الإنتحار بالسكر..!

متابعة ـ سرى العبيدي||

في مذكرات رئيسة حكومة الإحتلال الإسرائيلية "غولدا مائيير" قالت لجماعتها:

إنها مطمئنة على بقاء إسرائيل في فلسطين ما دام السكر بين أيدي العرب .

وأكبر نجاح لنا هو إدخال السكر

في كل إستعمالاتهم .

فقالوا لها :

لقد فضحتي سرنا .

فكان ردها :

"لا تخافوا ~ فالعرب لا يقرأون" .

إدخال السكر إلأبيض إلى الشعوب العربية

فهو بمثابة المخدر ومعطل العقول ويجعل الشخص تابع ومدمن له .

السكر ينتج طاقة كبيرة وملوثة للجسم

ويحدث إنهيار سريع ومفاجيء للطاقة

ويسبب ضعف عام فيدخل الشخص

تلك الحلقة المفرغة من الإدمان عليه .

وكما هو معروف

فإن السكر الأبيض له ٱدمان أقوى من إدمان المخدرات فيصبح الشخص مرتبط به ليريح نفسيته عند أعراض الجوع .

والسكر الأبيض هو الطعام المفضل

لكل البكتيريا الضارة والطفيليات

والديدان المعوية وحتى الحشرات .

وأكدت الأبحاث العلمية أنه يستحيل

على الشخص الذي يتناول السكر أن يكون سعيدا وفي صحة جيدة على المدى الطويل .

إذ أن السكر يعطل عمل "هرمون السيروتونين" المسؤول عن السعادة وله تأثير سلبي على توازن كل المعادن في الجسم خاصة "المغنيزيوم" الضروري لكل الأعضاء والدماغ بشكل خاص .

وبعد تناول السكر بكثرة تحدث حالة نشوة

تليها حالة كآبة وضجر كبير وإحباط نفسي

وقلق ولا يمكن إزالة تلك المشاكل النفسية

إلا عند تناول المزيد منه .

ويؤكد الدكتور الأمريكي "رايموند فرانسيس"

مؤلف عدة كتب لعلاج العديد من الأمراض

أن السكر مهلك أكثر من التدخين والمخدرات

لأنه يكبح عمل المناعة بالإضافة للتشويش

الذي تحدثه على كل خلايا الجسم بفعل عدم توازنه بالعناصر الغذائية الضرورية لعملية

الهضم والأمن الغذائي .

ويقول هذا العالم أيضٱ أنه إذا أردت أن لا تصاب بالزكام مجددٱ إمتنع عن السكر .

فهو المعطل لمناعتك ويتسبب في ظهور عدة أمراض في جسمك سريعا ومنها على سبيل

المثال السمنة والتي تسبب أمراض لا تعد ولا تحصى ومنها أمراض القلب والجلطات الدماغية.

تعالوا نبدأ نحن واولادنا نقلل من السكر الابيض

أو نمحيه من حياتنا .