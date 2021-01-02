ردا على مقالة علي الكاش[1] [إكذوبة قول غاندي "تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فانتصر"] [2] في موقع كتابات

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مالك العظماوي ||

لم نطلع على مقال الكاتب "علي الكاش" ولكن أرسله لنا بعض الاخوة المؤمنين من أصحاب الفضل وطلبوا منا إبداء الرأي فيما كتب، ولكننا نرى أن المقال وصاحبه لم يستحقا الرد البتة كونهما لا يرتقان الى مرتبة الكاتب الحقيقي ولا المقال الرصين! لكن الذي جعلنا نرد هو إسلوب الكاتب الطائفي والغير علمي والذي ينم عن الحقد الاعمى لأهل البيت عليهم السلام والإساءة الى سيد شباب أهل الجنة، وليس من عادتنا الرد على الطائفيين والحاقدين حتى يموتوا بغيظهم، ولكن استجابة لطلب الاخوة رعاهم الله تعالى.

بُني المقال على كثير من المغالطات التي تشير بوضوح الى نفسية صاحب المقال المريضة وما يعاني من عقد تجاه مذهب أهل البيت عليهم السلام لافتقار تأريخه، وما يؤمن، وما يعتقد، ومن يتّبع، على إنموذج واحد كشخصية الحسين بن علي بن ابي طالب عليهم السلام، الحسين ابن بنت النبي - الذي يدّعي انه ينتسب اليه كذبا – والذي نزل فيه وبجده رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وأبيه وأمه وأخيه قول الله عزّ وجل: [... إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا] الأحزاب: 33 وقد فسر كثير من علماء السنة بأن هذه الآية نزلت بفاطمة وبعلها وبنيها [3]. وكذلك فقد نزلت فيهم سورة المباهلة: [فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ] آل عمران: 61، وذكر جمع غفير من علماء المذاهب الاخرى[4] حول سبب نزولها وأنها نزلت بعلي وفاطمة والحسن والحسين حينما أراد النبي صلى الله عليه واله وسلم أن يباهل نصارى نجران. والحسين الذي قال فيه صلى الله عليه واله وسلم: [[حسين مني وانا من حسين][5]. ولأجل الاختصار، وإيجاز مطلبنا بإثبات أن كاتب المقال حاقد وطائفي، بل ومدفوع الثمن وهدفه الاساءة الى الامام الحسين – حقدا وكراهية - نذكر ما يلي:

1. لم يكن الحسين عليه السلام طامعا في الرياسة – كما يزعم الكاتب – بل قالها جهرا وعلنا [واني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح في أمة جدي صلى الله عليه واله أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق، وهو خير الحاكمين][6] أي انه كان يهدف الاصلاح لا غير لئلا يصل الدين الاسلامي مشوها كما كان يريده بنو أمية، فان لم يأمر الحسين عليه السلام بالمعروف وينهَ عن المنكر فمن أولى بذلك سواه؟

2. لم يتنازل الحسين عليه السلام عن مبادئه – كما يزعم الكاتب – بل كان لآخر لحظة يطلب من أصحابه الانصراف الى شأنهم لأن القوم لا يطلبون سواه، وانهم – أصحابه – في حلٍّ منه، وهذا بحد ذاته دليل على خشية الاعداء من وجوده بينهم فقرروا أن يقتلوه. فقد قال لهم: [... ألا واني قد أذنت لكم فانطلقوا جميعا في حل ليس عليكم مني ذمام، هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا ثم ليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي ثم تفرقوا في سوادكم ومدائنكم حتى يفرج الله فإن القوم إنما يطلبوني ولو قد أصابوني لهوا عن طلب غيري][7].

3. وحول تأييد أنصار غاندي والتفافهم عليه، ونكث الناس ممن دعوا الحسين عهدهم معه، فهذا يلام الناس أنفسهم – أمثال الكاتب – الذين لا عهد لهم، وليس الحسين، فالقوم عبيد الدنيا وعندما رأوا أن السلطة ليس مع الحسين إغتروا بالدنيا ونكصوا، لكن أصحاب الحسين الخلّص لم يتركوه بل كان أحدهم يتمنى أن يموت ويحرق كما قال مسلم بن عوسجة الاسدي: [والله لو علمت أني أقتل ثم أحيى ثم أحرق ثم أذرى يفعل بي ذلك سبعين مرة ما تركتك فكيف وإنما هي قتلة واحدة ثم الكرامة الى الابد][8].

