغتيال - معارضّي - الحزب برئاسة المقبور

( صدام حسين ) وبهذه العقلية أدير البلد.

عاد الشقي ( علي ماما ) بعد تنفيذه اغتيال ( حردان التكريتي ) الى العراق، فأكرمهُ صدام بما يلي :

شُقتان في الكرخ ( واحده لزوجته المصرية والاخرى لزوجته العراقية )

مدينة ألعاب ( خضر الياس )

المرفأ السياحي للزوارق علئ دجلة الكرخ

( وهب الامير ما لا يملك )

بعد احداث ٢٠٠٦م الطائفيه في بغداد، انظم الشقي (ماما ) وأولاده الئ تنظم القاعدة الارهابي وسيطر علئ شارع حيفا وصدامية الكرخ؛

عام ٢٠٠٧م سيطرت القوات الامنية العراقيه على الكرخ ووجد الشقي ( علي ماما ) مقتولاً مع بعض افراد عائلته في احد بيوته. اخذت منظمة ( حنين السرية ) والتي توزعت فيما بعد بين الأمن العامة والمخابرات ارواح كثير من رجال العراق !!

وفي الحقيقة لم يكن في العراق حزب سياسي اسمه البعث وانما مجرد عصابات حكمت العراق تحت هذا المسمى واستغلت به المغفلين بمساعدة أمريكية بوساطة المحامي البغدادي منذر الشاوي الذي كلف صدام باغتيال عبد الكريم قاسم، مقابل مبلغ قدره ١٥٠ دينار و كانت للمحامي سلطة قوية على صدام لأنه هو من أخرجه من السجن عدة مرات عندما كان يسجن بسبب عمليات سطو وسرقات كان يقوم بها هو وأفراد عصابته في منطقة الكرخ ....

واما محامي منظمة حنين الاجرامية فهو فيصل حبيب الخيزران...

· أختير الموضوع من وثائق متعددة بتصرف