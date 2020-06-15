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قانون التقاعد والضمان الاجتماعي .. فعلّوه رجاء  


عبد الزهره البياتي ||

 

القت ازمة كورونا بظلالها القاتمه على كل مفاصل الحياة الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه وغيرها ليس في العراق فحسب بل العالم اجمع من اقصى القطب الشمالي المتجمد حتى القطب الجنوبي ومن اقصى شرق الكرة الارضيه حتى غربها وان تداعيات هذه الازمة مازالت مفتوحه طالما لم يُكتشف علاج شاف لهذا الفايروس اللعين ..

لقد ادى تفشي الوباء القاتل والذي يحصد ضحاياه بقسوة الى ضرب خاصره الحياة المعيشيه للناس حتى امست اكثر من (35)مليون وظيفه على مستوى العالم في خبر كان ودفعت بهذه الاعداد المليونيه الى ملازمة البيوت وان المحاولات التي تقوم بها بعض الدول لاعادة الحياة الى سابق عهدها بشكل تدريجي تجري بطريقة خجولة جدا .. !!

وما يهمنا نحن في العراق فأن فايروس كورونا كشف الكثير من العيوب ونقاط الخلل في كل منظوماتنا وعلى وجه الخصوص الصحية منها كما كشف الحاجه الماسه مثلا الى وجود قوانين للتقاعد والضمان الاجتماعي وتحديدا للعاملين في القطاع الخاص وهذا ما اشارت اليه وزارة العمل والشؤون الاجتماعيه مؤخرا بالقول ان هناك( 4) ملايين من العماله المحليه غير الخاضعين لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي .

ويوضح وزير العمل السيد (عادل حاشوش الركابي ) الامر بالقول اكثر: ان قرابة اربعه ملايين من العماله المحليه العراقيه يعملون في القطاع الخاص غير خاضعين لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي ولم يتم اجراء الاستقطاعات المطلوبه او استيفاء التوقيفات التقاعديه التي نص عليها قانون التقاعد والضمان الاجتماعي من رواتبهم والتي تشكل ضمانا لهم .

واضاف ان استقطاعات التقاعد تُودع في صندوق الضمان الاجتماعي وهو تمويل ذاتي ليكون ضمانا لهم عند الاحالة للتقاعد وبلوغ مدة الخدمه اكثر من (15) سنه ..

 فعلّوا قانونا مهما مرتبطا بحياة الناس يا اصحاب القرار فالمسؤوليه تتطلب ذلك وليشعر كل انسان بالاطمئنان والعيش الكريم

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