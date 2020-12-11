التقارير

أزمة الانتخابات الأمريكية تدخل مرحلة جديدة


 

د.مسعود ناجي إدريس ||

 

قدمت ولاية تكساس اليوم مشروع قانون من 154 صفحة في أربع ولايات: ميشيغان وجورجيا وويسكونسن وبنسلفانيا. تزعم تكساس أن مسؤولين أمريكيين أساءوا استغلال أزمة كورونا وتخلوا عن العملية الدستورية لإجراء الانتخابات ؛ وقد أضر هذا بنزاهة الانتخابات ، وهناك أدلة منتشرة على حدوث تزوير في هذه والولايات.

وفقًا لدستور الولايات المتحدة ، يجب أن يتم تعيين الرئيس من قبل الهيئة الانتخابية في 14 ديسمبر. طلب تكساس إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة هو تأجيل تعيين الرئيس حتى نتيجة عملية التظلم ، أو أن يتم تعيين اللجان الانتخابية للولايات الأربع من قبل المجالس التشريعية للولايات (أي أن تصويت الجمهور لا يحدد هذه المجالس).

ستتحول هزيمة ترامب انتصارًا إذا حكمت المحكمة العليا الأمريكية لصالح تكساس وتم تعيين الناخبين في الولايات الأربع من قبل مجالس الولايات. يشغل الجمهوريين في جميع الولايات الأربع أغلبية المقاعد في مجالس الولايات.

ويسكونسن لديها 10 أصوات انتخابية ، جورجيا 16 صوتا ، ميتشجان 16 صوتا وبنسلفانيا 20 صوتا. وهذا يعني أنه يمكن خصم 62 صوتًا انتخابيًا من بايدن ومنحها إلى ترامب من قبل المحكمة العليا. في هذه الحالة ، سيحصل ترامب ، الذي لديه الآن 232 صوتًا انتخابيًا ، على 294 صوتًا ، وبايدن ، الذي لديه 306 صوتًا ، سيحصل على 244 صوتًا. يلزم 270 صوتًا للفوز في الانتخابات الرئاسية.

تضم المحكمة العليا الأمريكية تسعة قضاة ، ستة منهم يعينهم الرئيس الجمهوري وثلاثة من قبل الرئيس الديمقراطي. أي أنه إذا تدخلت المحكمة العليا في القضية وقررت التصويت ، فمن المحتمل جدًا أن يفوز فريق ترامب.

في آب (أغسطس) 2020 ، قبل بضعة أشهر من الانتخابات ، أعلن جون باديستا ، وهو ديمقراطي شغل منصب رئيس موظفي البيت الأبيض في دورة كلنتون ومستشار أوباما خلال ادارته، أن سيناريو انتخابات الحزب الديمقراطي يتوقع أنه إذا فاز ترامب تعلن الولايات الغربية الثلاث ، واشنطن وأوريغون وكاليفورنيا ، الاستقلال. لاحظ أن هذا السيناريو كان مرتبطًا بخسارة بايدن في عملية طبيعية. لذلك ، يجب تعزيز الإطاحة باللعبة الجديدة التي بدأها فريق ترامب بدعوى تكساس ضد الولايات الأربع ، والتي ستعزز بلا شك سيناريو التفكك. علينا أن ننتظر ونشاهد خريف أمريكا الحار...

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