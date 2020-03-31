مذكرة دبلوماسية ٢٠١٤ غير معلنة...!

كندي الزهيري

يتسأل الكثير متى تصبح القوات الأمريكية في العراق قوة احتلال؟

سقطت البلدات والمدن العراقية واحدة تلو الأخرى على يد تنظيم الدولة (داعش) الوحشي الذي يحمل راية سوداء في حزيران / يونيو 2014. بعد السيطرة على جزء كبير من محافظة الأنبار الغربية ، تحرك المسلحون شمالاً ، واستولوا على ثاني أكبر محافظة في البلاد. المدينة الموصل.

وكان الحكومة العراقية قد لجاءت إلى مجلس الأمن الدولي ، وطلبوا الدعم العسكري لوقف صعود تنظيم داعش. في مطلع تموز / ٢٠١٤ ، أخذ زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي المنصة في جامع النوري الكبير في الموصل وأعلن نفسه خليفة لجميع المسلمين.

مع خطر بغداد من الوقوع في أيدي المسلحين ، وافقت إدارة باراك أوباما على إرسال قوات إلى العراق للمساعدة بصفة استشارية ضد داعش. واستند الانتشار على رسائل دبلوماسية بطلب من رئيس مجلس الوزراء (العبادي) عن طريق ابراهيم الجعفري تدعو الجنود الأمريكيين إلى داخل البلاد ومنحهم الحصانة من المقاضاة بموجب القانون العراقي!!.

هذه المذكرات الدبلوماسية ، التي ليست علنية ، تبقى الأساس القانوني لوجود حوالي 5000 جندي أمريكي في العراق اليوم. وبحسب خبراء ومسؤولين أمريكيين سابقين ، فإن الرسائل تحتوي على بند يمنح القوات الأمريكية عامًا واحدًا للانسحاب بعد أن تطلب بغداد رسميًا منهم المغادرة حسب مذكرات دبلوماسية 20١٤ السرية..

بينما يدعو السياسيون العراقيون القوات الأمريكية لمغادرة البلاد ، يبدو أن ملاحظات عام 2014 لا تزال في مكانها. قال رئيس الوزراء العراقي المؤقت عادل عبد المهدي إنه طلب من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إرسال وفد إلى العراق لبدء العمل على خطة "لسحب القوات بأمان من العراق".

إن الحكومة العراقية لم تطلب رسمياً انسحاباً عسكرياً أميركياً بطريقة الأمر " وطلبوا من المفاوضين الحديث عن شروط الانسحاب ، التي تُفهم أو تدل ضمناً على أن العراقيين يريدون خروج القوات الأمريكية ، لكنهم يريدون القيام بذلك ودياً .

قال المبعوث الأمريكي للتحالف ضد داعش ، جيمس جيفري ، إن مذكرات 2014 تواصل تقديم المبرر القانوني للأمريكي في العراق.

وقال جيفري "إنه يقوم على تبادل الملاحظات عام 2014 بيننا وبين وزارة الخارجية التي توفر الوجود القانوني للولايات المتحدة كجزء من التحالف لهزيمة داعش داخل العراق. هذا هو المكان الذي نحن فيه بشأن هذه القضية". جاءت رسائل 2014 في وقت الأزمة. وقبل ذلك بثلاث سنوات ، رفض البيت الأبيض نفسه الذي يرأسه أوباما إبقاء القوات الأمريكية في العراق فقط مع تأكيدات الفرع التنفيذي في بغداد. الحصانة القانونية للجنود الأمريكيين ، والتي أصرت إدارة أوباما في عام 2011 ، يجب أن يكرسها البرلمان العراقي. وقال رئيس الوزراء العراقي آنذاك ، نوري المالكي ، إنه سيؤيد مثل هذا الإجراء ، ولكن لم يتضح أنه سيحظى بدعم كاف لتمريره. II

رسائل 2014 ، لا ترتقي إلى مستوى المعاهدة ، تجعل من السهل إبطالها كما كانت لتنفذ. ولكن مع عبد المهدي ، الذي استقال في أواخر تشرين الثاني ، يعمل في مهلة مؤقتة لمدة عام في المذكرات الدبلوماسية ، فإنه يتقدم كثيرًا قبل أن يصبح الوجود العسكري الأمريكي في العراق احتلالًا غير قانوني. II

قرار البرلمان العراقي في مطلع كانون الثاني ، أقر البرلمان العراقي قراراً يطالب الحكومة بطرد القوات الأمريكية من العراق.

أن الأمر متروك للحكومة الجديدة لتطبيق قرار المشرعين بشكل كامل.

أصدرت الإدارة الأمريكية بيانا أكدت فيه - بعبارات غامضة - أن الجنود الأمريكيين لن يغادروا البلاد. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية مورجان أورتاجوس في بيان "أمريكا قوة خير في الشرق الأوسط". "وجودنا العسكري في العراق هو مواصلة القتال ضد داعش وكما قال وزير الخارجية ، نحن ملتزمون بحماية الأميركيين والعراقيين وشركائنا في التحالف".

في نهاية المطاف ، لا تستطيع الولايات المتحدة فرض قواتها على العراق. لا يوجد مبرر لإبقاء القوات في العراق ضد إرادة الشعب العراقي ، وليس من مصلحة الولايات المتحدة القيام بذلك".

هدد الرئيس دونالد ترامب بفرض "عقوبات كبيرة جدا" على العراق إذا أجبرت الولايات المتحدة على الانسحاب. وقال إن الجنود الأمريكيين سيغادرون البلاد في نهاية المطاف ، ولكن بشروط واشنطن؟؟. قال الرئيس الأمريكي في وقت سابق : "إذا غادرنا ، فإن ذلك يعني أن إيران سيكون لها موطئ قدم أكبر بكثير " اي لخطة ليست حرب داعش انما محاصرة إيران بشكل كامل .

كما أصدر جيفري ، المبعوث الأمريكي ، تحذيرًا ضمنيًا لبغداد، وقال في مؤتمر صحفي إنه إذا تفاوضت الولايات المتحدة الأمريكية بشأن سحب القوات ، فسيكون ذلك على الطاولة وحسب المذكرة المبعوثة في ٢٠١٤ ، بما في ذلك واشنطن إلى جانب الدعم الدبلوماسي لبغداد. II

قال جيفري "نحن لسنا مهتمين بالجلوس والتحدث فقط عن الانسحاب". واضاف "اي محادثات يريد العراقيون منا ان يجريها معنا بشأن الولايات المتحدة في العراق نعتقد انه يجب ويجب ان تغطي سلسلة كاملة من علاقتنا التي تتجاوز قواتنا وتتجاوز الامن." ،

وهذا ما يفسر طلب لتفاوض لا إصدار امر بالخروج .