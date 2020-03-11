التقارير

تقرير عن تشكيل الحكومة 10/آذار/2020


 

◾️ مراقب

⭕️  بعد فشل الاحزاب في عقد اي اجتماع كون السيد نوري المالكي يرفض الجلوس مع السيد مقتدى الصدر والعامري وايضا هما يرفضان الجلوس معه.

⭕️ اقترح السيد مقتدى الصدر تشكيل لجنة سباعية لاختيار المرشح لرئاسة الوزراء.

⭕️ يلاحظ ان السيد مقتدى لايريد ان يغادر الاجماع الشيعي لذا اقترح  فكرة اللجنة السباعية والاسباب هي:

 1/ السيد الصدر اكتشف عدم امكانية تمرير حكومة من دون اجماع شيعي.

2/ وان الكرد والسنة اخذوا يستثمرون الانقسام الشيعي.

3/ ان السيد مقتدى شعرانه اخذ يفقد تحالفاته مع المكون الكردي والسني وقسم  من الشيعي فهو محتاج الى ان يشكل لجنة تمكنه ان يكون قراره يستند الى قاعدة شيعية حتى لايواجه معارضة من الكرد والسنة وان لايخسراكثر.

4/ شعر السيد مقتدى ان التيار الصدري اخذ يفقد تحالفاته وهذا يودي الى الضعف السياسي للتيار وايقن ان لاسبيل لاستعادة دوره الوطني الا من خلال البيت الشيعي.

5/ السيد مقتدى يقرر تفكيك علاقات المالكي وتحالفاته مع السنة والكرد حتى يفقده قوته التحالفية لذا اقترح ان تشكل لجنة سباعية لتمرير المكلف.

⭕️  اسماء اللجنة السباعية

أ‌- نبيل الطرفي / تحالف سائرون

ب‌-  عدنان فيحان / تحالف الفتح

ت‌-  احمد الفتلاوي / تيار الحكمة

ث‌-  باسم العوادي / ائتلاف النصر

ج‌- حسن السنيد / دولة القانون

ح‌-  حيدر الفؤادي / حزب عطاء

خ‌- عبد الحسين الموسوي / حزب الفضيلة.

⭕️  اللجنة سوف تعد

1/الاسماء للقادة .

2/الية اتخاذ القرار في اختيار المكلف.

⭕️  توصلت اغلب الكتل الى ان يكون المكلف من الطبقة السياسية وليس من المستقلين لان الظرف الحرج يملي ان يكون المكلف سياسي عالم بتفاصيل الاحداث قادر على العبور بالعراق الي مرحلة لاحقة وهي مرحلة الاعداد الى الانتخابات.

المهم ان الكتل غادرت موضوع المرشح المستقل.

⭕️  اتفق القادة على ان المرشح من الصف الاول غير ممكن لاسباب كثيرة لذا يتركز التفكير بالطبقة الثانية بشرط ان يحقق قبول مناسب للراي العام ولو 60%.

⭕️  اللجنة السباعية يمكن ان تحدد المرشح مع قطع النظر عن اختلاف حجوم الاحزاب التي يمثلهااعضاء اللجنة الخماسية.

⭕️ الحكومة القادمة هي حكومة تمشية الامور اليومية واعداد الانتخابات.

⭕️  الاحزاب اعدت من الان المنهاج الذي يتعهد المكلف بتنفيذه وهو تمشية الامور اليومية والاعداد للانتخابات.

⭕️  اليوم ابلغ برهم الاحزاب الشيعية ان اخر موعد لهم هو الاثنين القادم لاختيار مرشح منهم والا يتكفل هو تكليف مرشح حسب رويته ووفق المادة 81.

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تقرير عن تشكيل الحكومة 10/آذار/2020
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