التقارير

الاعتداءات الأميركية على العراق: واشنطن تغامر


عادل الجبوري

 

   تعيد الأحداث الأمنية الأخيرة المتمثلة بعمليات القصف الجوي الأميركي والبريطاني التي طالت مقرات تابعة للحشد الشعبي وللجيش العراقي في مناطق من محافظتي بابل وكربلاء، ملف "الوجود" العسكري الأجنبي في البلاد الى صدارة الاهتمام، بعد أن خفت الحديث عنه، بسبب بروز ملفات وقضايا سياسية واقتصادية وصحية على قدر كبير من الأهمية والخطورة.

  وانطلاقا من ثوابت السيادة الوطنية والاستقلال، فإن الوجود العسكري الأجنبي يعد أمرًا مرفوضًا ومستهجنًا على مختلف الأصعدة والمستويات، ولا يمكن بأي حال من الأحوال القبول به والتكيف معه، وتجلت الارادة الوطنية بصورة واضحة وصريحة الى حد كبير من خلال قرار مجلس النواب في الخامس من شهر كانون الثاني - يناير الماضي، القاضي بإلزام الحكومة العمل على اخراج القوات الأجنبية من أراضي البلاد، وكذلك تجلت الارادة الوطنية بذلك، من خلال المطالبات الشعبية والجماهيرية المتواصلة بطرد القوات الاميركية والاجنبية على وجه العموم.

   ولعل مثل هذه القرارات السياسية والتوجهات الشعبية لم تأت من فراغ، وانما هي في جانب منها كانت وما زالت وستبقى تعكس شعورا وطنيا وفهما عميقا للواقع. ومن جانب آخر، هي في الحقيقة مثلت انعكاسًا ونتيجة لسلسلة طويلة من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها الاميركيون ضد ابناء الشعب العراقي على امتداد سبعة عشر عامًا، ناهيك عن وجود أدلة دامغة على دعمهم واسنادهم للجماعات الارهابية التكفيرية، مثل تنظيم "القاعدة" ثم "داعش".

  فما زالت صورة المجرزة الدموية التي ارتكبتها شركة بلاك ووتر الامنية الاميركية وسط العاصمة بغداد في منتصف شهر ايلول-سبتمبر من عام 2007 ماثلة في اذهان الكثيرين من العراقيين، ناهيك عن جرائم اخرى كثيرة قد تكون أفظع من تلك الجريمة، لعل من بينها الاستهدافات المتكررة لقوات الحشد الشعبي حينما كانت تقاتل تنظيم "داعش" في مختلف مدن ومناطق العراق منذ اجتياحه لمساحات من الجغرافيا العراقية في صيف عام 204 الى اعلان النصر الشامل عليه في شهر كانون الاول-ديسمبر 2017. وحتى بعد ذلك التاريخ ايضا، واخرها قبل قصف فجر الجمعة الماضي، والذي تمثل باغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد ابو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الشهيد قاسم سليماني وعدد آخر من منتسبي الحشد قرب مطار بغداد الدولي مطلع شهر كانون الثاني - يناير الماضي. 

   ان ما قد يبدو واضحًا وجليًا من خلال مجمل تصريحات أصحاب القرار الاميركي والتحركات العملية على الارض، هو أن هناك اصرارًا من واشنطن على ابقاء الوجود العسكري الأميركي في العراق والمنطقة، وواحدًا من أبرز الأرضيات التي تمهد وتبرر الابقاء على ذلك الوجود تتمثل باضطراب الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية، والحؤول دون الوصول الى مستوى معقول ومقبول من الاستقرار المجتمعي العام. 

   ومن هنا تذهب بعض القراءات الى أن العدوان الأميركي يؤشر الى مخطط خطير لاحداث فراغ أمني هائل بعد تدمير عدد من مقرات الحشد الشعبي والجيش في المناطق التي تعرضت للقصف، وهي مناطق كانت لبضعة أعوام، تعد من الخواصر الرخوة أمنيًا، بل أكثر من ذلك كانت تعد من أهم معاقل الجماعات الارهابية المسلحة، كما هو الحال بالنسبة لمناطق شمال محافظة بابل وتحديدًا ناحية جرف النصر. وهذا يمهد لزحف ارهابي نحو هذه المناطق في سياق ما يجري منذ أشهر من إعادة توطين بقايا عناصر "داعش"، سواء التي كانت تحت ظل محميات القوات الأميركية غرب العراق، أو التي تدفقت من سوريا وكانت حليفة لواشنطن، وبالتالي يتم التهيئة لمسرح عمليات قادمة، خاصة إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن هذا المحور يعتبر الحزام الجنوبي للعاصمة بغداد، اذ ان المواقع التي استهدفها القصف الجوي الأميركي تدخل ضمن محور جرف النصر الذي يعد حزام أمن الوسط، ويتصل بمناطق عامرية الفلوجة والنخيب من جهة كربلاء، وبحيرات وبساتين المسيب والاسكندرية، وصولا الى المحاويل وجبلة التابعة لمحافظة بابل.

  وكل هذه المناطق كانت حواضن لتنظيم القاعدة ثم "داعش"، والجبهة التي راهن عليها الأخير في زحفه نحو كربلاء والنجف ومحافظات الوسط.

