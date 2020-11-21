التقارير

الصين تشغل مكان الاتحاد السوفييتي


 

متابعة ـ ياسر الربيعي||

 

·        الصين تشغل مكان الاتحاد السوفييتي: العالم الجديد محكوم بثنائية القطب

 

كتب أندريه إيفانوف، في "سفوبودنايا بريسا"، حول تعاظم دور الصين واتجاه العالم نحو الاصطفاف حول قطبين، أمريكي وصيني.

وجاء في المقال:

 العالم يغدو ثنائي القطب، مرة أخرى، كما كان خلال الحرب الباردة. وكانت تصرفات ترامب قد جعلت من الممكن حقا الأمل في بناء عالم متعدد الأقطاب تتشابك فيه المصالح المختلفة بأكثر الطرق تعقيدا.

والآن، كما هو متوقع، سوف يتم انتهاج مسار نحو تكتلات. ينبغي القول إن الصين كانت مستعدة لمثل هذا التحول في الأحداث. فقد تم، هذا الأسبوع، توقيع اتفاقية لإنشاء أكبر منطقة تجارة حرة على هذا الكوكب - الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP).

وهكذا، نرى اليوم أن قطبي القوة يصطفان، إلى حد كبير، على أساس جغرافي. فقد أصبحت منطقة جنوب شرق آسيا بأكملها "إقطاعية" للصين، وسوف تجمع الولايات المتحدة حول نفسها أولئك الذين ينتمون بالكامل إلى الغرب.

وفي الصدد، قال مدير المشاريع الدولية في معهد الاستراتيجية الوطنية يوري سولوزوبوف:

من المثير للاهتمام أن العالم الجديد يجتمع تحت راية "الاقتصاد الأخضر".

العالم، مقبل على ثورة جديدة، إنما الشعارات فيها ستكون "انعدام الحرية وعدم المساواة وعدم الأخوة". سيتم تعزيز عدم المساواة الاجتماعية. فبعد كل شيء، جوهر "الاقتصاد الأخضر" هو أن البعض سيكون لديهم تقنيات عالية، بينما سيضطر البعض الآخر للعيش في عالم ما قبل العصر الصناعي.

عدم الأخوّة، تعني كسر الروابط المعتادة التي تجعلنا أمة، وإنسانية واحدة، ومجتمعا من نوع ما. سوف يحل محل الروابط رمز رقمي وبطاقات QR وما إلى ذلك.

ومن شأن القيم الأخلاقية وحدها أن تقاوم ذلك. فالإنسان، في نهاية المطاف، ليس سلعة أو رمزا رقميا.

 

·        كيف ستكون مكانة روسيا في العالم الجديد؟

روسيا، ستكون أشبه بجزيرة. تقع روسيا في أقصى الشمال ويبدو أنها لا تهم أحدا. لكنها في الوقت نفسه تقع على مفترق طرق الثقافة الأوروبية والإسلامية والصينية. ولإيران والبلقان دور مماثل. ومصير البلدان الواقعة على مفترق طرق مثير للغاية. فقد يتحقق الطلب عليها في حقب تغيير المشاريع.

 Reuters

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مالذي يرعب إبن سلمان بعد فوز بايدن؟!
الصين تشغل مكان الاتحاد السوفييتي
ترامب يستعد للاعتراف بالهزيمة
هكذا رأيت السعودية..!
هكذا حولت السعودية "تويتر" إلى "سلاح سلطوي"
قلق أميركي داخلي ورهان عربي وإنتظار لبناني
لماذا تمهل آل سعود بالمباركة لبايدن؟!
ماذا تعرف عن المحكمةً الجنائيةً الدولية الدائمة؟!
 العملية المخابراتية Timber Sycamore
عندما تتقاطُع المصالح بين الخصوم هكذايتَم تقديم الأولويات
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 76.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك