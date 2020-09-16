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صحيفة عبرية تبين سبب حرص الكيان على التطبيع في الوقت الحالي


اكد تقرير لصحيفة هاآرتز العبرية أن السبب الحقيقي للتطبيع بين دول الخليج والكيان الاسرائيلي هو خشية تلك الدول من انسحاب امريكي من الشرق الاوسط واقناع الكونغرس ببيع المزيد من الاسلحة الامريكية لاستمرار حكوماتهم .

وذكر التقرير  أن ” دول الخليج مثل السعودية والامارات والبحرين كانت قد انخرطت في علاقات سرية مع الكيان الصهيوني لسنوات قبل توقيع اتفاقية التطبيع بشكل علني في البيت الابيض مؤخرا “.

واضاف أنه ” وعلى الرغم من ان الكثير من الامور لاتزال مجهولة  ومن السابق لأوانه مناقشة تفاصيل الاتفاقات وخطط تنفيذها ، الا ان الدوافع العربية   للاتفاقيات ليست مثالية بحتة ، فمن المؤكد ان الامارات والسعودية واللاعبين الاقليميين في الخليج يلجأون الى الكيان الصهيوني خشية من صعود التطرف الارهابي الذي كانوا يدعمونه في السابق بالاضافة الى العداء مع ايران “.

وتابع أن ” هدف الامارات من هذا التوقيع مع الكيان قد تبين سابقا من خلال سعي الاخيرة للحصول على طائرات اف 35 الامريكية عولاوة على ذلك ، بالنسبة لدول الخليج الاخرى ، فإن التطبيع مع الكيان الصهيوني يمهد طريقًا أكثر صلابة للكونغرس الأمريكي في احتمال زيادة مبيعات الأسلحة لتلك الانظمة الاستبدادية”.

وواصل أن ” توقيع اتفاقيات التطبيع مع دول الخليج يمهد للحفاظ على التواجد الامريكي في المنطقة والذي تتوسل فيه تلك الانظمة بقائها اعتمادا على الوجود الامريكي بعد أن شعرت تلك الانظمة بخشية من تهديد للحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة بالانسحاب من منطقة الشرق الاوسط “.

واشار التقرير الى أن ” توقيع اتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني والذي ستنخرط فيه دول اخرى مرشحة مثل السعودية والسودان لايهدف  الى السلام ، بل تلعب فيه المصالح الملحة دورا مهما، منها انهيار تلك المنظومات الاستبدادية بمجرد سحب الولايات المتحدة مظلة الحماية عن تلك الدول المتهرئة“.

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صحيفة عبرية تبين سبب حرص الكيان على التطبيع في الوقت الحالي
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