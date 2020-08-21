التقارير

صفقة دولية حول ليبيا تخرج حفتر  وتقسم الحصص...!


 

 

محمد صادق الحسيني||

بينما تشتعل مياه البحر المتوسط بالصراع التركي اليوناني على موارد الطاقة والنفوذ ، وتتوسع مدياته لتشمل صراعا اوسع يضم قوى عالمية مثل فرنسا وروسيا والولايات المتحدة ، يبقى الصراع الليبي - الليبي مادة متجددة لمزيد من صراع النفوذ بين القوى العظمى على مصادر الطاقة في بلادنا ..!'

المتابعون والعارفون بخفايا الشد والجذب المحيط بالهلال النفطي الليبي يتحدثون عن توافق دولي قد يهدئ من شدة المعارك بين جبهتي طرابلس وبنغازي ، كما يمكنها ان تمهد لتسوية بين تركيا ومصر تمنع صدامهما الذي كان متوقعا على الارض االليبية المتفجرة..!

وفي هذا السياق فقد 

افاد مصدر دبلوماسي / استخباراتي اوروبي ، متابع للشأن الليبي ، بما يلي : 

١) تم الاتفاق دولياً ، بين الولايات المتحده وروسيا وتركيا ومصر والدول الاوروبيه الاخرى ذات العلاقه بالملف الليبي ، على استئناف انتاج النفط الليبي بشكل كامل .

٢) تم الاتفاق ايضاً على انشاء حساب بنكي ، تحت اشراف دولي ، في مالطا او بريطانيا تودع فيه كافة عوائد النفط في هذا الحساب . 

٣) على ان يتم توزيع العائدات النفطية على الاطراف الليبيه على النحو التالي :

- طرابلس / ٥٠ ١٠٠٪؜ من العائدات .

- طبرق / الشرق / ٣٨ ٪؜ من العائدات . 

- فزان / الجنوب / ١٢ ٪؜ من العائدات .

٤) سياسياً يتم توحيد الدوله الليبيه على اساس فيدرالي كما كان عليه الوضع في عهد الملكيه . 

٥) اما عسكرياً فقد تضمن الاتفاق على بند ينص على تجميد الوضع على خطوط الاشتباك الحاليه بانتظار التوصل الى حل سياسي يجري بعده اجراء الترتيبات العسكريه اللازمه لانهاء المواجهه ًالعسكريه وبالتالي لن يحصل اي هجوم على سرت والجفره .

٦) اما بالنسبه لحفتر فلا يبدو ان هناك اي مؤشر على اي دور له في مستقبل ليبيا . اي انه سيخرج من المشهد عند نقطة ما .

بعدنا طيبين قولوا الله

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
صفقة دولية حول ليبيا تخرج حفتر  وتقسم الحصص...!
اقليم كردستان.. ازمات شائكة في انفاق مظلمة!
شرق اوسط جديد تحت ظلال الولي الفقيه
تقرير: ترامب قد يشعل حرباً مع إيران للبقاء رئيساً لأميركا
ودّعنا مهندس التقريب بين المذاهب الإسلامية الشيخ التسخيري في ذمّة الله
الصمت السعودي إزاء "التطبيع" الإماراتي ـ تحفظ أم موافقة ضمنية؟
الحرب الناعمة الأمريكية على العراق برامج التبادل الثقافي ــ إنموذجاً
الحرب الناعمة الأمريكية على العراق ⭕(منظمة هيفوس Hivos إنموذجاً)
السعودية تنتظر دورها .. تطبيع العلاقات مع العدو أمر حتمي
ترامب سيترك الشرق الأوسط في فوضى
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك