التقارير

حكاية اقذر عائلة في التاريخ !  


باقر الجبوري

 

رسالة / لمن ما زال يتباكى على ايام الرقم (( 1 ))

وعلى عجالة ... حكاية بيت العنكبوت  .... 🕷

✍ ... رقم ( 1 ) قام بقتل رقم ( 3 ) وهو اخو رقم ( 6 ) وهي زوجته الاولى

✍ ... رقم ( 2 ) قام بقتل احد افراد حماية رقم ( 1 ) لانه ضحك عليه وهو سكران بالقول ان الرقم ( 1 ) تزوج امراءة اخرى على زوجته رقم ( 6 )

✍ ... رقم ( 6 ) تترك زوجها بسبب زواجه من امراءة اخرى وبسبب مقتل اخيها رقم ( 3 ) الذي عادى الرقم ( 1 ) لاجل اخته ...

✍ ... رقم ( 1 ) يامر بأعدام رقم ( 2 ) عن جريمة قتل حمايته وكاد ان يعدمه لولا التدخل الاقليمي

✍ ... رقم ( 5 ) هرب مع اخيه وزوجاتهم ذوات الارقام ( 7 ) و ( 8 ) من العراق الى الاردن بعد ان قام الرقم ( 2 ) بالاطاحة بأعمامه وتعويق احدهم في حفلة سكر وعربدة لاجل عاهرة

✍ ... الرقم ( 1 ) يستدرج بناته ( 7 ) و ( 8 ) الى العراق بحجة العفو عنهن وليقوم بتطليقهن من الرقم ( 5 ) واخوه فيما بعد

✍ ... الرقم ( 1 ) يعلن العفوا عن الرقم (  5 ) واخوه فيثقون بكلامه ويعيدهم الى الفخ حيث قام بقتلهم ومعهم اخوهم الثالث بواسطة العشيرة العنكبوتية 🕷🕷🕷🕷

✍ ... الرقم (1 ) يقوم بتزويج بناته ( 7 ) و ( 8 ) من ابناء عمومته بعد ان قتل ازواجهن

✍ ... ويستمر الصراع بين أفراد العائلة العنكبوتية حتى جائت النهاية في أم المعارك

✍ ... الرقم ( 1 ) يسلم قيادة المعارك حول بغداد لكل من الرقم ( 2 ) و ( 4 )

✍ ... الرقم ( 4 ) بصفع قائد الحرس الجمهوري على خده أثناء أحد اجتماعات قيادات الجيش ليقوم الاخير بالهرب وتسليم بوابات بغداد للامريكان ...

✍ ... هروب عشيرة العناكب من حمايات الرقم ( 1 ) الى اماكن مجهولة

 ✍ ... رقم ( 1 ) وبعد سقوط بغداد يهرب الى مكان مجهول

✍ ... رقم ( 2 ) و ( 4 ) يهربان الى احد اصدقاء العائلة في الموصل فيشي بهم للامريكان فيقتلان مع الابن الأكبر للرقم ( 4 )

✍ ... ثم يلقى القبض على الرقم ( 1 ) في احدى الجحور بوشاية عنكبوت صغير من العائلة ويحاكم ليشنق بعدها ويرسل الى مسقط رأسه جثة هامدة

✍ ... العشيرة العنكبوتية تدفن الرقم ( 1 ) في اليوم الاول

✍ ... في اليوم الثاني تأتي عائلة الرقم ( 3 ) والرقم ( 5 ) ليخرجوا جثة الرقم ( 1 ) ويسحلوه كما سحل ابنائهم في الشارع ... وكما تدين ... تدان

.............

حكاية العائلة العنكبوتية ...

في النهاية تكون النتيجة النهائية لهذه المعادلة ... صفر

معادلة حسابية لاتقبل المناقشة

الناقص ناقص ولو كتبوه بماء الذهب

ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين

وللفكاهة ... اقول ما فرقها عن المسالة الديكارتية المذكور في كتاب الصف الثاني الابتدائي ههههههه

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