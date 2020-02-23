التقارير

وقفة مع أثر الدراسات.. تيمدي ديفيس


 

◾️محمد صادق الهاشمي

 

- هذا الرجل العملاق في جسده, والخطير في عقله الذي لايعرف الكلل  عمل عضوا في الاستخبارات الامريكية (9) سنوات, ثم مستشارا لوزير الخارجية هيلاري كلنتن ,ثم مستشارااقدم في وزارة الخارجية الامريكية ,ثم محقق مع المعتقلين في سجن ابو غريب، وقد مارس اعمالا بشعة من تقطيع الاجساد والاعتداء الجنسي وحرق الاجساد وقد هزت جرائمة ضمير المجتمع الدولي.

- سافر ديفيس الى امريكا واسدل الستار على (432) جريمة ارتكبها بما فيها الاغتصاب وكان شيئا لم يكن وبقي هناك.

- عام , 2004، تبنت الاستخبارات الامريكية مشروع (( الاسلام المدني)) وتم رصد مبلغ (29) مليون دولار لانجازه في العراق, هذا المشروع يهدف الى فصل الشباب المسلم عن الدين وعن الخط الاسلامي الثوري وتم تكليف ديفيس بانجازه .

- هنا عاد ديفيد سرا الى البصرة عشرات المرات ليدرس كيف ينفذ المشروع في الجنوب وفي الفرات الاوسط؛ لان المشروع مخصص لضرب الاسلام الثوري لدى الشباب الشيعي ولحرف عقائده

- وبعد ((دراسات ))عديدة قدم ديفيد تقريره الى وكالة الاستخبارات خلاصته:  ان الشباب العراقي في طريقه ان يكون متمردا على الاسلاميين بسبب سوء الخدمات وانتشار الفساد، ويمكن استغلال الشباب ضدهم وضد الخط الثوري وضد الحركة الاسلامية وايران وضد الاحزاب الاسلامية, فكان المشروع الذي قدمه ((اي لب/ iyLep )) اي ((برنامج التبادل للقيادات العراقية الشابة لطلاب المدارس الاعدادية والتعليم الجامعي)) . ركزوا معي ايها الاخوة ان المشروع يستهدف طلاب الاعدادية والجامعات وباقي الشباب .

- تم تعيين ديفس - لانجاح تجربته في الجنوب-  قنصلا عاما في البصرة ومن هناك اخذ يدير العمليات ,وبالفعل انطلقت اول تظاهرات – كنتاج لعمله - عام 2011 وهي تحمل شعار((باسم الدين باكونة الحرامية )), ثم مظاهرات البصرة , ثم تشرين وهي تظاهرات تحمل شعارات واضحة ضد الاسلام وضد الاحزاب الاسلامية, فكان القتل والحرق والسحل والخمور والفجور(( الحركات المثلية )) وغيرها , والموكد ان كل من برز قياديا في التيار المدني والتظاهرات بما فيهم الذين قطعوا وشنقوا جثة الصبي البطاط, وجدناه مرتبطا بضابط الاستخبارات القنصل  ((ديفيد)) من خلال  مشروع (( ايلب )) الذي كتبه ونفذه بنفسه

- بفعل جهود ودراسات هذا الرجل الخطير طارت الشباب الشيعي الى امريكا وتوسعت المواقع والالكترونية ومازالت تعمل وتنخر في جسد التشيع ,.

-  هذا معنى الدراسات والحرب الناعمة والتي تفكك امم من دون رمية رصاص واحدة.

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