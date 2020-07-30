التقارير

منال يونس تستلم من أموال العراق..وابناء الانتفاضة الشعبانية يعاقبون..!  


محمد صادق الهاشمي ||

 

الرفيقة المناضلة المجاهدة منال يونس الالوسي أم عروبة تولد عام ١٩٢٩ من محافظة ديالى وسكنت حي التشريع المنطقة الخضراء حالياً وكانت معروفة بين الاوساط النسوية بكنيتها المعهودة وهي (أم تقرير) فتقريرها يگولون يوصل گبل لصدام حسين

تسببت بإعدام زميلتها المعلمة سعدية سلطان غانم الدليمي وزوجها دحام عبد الله نعيم الجنابي وولديهما المراهقين على آثر مشادة بينها وبين زميلتها وأتهمتها بالتقرير أنها تسب القيادة والحزب في منزلها مع زوجها وأطفالها

وكانت هذه الواقعة في حزيران من العام ١٩٨٢ والتقرير والوثائق موجودوة ومؤرشفة في بناية المخابرات العامة

وكذلك تسببت هذه المناضلة العتيدة بإعدام العميد عصام حميد عبد الرحمن العزاوي على آثر تقرير ظالم كتبته للطاغية أتهمته بالتخابر مع دولة معادية وتم إعدامه مع أخوته الاثنين وهم كلٌ من هشام وعمر في العام ١٩٨٣

أما عن تقريراتها التي تكتبها للطاغية عن الشيعة فوصلت حد الثمان وثلاثين تقريراً نتج عنها إعدام أكثر من مائة شخص شيعي بريء بين الاعوام ١٩٨٢ و ١٩٨٧

وتذكر دائرة المخابرات العراقية في تقريرها السري أنها بنفسها قامت بإعدام الشهيدة بنت الهدى من خلال إطلاق الرصاص على رأسها الشريف في داخل بناية المخابرات العامة وهي بنفسها من حققت معها حسب ماذكرته برقية التقرير المرقم ١٢٨٩/ب في الحادي عشر من شهر حزيران من العام ١٩٨٠ في الساعة الحادية عشر صباحاً لتعرج روح الشهيدة بنت الهدى إلى ربها وهي صائمة

ومن الجدير بالذكر أن هذه المجرمة منال يونس ماتت مؤخراً في بريطانيا ليستلم ذووها راتباً تقاعدياً مقداره ٣ ملايين دينار بدرجة مدير عام يستلمه وكيلها أنس عبد الخالق محمد العاني من سكنة حي الجامعة ومؤخراً تم تغيير الوكالة بإسم ولدها إبراهيم عدنان الحديثي والساكن في لندن في إحدى الفلل التي تعود لوزارة الخارجية العراقية في مدينة مانجستر الجادة العاشرة

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