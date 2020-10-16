التقارير

الشيطان يكمن في التفاصيل..السعودية وإيران وحركتت المقاومة..

62 2020-10-16

 

متابعة ـ مازن الشيخ||

 

·        السعودية تطالب بمحاصرة البرنامج النووي الإيراني وحركات المقاومة ضد اسرائيل..

·        في اليمن ولبنان وغيرها من بلاد الشرق الأوسط الشيطان يكمن في التفاصيل

 

أكدت المملكة العربية السعودية، على أهمية الجهود التي تحقق غايات إزالة الأسلحة النووية لا سيما في منطقة الشرق الأوسط؛ موضحة أن استتباب الأمن والاستقرار في أي منطقة، لا يأتي عن طريق امتلاك أسلحة دمار شامل.وشددت المملكة أن تحقيق الاستقرار “يمكن تحقيقه عن طريق التعاون والتشاور بين الدول، والسعي نحو تحقيق التنمية والتقدم، وتجنب السباق في امتلاك هذا السلاح المدمر للبشرية”.وجاء ذلك في كلمة المملكة، التي ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة ونشرتها وكالة الانباء السعودية “واس” الاثنين.وعندما تعلق الأمر بإسرائيل قال السفير المعلمي بنبرة خجولة : “إنه من المؤسف أن تظل منطقة الشرق الأوسط مستعصية أمام الجهود الدولية والإقليمية لجعلها منطقة خالية من الأسلحة النووية “، مجدداً” التذكير بما أكدت عليه مؤتمرات مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي بشأن مطالبة إسرائيل – الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لا تزال خارج المعاهدة – بسرعة الانضمام للمعاهدة، وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية”.ورغم انه ايران لا تمتلك اسلحة نووية ولا نية لديها لإمتلاكها بحسب التصريحات المتكررة لمسؤوليها, إلا أن المملكة عبرت عن بالغ قلقها إزاء ما أسمته استمرار إيران بعدم الالتزام بتعهداتها النووية مذكرة بأن المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصّب، يتجاوز حالياً عشر مرّات الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي الدولي مع إيران الذي انسحبت منه الولايات المتحدة متناسية امتلاك اسرائيل لمئات القنابل النووية الجاهزة للإستخدام.وأكدت المملكة على أهمية وجود اتفاق دولي شامل حيال برنامج إيران النووي، يضمن منعها من الحصول على السلاح النووي ويضمن معالجة ما أسمته بسلوكها المزعزع للاستقرار في المنطقة والعالم ورعايتها الإرهاب – حركات المقاومة ضد اسرائيل- ويحرمها من القيام بأي نوع من الاستفزازات مستقبلاً. حسب زعم المعلمي. وتابع السفير المعلمي قائلاً: “إن المملكة تؤكد على الحق الأصيل لجميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإجراءاتها وتحت إشرافها”.وأضاف السفير المعلمي: “أن المملكة تشدد على الأهمية البالغة لتفعيل برنامج الأمم المتحدة لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، ومكافحته والقضاء عليه، مشيراً إلى إن المملكة تدعو المجتمع الدولي للوقوف بحزم ضد ما تقوم به إيران من تزويد الميليشيات الإرهابية -حركلات المقاومة ضد الإحتلال الإسرائيلي – بالأسلحة والدعم اللوجيستي لهذه الميليشيات في اليمن ولبنان وغيرها من بلاد الشرق الأوسط”.السؤل الذي يطرح نفسه مراراً و تكرارا:  هل تستطيع الأمم المتحدة ازالة اسلحة الدمار الشامل الاسرائيلية؟؟ من يمتلك اسلحة نووية في الشرق الاوسط سوى إسرائيل ولديها مئات من القنابل النووية وغيرها من اسلحة الدمار الشامل. وامريكا بظهرها؟؟ الهدف هو ايران وليس إسرائيل .

 

مجلة تحليلات العصر

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العراق مع وجود الحشد الشعبي ومن دون وجوده!
الشيطان يكمن في التفاصيل..السعودية وإيران وحركتت المقاومة..
الدستور وانتصار ارادة العراقيين
المشهد الكردستاني ..فصول الخيبات وخريف الأحلام الضائعة
وثائق ويكلكس وايميلات كلنتون واستمرار التظليل الامريكي ..
ما وراء كذبة إيقاف الكويت أعمال إنشاء ميناء مبارك؟!
الخطاب العربي على مواقع التواصل بشأن اتفاقيات التطبيع سلبي
سيد شهداء المقاومة في مهرجان الأفلام المقاومة الدورة 16
من هو جورج نادر الذي كشف عنه الزبيدي
الغموض يلفّ المشهد الترامبي.. ماذا عن “مفاجأة أكتوتر” المنتظرة؟
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 76.1
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
حيدر عبد الامير : القسط يستقطع من راتب المستلف مباشرة من قبل الدائره المنتسب لها او من قبل المصرف واذا كان ...
الموضوع :
استلام سلفة الـ«100 راتب» مرهون بموافقة المدراء.. والفائدة ليست تراكمية
نذير الحسن : جزاكم الله عنا بالاحسان احسانا وبالسيئة صفحا وعفوا وغفرانا ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
مازن عبد الغني محمد مهدي : لعنة على البعثيين الصداميين المجرمين الطغاة الظلمه ولعنة الله على صدام وزبانيته وعلى كل من ظلم ال ...
الموضوع :
كيف تجرأ الجوكر والبعث على إنتهاك حرمة أربعين الحسين؟
عمار حسن حميد مجيد : السلام عليكم اني احد خريجي اكاديميه العراق للطران قسم هندسة صيانة طائرات و اعمل في شركة الخطوط ...
الموضوع :
الدفاع: دعوة تطوع على ملاك القوة الجوية لعدد من اختصاصات الكليات الهندسية والعلوم واللغات
ابو عباس الشويلي : صاحب المقال انته تثرد بصف الصحن اي حسنيون اي زياره اي تفسير لما حدث قالو وقلنا هم ...
الموضوع :
لاتعبثوا ..بالحسين!
علاء فالح ديوان عويز : السلام عليكم انا الجريح علاء فالح ديوان مصاب في محافظة الديوانية في نفجار سوق السمك عام2012/7 ولم ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
ابو محمد : وهل تصدق ان ماجرى هو تصحيح للواقع ؟ ماجرى هو خطة دقيقة للتخريب للاسف نفذها الجهلة رغم ...
الموضوع :
بين تَشْرينَيْن..!
Mohammad Kadhim Hassan : That is absolutely right ...
الموضوع :
كيف تحول أبوعمار الى ياسر عرفات ..؟
اقسام شاكر ناصر : م/ تظلم اتوجه بهذا الالتماس اليكم وكلي أمل أن تتكرموا بالنظر إليه بعين الاعتبار ومساعدتي على حل ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
زيد مغير : الذي اعتقل السيد ابو القاسم الخوءي هو المجرم صابر الدوري حيث أخذه من النجف إلى بغداد ودخل ...
الموضوع :
الاعلام البعثي ومحاربة السيد الخوئي
فيسبوك