4. وفي قوله حول ترك الحسين موطنه وانخداعه بمراسلات أهل العراق، فهو لم يترك المدينة بطرا، بل عندما أرسل يزيد رسله لأخذ البيعة منه والا سوف يقتل في حالة رفضه، فقال لهم الحسين عليه السلام: [ومثلي لا يبايع مثله][9]، فرد مروان: [... احبس الرجل ولا يخرج من عندك حتى يبايع أو تضرب عنقه][10]. فهل بعد كل هذا التهديد والوعيد لعاقل أن يبقى في المدينة؟ والشيء المؤكد أن يزيدا أراد اجهاض ثورة الحسين في المهد عندما قرر اغتياله في المدينة، ولذا فقد قرر الخروج منها.

5. لم يكن الحسين عليه السلام سببا في التفرقة والانشقاق كما يدّعي الكاتب، وانما بدأ الانشقاق والفرقة بين المسلمين مذ كانت مؤامرة السقيفة وانشغال (الصحابة) بالرياسة والمناصب وعلي بن ابي طالب منشغل في تجهيز وتكفين رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، بل مذ كان صلى الله عليه واله في أواخر حياته وأخذ منه المرض مأخذا وطلب من الناس أن يأتوه بقرطاس ودواة ليكتب لهم كتابا لن يضلوا بعده أبدا، فوصفوه بأنه [يهجر][11] البخاري حاول تحسين قوله فقال: [قد غلبه الوجع ولم يقل انه يهجر]، فمن هنا بدأ الانشقاق، ومن هنا تكالب (الصحابة) على النيل من أهل بيت النبي صلى الله عليه واله وسلم.

6. يشير الكاتب الى فشل حركة الحسين (الانقلابية) في حين نجح غاندي نجاحا باهرا، ويدّعي بأن لا توجد هزيمة تعد انتصارا كما عُدّت هزيمة الحسين نصرا، وقد غفل الكاتب بل تناسى – إن لم يكن جاهلا – انتصار كل حركة بتحقيق أهدافها، فربّ منتصر بالموازين العسكرية كان خاسرا بتحقيق الاهداف المرسومة لحركته، نعم أن الحسين قُتل وأصحابه، ولم يبقَ منهم أحد، وأن يزيدا قد ربح المعركة - عسكريا - لكن أين يزيد الان؟ وانظر الى الحسين عليه السلام باقٍ كإنموذج ثوري يُحتذى به وغصة في صدور العبيد من أمثالك، أن خلود ثورة الحسين عليه السلام وبقاءها رمز للتحرر من عبادة الاصنام الذين تعبدونهم أنت وأمثالك، وجذوة رفض لكل أشكال الظلم وتسلط الظالمين والمستبدين على مر التأريخ والى أن يرث الله تعالى الارض ومن عليها.

7. من الامور التي تفضح حقد الكاتب الدفين لأهل بيت النبوة هو وصفه الحسين عليه السلام بـ (الانقلابي) ويصف خالد بن الوليد – في معركة أحد – بـ (القائد) ولا يصفه بالكافر كونه لم يسلم بعد! والحسين الذي يريد أن ينتقص منه هذا السفيه، فقد روى الذهبي في سير النبلاء[12] عن ابن عباس: [رأيت رسول الله صلى الله عليه [واله] وسلم في النوم نصف النهار، أشعث أغبر، وبيده قارورة فيها دم. قلت: يا رسول الله، ما هذا؟ قال: هذا دم الحسين وأصحابه، لم أزل منذ اليوم التقطه. فأحصي ذلك اليوم، فوجدوه قتل يومئذ.][13]

8. أين الحيادية – على أقل تقدير – عندما يتحدث الكاتب ويقارن رجلا على غير دين الاسلام بإبن بنت نبي الاسلام وهو يصف غاندي بـ (ذي المسيرة النضالية) ويصف الحسين بـ (الانقلابي الذي مات لأجل الحكم)؟ فأين الغيرة على الاسلام يا ترى؟ وأي حقد يملأ قلب هذا الرجل؟ فعلى اقل تقدير أن الحسين عليه السلام من المسلمين !!

9. يقول الكاتب أن غاندي نظّر وألف العديد من الكتب، فماذا قدم الحسين؟ ونحن نعذره في هذا المجال، كونه يجهل علوم أهل البيت عليهم السلام، ويكفي أن نذكره بأن السلطان الجائر يطمس كل فضائل أهل البيت عليهم السلام منذ الحكم الأموي الى يومنا هذا، فمن كان يستطيع أن يجهر بحبه لآل بيت النبي صلى الله عليه واله وسلم فضلا عن الجهر بعلومهم، لذا فنحن ننصحه بالاطلاع على أبسط كتبنا وهو مفاتيح الجنان ليرى بأم عينه جواهر ودرر وحكم أهل البيت عليهم السلام ليرتد اليه بصره خاسئا وهو حسير.

ملاحظة:

يحق للكاتب علي الكاش الرد علينا في هذا المنبر الحر (وكالة انباء براثا) ليتسنى الاطلاع عليه.



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