من هو صاحب فكرة قطار الموت؟!

متابعة ـ قاسم آل ماضي||

المجرم احمد حسن البكر صاحب فكرة قطار الموت ..!

محدود الثقافة والمعرفة..

وكان طموحاً وأنانياً وحيالا مراوغاً.. وإذا وعد أخلف..

له القدرة على الخداع والتآمر والغدر..

وكان طائفيا.. متعصبا دينيا

أفكاره قومية بتطرف شديد..

ترك انطباعا بعدم نظافة ملبسه وهندامه.. وكان البعض يطلق عليه كنية "أبو ياخة الوسخة"

_ أقرب أصدقائه كانوا: رشيد مصلح.. ومن بلدته ودورته.. وعبد اللطيف الدراجي.. ومجيد حسين السامرائي.. وعبد الغني الراوي.. وجابر حسن.. وطاهر يحيى.. وحردان التكريتي..و هادي خماس.. وكل هؤلاء غدر بهم الواحد بعد الآخر

_والبكر أعلن براءته من تعاطي أمور السياسة مرتين.. الأولى: في زمن الزعيم عبد الكريم قاسم..

والثانية: أيام عبد السلام عارف بعد انقلابه على البعث.. هكذا كان.. وعلى المثل القائل: (الغاية تبرر الوسيلة).

ولد احمد حسن بكر العام 1914 في تكريت.. لأب كان يعمل قاطعاً للتذاكر في السكك الحديدية.. وبعد أن أنهى الدراسة الابتدائية التحق بدورة معلمين الدراسة الابتدائية.. حيث عمل معلماً ريفياً في المدارس الابتدائية في تكريت لمدة ستة أعوام.. لم يفلح بعدها في الحصول على الشهادة الثانوية رغم محاولاته المتكررة. وعندما افتتح الملك فيصل الأول صفا في الكلية العسكرية ببغداد خاصاً لأبناء العشائر في الفرات الأوسط والعشائر الجنوبية ضمن موازنات معروفة.. والتي لم تشترط إنهاء الدراسة الثانوية للدخول فيها.. التحق البكر وآخرين من تكريت بمساعدة مولود مخلص بهذه المدرسة وتخرج منها بعد تسعة أشهر. لم يترك البكر أثراً يذكر في خدمته العسكرية الأولية..

فعندما التحق بدورة الضباط الاحتياط خائفاً من آمر الدورة ويخشى منه تأخير ترفيعه..

_ ولم يشارك البكر في حرب فلسطين.. التي أعطت للعديد من الضباط العراقيين الذين برزوا في الحرب نوع من "الشرعية" للتدخل في السياسة فيما بعد.. كما لم يحصل على "شرعية" بديلة أو مساندة مثل شهادة الأركان.. أو قيادة وحدات عسكرية كبيرة أو المشاركة في عمليات الجيش القتالية,, فقد بقيً ضابطا خاملاً دون إي تاريخ عسكري.

_ لم يشغل خلال خدمته العسكرية مناصبً ذا أهمية بسبب عدم مشاركته بوحدات فعالة.. ولمحدودية ثقافته المدنية والعسكرية.. وفي المسيب فقد كان يقضي معظم أوقاته مع بعض الضباط المتدينين مثل محمد فرج.. الذي قام البكر بإعدامه في كانون الثاني العام 1970.. أو مع بعض الضباط المسلكين..

يصفه عبد الكريم فرحان في مذكراته "حصاد الثورة" بأنه لم يكن ضابطاً لامعً فهو بدرجة عسكرية أدنى.. لكنه أعتقل ورفعته صلته بحزب البعث وبعلي صالح السعدي أمين سر هذا الحزب خلال انقلاب 8 شباط 1963..

_بعد ثورة 14 تموز حاول عبد السلام عارف تعيين البكر آمراً للواء العشرين.. لكن عبد الكريم قاسم عارض هذا الاختيار بسبب عدم صلاحية البكر.. واختار بدلاً منه ضابط الركن هاشم عبد الجبار.. لكن عبد الكريم قاسم وافق بعد إلحاح عبد السلام عارف على تعيين البكر آمراً لأحد أفواج اللواء العشرين...

_ كان البعثيون يحاولون كسب ضباط في الجيش لإنجاح محاولاتهم الانقلابية..

وفي العام 1961 وجدوا في البكر ذي الرتبة العالية (عقيد) ضالتهم وهو وجد ضالته فيهم..

