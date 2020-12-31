ماذا يحدث في البادية السورية؟!

متابعة ـ عمار الولائي||

قبل قليل أعلنت وكالات الأنباء عن تعرض جنود الفرقة الرابعة للجيش السوري لكمين ‌‎غادر في طريق دير الزور ـــ تدمر في منطقة كباجب أدى الى مصرع وجرح العشرات من الجنود

في الثالث والعشرين من كانون الأول الجاري أشير زار قائد القوات المركزية الأمريكية "ماكينزي" قاعدة التنف أو ما يسمى المنطقة 55 العسكرية المحتلة الواقعة على المثلث الحدودي لسوريا والعراق والأردن

و التقى خلال الزيارة لقائد مايسمى بـ فصيل "مغاوير الثورة" الإرهابي الذي تدرّبه وتموّله وتسلّحه القوات الأميركية

قائد فصيل مغاوير الثورة العميد المنشق مهند طلّاع بث شريطا مصورا قال فيه أن الجنرال الأميركي وعدهم بعدم إخلاء قاعدة التنف والاستمرار بتسليحهم وتدريبهم لمواجهة أية هجمات محتملة من الإيرانيين

‏الكمائن التي يتعرض لها الجيش السوري لم تتوقف منذ ثلاثة أشهر في مناطق البادية السورية في ريف حماه الشرقي وريف حمص الشرقي

نلاحظ أن كمين اليوم هو الأعنف الذي استهدف حافلات للفرقة الرابعة في منطقة كباجب بين تدمر ودير الزور

معلومات أمنية واستخبارية دقيقة أكّدت أنّ خلال الستة أشهر الماضية عاد مئات المسلحين من تنظيم داعش الصهيو_وهابي الى البادية السورية

من العراق، ومن سجون "قسد" ومن قاعدة التنف الاميركية، كما قالت المعلومات أن المئات من مسلحي تنظيم داعش المدعوم أمريكياً وسعودياً يتواجدون حاليا في العراق وتحديداً في القائم والرمادي ويستعدون لدخول سوريا في الأسابيع المقبلة و بعضهم دخل فعلاً.

كما أنّ هناك حماية أمريكية كبيرة لمجاميع داعش التي تنشط في البادية السورية وقد أفرجت المئات منهم من سجون قسد في شرق الفرات

علاماتياً نقول : نحن أمام ولادة داعش بوجه جديد احترفت إدارة اوباما استغلاله ويبدو إدارة بايدن ستعود لنفس المسار ونحن موعودون بذلك ففي الرواية عن علي بن أبي حمزة، قال : رافقت أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) بين مكة والمدينة ، فقال لي يوما : يا علي ، لو أن أهل السماوات والأرض خرجوا على بني العباس لسقيت الأرض دماءهم حتى يخرج السفياني . قلت له : يا سيدي ، أمره من المحتوم ؟ قال : نعم ، ثم أطرف هنيئة ، ثم رفع رأسه ، وقال : ملك بني العباس مكر وخداع ، يذهب حتى يقال : لم يبق منه شئ ، ثم يتجدد حتى يقال : ما مر به شيء " غيبة النعماني : ب١٨ ح ٩ ص ٣١٤.

وستكون هذه المجاميع رأس الحربة في عرقلة و قطع خط تواصل محور المقاومة ما بين العراق وسوريا وسيؤثر على الوضع في العراق مما ينضج حراك عوف السلمي الذي سيكون بمثابة الحدود القاطعة لامتداد محور المقاومة.

اللهم عجل لوليك الفرج

انهم يرونه بعيدا

ونراه قريبا🤲

🔹وكالة أنباء الانتظار🔹