التقارير

اقليم الصين المسلم الايغور تركمنستان الشرقية شين جيانغ  الجزء الأول  


سلام دليل ضمد ||

 

يعتبر هذا الإقليم المصدر الأساسي للموارد الطبيعية في الصين فهو يشكل لوحده ما نسبته ٨٥ %

 كما يعتبر المورد الأساسي للصناعات القطنية في الصين ولبعض الشركات الأمريكية العالمية  كذلك تعتبر الايادي العاملة شبه مجانية  فالصين تعطي للمحتجز المسلم من الايغور قرابة ١٥٠٠ يوان سنويا اي ما يعادل مرتب عشرة ايام فقط فالصين تحتجز  ٥٠٠ الف مسلم في مراكز تأهيل حسب ما تسميها بسبب تشددهم الديني فهناك محتجزين بسبب إطلاق اللحى أو انهم تأخروا في المسجد بعد أداء الصلاة  وغيرها من القضايا التي لا تمت للحرية والإنسانية بصلة اضف لذلك وهذا الأمر الاهم والأخطر على الصين من الناحية الاقتصادية والسياسية إلا وهو طريق الحرير الذي تمتد منه ثمان خطوط السكك الحديدية والطرق البرية ستة منها تمر عن طريق هذا الإقليم  لذلك تفرض الصين عقوبات متشددة على الايغور الذين يشكلون أغلبية سكانية هناك كذلك الهان الذين أتت الصين بأغلبهم لهذه المنطقة لأسباب أمنية ومحاولات للتغيير الديموغرافي

فاتني أن أذكر أن الصين تصدر للهند اغلب المواد التي تدخل في الصناعات   الدوائية  والتي تعتبر الارخص بين خمس شركات عالمية وبنفس الجودة وبفارق ٨٩ % من السعر المتداول في الأسواق العالمية  وهذه العناصر المستخرجة أغلبها موجود في إقليم  شين جيانغ أو سنجان كما يلفظه الصينيون  كذلك تعتبر من أهم الأقاليم الصينية المنتجة للغاز  وخاصة بعد افتتاح حقول كاهلا  الأكبر بين الحقول مثل هامي وتوربان وتاريم ليصل إنتاجها مجتمعة لعشر مليار متر مكعب سنويا . حاول الايغور تكوين مجموعة معارضة للنظام في الصين اسموه الحركة الاسلامية التركمانية والتي لقت ترحيبا من اردوغان  ورحب بقيادة الحركة واستضافهم في تركيا ودعمهم بكل طاقاته إلا أنه وبعد الطلاق الغربي مع تركيا توجه بفرسه شرقا نحو الصين فأعلن في عام ٢٠١٩ أن حركة التركمان الايغور حركة إرهابية متشددة وقام بأعتقال بعض رموز قيادة الحركة   كذلك بالنسبة للسعودية فبن سلمان أعلن رسميا أنه يرحب بخطوات الصين المتشددة ضد المتطرفين كما أسماهم  فالصين تعتبر المستورد النفطي الاهم من السعودية

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