_وعن انتمائه للبعث يتحدث حسن العلوي ألبعثي القديم نقلاً عن البكر:

(إن الويلاد.. أي الأولاد البعثيين أو أبناء تكريت فاتحوه بالانضمام لحزب البعث.. فسألهم: هل تصلون وتصومون؟ قالوا: نعم.. فوافق في الحال على أن يكون بعثياً.. ولم تمر سوى أقل من سنتين حتى صار رئيسا للوزراء في أول حكومة لحزب البعث بعد انقلاب 8 شباط 1963..

فكان ألبعثي الوحيد الذي لا يعرف له تاريخاً سياسياً أو حزبياً قبل ظهوره رئيسا للوزراء.

_بعد انقلاب 8شباط الاسود عام 1963 كان له الدور الكبير في قتل وزج الآلآف من الوطنيين الاحرار من القوى الوطنية

في السجون والمعتقلات ومحاولة فتلهم من خلال فكرته بترحيلهم بقطار الموت..

وكانت من أشهر تلك السجون.. سجن رقم (1) في معسكر الرشيد و سجن بعقوبة و سجن نقرة السلمان في السماوة , وهذه السجون التي اوت مجموعة كبيرة من الرموز الوطنية الذين تلقوا فيها ابشع و اقسى انواع التعذيب على ايدي مجرمي السلطة الشباطية و الذي كان من ابرزهم الرئيس الاول (الرائد) حازم الاحمر مسؤول سجن رقم (1) الذي عرف بشدة قسوته و باستخدامه كافة انواع التعذيب لنزلاء السجن انذاك .

وقد لاقى نزلاء سجن رقم (1) بعد حركة معسكر الرشيد التي اقترنت باسم النائب الضابط حسن سريع اشد و ابشع ما لاقوه حيث جاء في صبيحة 3 تموز 1963 صدور مرسوماً جمهورياً يقضي بترحيل النخبة الوطنية المعتقلة في سجن رقم (1) الى سجن نقرة السلمان , و فعلاً جمع المشمولين بالمرسوم و هم لا يعلمون الى اين ذاهبون , لا يعلمون ان اسمائهم قد حددت وفق مرسوم جمهوري المراد منه قتلهم جمعياً و لكن اتفاق قادة النظام على نقلهم بواسطة قطار الموت الجماعي المبتكر و ان لم يموتُ فسيعدمون في سجن نقرة السلمان على يد (العميد عبدالغني الراوي) الذي كان من المفترض ان يعدم (500) من سجناء رقم (1)

و الذي خفض فيما بعد الى (300) و من ثم الى (150)

و لقلة العدد رفض الجلاد عبدالغني الراوي ان يذهب الى السماوة و ينفذ الأمر الابجميع السجناء .

_وشارك مع غيره من الضباط مثل: طاهر يحيى التكريتي ورشيد مصلح التكريتي وحردان التكريتي وسعيد صليبي مع عبد السلام عارف في الانقلاب على حزب البعث في 18 تشرين الثاني 1963.. حيث أصبح نائباً لرئيس الجمهورية..

_وظهر ولائه الضيق لاقاربه وأبناء منطقته فالحق قريبه صدام حسين التكريتي للعمل في دار الإذاعة العراقية مؤيداً للانقلاب.. لكن وزير الثقافة والإرشاد الجديد عبد الكريم فرحان أمر بطرده.. ورفض مقابلته عندما جاء يتوسط لعودته إلى الوظيفة.

_ ولم تمض ثلاثة شهور على الانقلاب عندما استقال البكر مكرهاً من هذا المنصب وبضغط من عبد السلام عارف.. عاد بعدها إلى حزب البعث وشارك في المحاولة الانقلابية للبعث التي كان مزمع تنفيذها في الخامس من أيلول العام 1964.. لكن السلطة كشفتها قبل تنفيذها واعتقل البكر في حينها لفترة وجيزة حيث أطلق سراحه.. بعدما ألحً عبد الكريم فرحان وسعيد صليبي بالإفراج عنه.. وأخيرا تم الإفراج عنه بعد وساطة عارف عبد الرزاق المباشرة.. بعد أن أعلن البكر اعتزال السياسة وبرائته من حزب البعث فانصرف لبيع الحليب فلقبه أهالي منطقة علي الصالح ب(ابو الهوش)

_في تعليق للأخ سامي الموسوي على المنشور عن البكر:

لقد كان بخيلا لدرجة انه لا يدفع المبلغ الذي يشتري به القرطاسية والكتب من المتوسطة لابنه هيثم حيث كان معي في نفس الصف الأول متوسط.. في متوسطة السلام وقد جاء البكر من مختار المحلة بكتاب يؤيد كون ابنه من الفقراء والمبلغ كان (١٥٠) فلسا وهو عقيد متقاعد ويبيع حليب لمنطقة علي الصالح ومعروف ببخله حيث أن بطل حليب البقر(٤٠)فلس هو يبيعه ب(٥٠)فلس.. وأمور كثيرة اتذكرها لأنني من منطقة علي الصلح ولازلنا بها..