   وحتى بالنسبة لقصف معسكر التاجي الذي وجهت فيه أصابع الاتهام لكتائب حزب الله، فتؤكد مصادر خاصة، ان واشنطن نفسها ربما تقف وراء القصف، من خلال خلايا إرهابية متصلة بشركات أمنية أميركية عاملة في العراق، وتعمل بمعزل عن القوات الاميركية او سفارتها ببغداد، وترتبط بوكالة المخابرات المركزية (CIA) مباشرة.

   الى جانب ذلك فإن واشنطن، بدلًا من أن تتجه الى سحب قواتها من العراق، تنوي نصب منظومات صواريخ باتريوت على الأراضي العراقية تحت ذريعة حماية جنودها وموظفيها الدبلوماسيين. وفي هذا الصدد أكد قائد القيادة المركزية الاميركية الجنرال كينيث ماكينزي قبل أيام قلائل، "ان الولايات المتحدة تنوي ارسال أنظمة دفاع جوي وانظمة مضادة للصواريخ الباليستية إلى العراق لحماية الجنود الاميركيين في حال تعرضهم لأي هجوم إيراني محتمل".

  وكانت وزارة الحرب الاميركية (البنتاغون) قالت في وقت سابق إنها تسعى للحصول على إذن من العراق لنقل أنظمة دفاع صاروخي من طراز باتريوت إلى هناك لتعزيز وسائل "الدفاع" عن القوات الأميركية بعد الهجوم الصاروخي الايراني الذي استهدف قاعدة عين الاسد غرب الانبار في الثامن من شهر كانون الثاني - يناير الماضي.

   فضلا عن ذلك، فإن واشنطن تعمل من خلال حلفائها الأكراد على تكريس وجودها العسكري في اقليم كردستان، وحتى في المناطق الغربية، هذا في الوقت الذي تحرص فيه دوما على تحريك ادواتها وامتداداتها السياسية والاعلامية المختلفة للترويع والتخويف من مخاطر تدهور الاوضاع الامنية وتعميق الانقسامات السياسية في حال غادر الاميركيون العراق بالكامل، ولا شك أن هذه البروباغاندا لا يمكنها الصمود أمام الرؤية السياسية والشعبية الواسعة والعميقة القائلة بأنه ما دام الاحتلال العسكري الأجنبي قائمًا فإن أمن البلاد سيبقى هشًا ومرتبكًا ومعرضًا للاختراق والتصدع والانهيار.

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الاعتداءات الأميركية على العراق: واشنطن تغامر
باي باي أمريكا!.. سنفتقدك
تقرير عن تشكيل الحكومة 10/آذار/2020
إجراءات مثيرة للجدل.. هل يتذرع بن سلمان بـ"كورونا" لتمرير أجندته داخلياً؟
صيف سياسي مبكر.. رجلان يهددان "خزان" أردوغان ومستقبله
⚠عرشٌ محاطٌ بالألغام.. مجزرة الأمراء بداية لتفكيكها وانتقال السلطة من افقيتها الى "ابن سلمان" قسراً بالدمّ.
زوجة سابقة لمحمد بن راشد تخرج عن صمتها: رجل خطير جداً
عرفا إنه حفيدهم أثناء الجريمة.. القضاء ينشر اعترافات قاتل شيخ عشيرة آل حميد وزوجته في منزلهما
خبراء ومختصون عن انهيار أسعار النفط: العراق قد ’’يتقشف’’ في أحسن الأحوال ويعجز عن دفع الرواتب في أسوأها
كورونا يواصل انتشاره.. تعرف على آخر مستجدات الفيروس
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 76.05
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
sajjad : لم يذكر خضر السلمان بان ال حسيني من عشائر بني اسد انما هي عشيرة مستقلة ولها فروعها ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عيسى العمارات : احسنتم على الطرح الجرئ في الانساب وهو خير معين لمن يريد اتباع الحقائق بالتاكيد ان خيكان تحالف ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
دعاء العامري : نداء عاجل وصرخة مظلومين الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم لدينا شكوى بخصوص دائرة البعثات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
عباس المالكي : يجب أن تتولى جهة ما عملية فضح البعث حتى لا يضلل النشأ الجديد ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ام السادة : ويلهم من عذاب الله .. احتقرت نفسي كثيراً عندما كنت اقرأ عن معاناتكم شيخنا الفاضل لاننا كنا ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ابو علي : مع الاسف من المعيب على حكومة ومنذ اشهر بما فيها من اجهزة ومخابرات وامن وطني وجيش ان ...
الموضوع :
بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .
المهندسة بغداد : اضم صوتي الى صوتهم ..سيبقى السيدعادل عبد المهدي سطورا ً واضحة لاصحاب الاذهان السليمة ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : السيد عادل عبد المهدي الظاهر منه شخصية نزيهة ومحترمة ونظيفة وتصرف بما يتمكن لمواجهة ازمات معقدة جدا ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : للعلم فقط انه في اللغة الانكليزية ايضا عندما تذكر مجموعة كلمات في اخر كلمة منها تكتب الواو. ...
الموضوع :
ماذا تعرِف عن واو الثمانية؟!
ابو علي : الموضوع ليس بهذه البساطة انت امام وضع اجتماعي ناشئ وجديد يحتاج الى جهد كبير. تصور عندما يقوم ...
الموضوع :
نظرية القوات الامنية
فيسبوك