التقارير

كوخافي في التيه وحكومة نتن ياهو تذروها الرياح..!


 

محمد صادق الحسيني ||

 

·        تقدير موقف سياسي

تعليقاً على كلام كوخافي الذي صدر ليل امس والذي لا تزال تضج به  بعض الشاشات ووسائل الاعلام بطريقة وكأن الحرب قاب قوسين او أدنى...!

١- لقد جاء كلام كوخافي هذا في اطار مؤتمر هرتسيليا للامن الاسرائيلي ، ما يعني انه ليس في اطار مؤتمر صحفي ولا تصريح على الجبهة ، بل هو في اطار شرح خطط يعدها اي رئيس اركان باعتباره موظف عسكري في اي حكومة..!

٢- كل الكلام الذي قيل هو رسالة من شقين

 الاول : الى الراي العام الداخلي الذي يعيش حالة اضطراب وقلق شديدين من تنامي قدرات حلف المقاومة من ايران الى سورية الى العراق الى لبنان الى اليمن المنصور بالله.

٣- الثاني: الى ادارة بايدن المثقلة من جهة بارث ترامب الذي لم يكن يريد الحرب لاسباب عدة منها اقتصاده المشلول ، ومن جهة اخرى بان المرجح من الادارة الجديدة  انها لن تقبل باي مقامرة اسرائيلية ولا اعرابية لاشعال حرب ضد ايران او حلف المقاومة الان ، والدليل على ذلك نية بايدن لتعيين روبرت مالي( مسؤولا عن الملف الايراني ) وهو اليهودي السوري الاصل المولود في مصر من اب يساري شيوعي، و الديمقراطي الذي يتقن لدغ العقارب ولا تتسع خياراته لمغامرة حرب  تخيفه وتخيف سيده بايدن لا مع ايران ولا مع حزب الله..!

٤- اذا اضفنا الى ذلك كون هذا الرجل ممن شاركوا في صياغة الاتفاق النووي الايراني عندما كان مساعداً للوزير جون كيري في ادارة اوباما، سنكتشف عندها ما الذي  يثير كل هذا الحنق لدى حكومة نتن ياهو المترنحة والمتخبطة من ساسها الى راسها..!

٥- اخيراً وليس آخراً لابد ان نتوقف عند الذي حصل في امريكا والاسباب التي جعلت اليهود الامريكيين يخلعوا ترامب ويأتوا ببايدن ، حيث سنقرأ ان التيار الصهيوني  العلماني الذي انتصر لصالح بايدن امريكياً  قرر ايضاً فيما قرر لمصلحة امريكية عليا رفع الغطاء عن  نتن ياهو واخواته من امثال بن سلمان وعيال زايد المدعومين من  الصهيونية الدينية الانجيلية الامريكية المتطرفة التي خسرت المعركة على اسوار البيت الابيض الامريكي..!

هذا لا يعني ابداً ان ساكني البيت الابيض الجدد احسن من الراحلين...!

لكن هذا بحد ذاته يرعب تل ابيب ويجعلها

 *ترقص في العتمة *

كما يقول المثل الشعبي...

انهم مرعوبون ولم يعد عندهم رجال تحارب وملوكهم هلكوا ، وخرابهم الثالث بات قريباً، كما تؤكد تقارير جبهتهم الداخلية...

واصوات كوخافي هذا رعشة فزع وليست رعدة حرب...!

وهاهو ابو الفضل شكارچي الناطق باسم القوات المسلحة الايرانية يقول لهم الان:

سنسوي تل ابيب بالارض ان ارتكبوا اي حماقة

وان كنا نعتقد انهم اجبن من هذا ولا قدرة لهم على الحرب لا مع حزب الله ولا مع حماس او الجهاد فضلاً عن الجمهورية الاسلامية.

بعدنا طيبين قولوا الله

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