_بعد مدة من براءة البكر من حزب البعث وموت عبد السلام عارف ومجيْ عبد الرحمن عارف.. الذي منح الحرية النسبية للأحزاب المعارضة.. وجد البكر إن المناخ مناسباً للعمل السياسي.. فأرسل إلى حزبه رسالة توبه.. وعاد البكر وغيره إلى العمل الحزبي دون صعوبات تنظيمية.. لكن البكر ظل يعيش تحت وطأة البراءة.. وتحت عقدة أخرى حتى يومه الأخير.. وهي تحالفه مع عبد السلام عارف وطاهر يحيى في انقلاب 18 تشرين الثاني العام 1963 ضد حزب البعث.

_بعد انقلاب 17 تموز 1968 قام البكر باعتقال عبد الكريم فرحان و طاهر يحي التكريتي وغيرهم من ضباط وسياسيي العهد ألعارفي فتعرضوا إلى أبشع ألوان التعذيب من قبل ناظم كزار الذي كان يشرف على التعذيب بنفسه في المعتقل..

_كان البكر مصمماً على البقاء في السلطة هذه المرة مهما كان الثمن.. فقد قال لطالب شبيب بعد الانقلاب بأنه سيذبح هيثم (ابنه) إذا اقتضى الأمر.. ورفض البكر وساطة احد الوزراء السابقين للإفراج عن طاهر يحيى وبعض وزرائه قائلاً: (إحنا عاضينها ـ أي السلطة ـ بسنونا).

_ كانت عقدة التوبة وبرائته من حزب البعث سابقا. تلازم البكر ا دائما عندما اصبح رئيسا.. وكان صدام يعرف نفسيته وعقده.. فاستطاع من خلالها أن يمرر على احمد حسن البكر قرارات خطيرة لم يكن البكر مستعدا للتورط في بعضها لولا تلك العقدتان (تشرين.. والبراءة).. ففي تصفية العسكريين المشكوك بولائهم لصدام.. كان الأخير يذكره بتحالفه في 18 تشرين!!..

كذلك إخضاع البكر لقرارات المنظمة الحزبية وقبول صيغ لم يكن صدام يقبلها لو طلبت منه..

_كان يومي 10 و 11 تموز العام 1979 محل استفهام في دائرة المحيطين باحمد حسن البكر.بعد ان اعلن انه اعتزل الحكم..

_لكن صدام قاد انقلاب ضده فاقُتحمت منـزله الواقع في منطقة (أُم العظام) المطل على نهر دجلة بجانب الجسر المعلّق كرادة مريم.. وحدات عسكرية من قوات المغاوير الخاصة يقودها برزان التكريت..

وأُجبر البكر على ارتداء ملابسه.. واقتيد إلى مبنى المجلس الوطني حيث اصطحبه صدام وبرزان إلى دار الإذاعة والتلفزيون.. التي كانت قد جرى تجهيزها لكي يعلن البكر خطاب التنحي.

فظهر البكر من على شاشة تلفزيون بغداد.. وهو زائغ النظرات يتلفت نحو اليمين واليسار.. ويحاول السيطرة على أعصابه.. يغمره خوف شديد بالكاد كانت الكلمات تخرج من فمه.. وتلعثم عدة مرات في نطق الحروف حتى ملامح وجهه تغيرت.. واضطر أكثر من مرة إلى بلع ريقه.

_ شهد العام 1982 شهد توالي الهزائم العسكرية مع إيران.. وانتشرت إشاعة تقول: إن البكر قد يعود إلى السلطة..

وبهذا الصدد يذكر القيادي في البعث تايه عبد الكريم:

بأن صدام انطلق يشعر بأن الأمور في غير صالح العراق في الحرب.. وقال صدام:

(أخاف أروح أني.. ديروا بالكم تنتخبون البكر.. فالبكر ليس له دور في الثورة.. وتحدث صدام بشكل غير لائق وقاس بحق البكر.. ولم تمض مدة طويلة حتى توفى البكر)!!.. ففي الرابع من تشرين الأول العام 1982 وقيل إنه تم زرقه بحقنة أكثر من نسبة السكر فمات في الحال.

منقول من گروب فيسبوك (قاسميون إلى الأبد)