السعودية من الوهابية إلى (الإباحية)

محمود الهاشمي

(عندما تتحول ارض (الحجاز)الى مستوطنة لمسارح الرقص والغناء ويعلو صوتها على صوت الحجيج )

ما هذا التسارع في إشاعة الموبقات في بلد الحجاز ، حيث من دولة تحرم كل شيء إلى دولة تبيح كل شيء؟ ، فقد اتسعت مسارح الرقص والغناء حتى بات إيقاع الدبك يصل إلى الأبعد من الأرض ويصدع رأس الأسر المحافظة ويجرح القباب والمراكز الدينية وبيت الله ومرقد رسوله الكريم محمد (ص)وبقية الأنبياء والأولياء الصالحين !

إن ارض الحجاز ليست ملكا لآل سعود كي يفعلوا بها ما يشاءون منذ إن استولوا عليها قبل ثلاثة قرون في عقد تم بينهم وبين محمد بن عبد الوهاب عام 1745م .

بما يسمى بعقد نجد ... فقد باتت ارض الحجاز أسيرة لآل سعود ، بعد ان فرضوا عليها عقيدة الوهابية المقيتة وأماتوا إي جذر للحرية فيها ، فمجرد ان تطالب باليسير منها يقطعون رأسك بالسيف بتهمة التجاوز على الذات الملكية كما كان مع الآلاف من دعاة الحرية والكرامة من كتاب ومفكرين ومعارضين ورجال دين أجلاء!

إلى أين ذاهبة أسرة آل سعود بهذه الأرض الطاهرة وبشعبها الذي كان لأجدادهم فيه الدور الريادي في رفع راية الإسلام ونصرة نبيه الكريم .؟

ان ارض الحجاز ملك للمسلمين وللعرب جميعا وليس لعربي وإلا وله جذر فيها فهي موطن الأسلاف و الأجداد ومنها هاجروا الأبناء الى بلدان الله الأخرى .. هذه الأرض الطاهرة ليس فيها من متر واحد ، من جبل وسهل وصحراء وهضبة إلا وفيه ذكرى للمسلمين وللعرب ايضا فمنها ولد الرسول الكريم وهنا تعلم السباحة والفروسية والفصاحة وهذا موطن من أرضعته وهناك أخواله وأعمامه ، وذلك موطن دعوته الأولى ومهبط الوحي والرسالة .. هنا جلس وهناك مشى وبمن التقى وحارب وقاتل وسافر وهاجر ، وتلك هي منازل أهل بيته وأصحابه وإبطال رسالته .. ان ذاكرة ارض الحجاز هي ذاكرة كل العرب وكل المسلمين في العالم ، فلماذا نطالب باسترجاع القدس والبيت الأقصى ، ولا نطالب بمقدساتنا في ارض الحجاز ؟ من الذي أجاز لآل سعود إن يسمو ارض الحجاز باسم جدهم (سعود)؟ ومن جعل هذه الأرض ملكا وعقارا لهم ولأسرهم ؟

وايما اسر وايما ملوك ، أصبحوا عنوانا للهزو والابتذال سواء من قبل قادة العالم أو من اصغر الشخصيات ..!!

إن المرأة في الحجاز هي وريثة النساء العربيات الأصيلات وهن أمهات العرب والمسلمين ، وان ترك أمرهن لهذه الأسرة الفاجرة سيفقد هذه الأرض الطاهرة معناها وتأريخها ، فمثلما محت الوهابية إي اثر لقبر وشاهد لأهل البيت والصحابة وحفظة القرآن والسنة ، كذلك ستمحو (إصلاحات محمد بن سلمان) إي اثر وتاريخ للإسلام في هذه الأرض موطن الأجداد والإرث التاريخي الديني والأدبي والحضاري..

إن أموال الحجاز أصبحت وبالاً على الأمة سخرتها هذه الأسرة للوقوف امام اي تطلع للحرية والحياة ، وبهذه الأموال ضاعت القضية الفلسطينية ، وذبح العرب المسلمون ، وبهذه الأموال ستتحول ارض الحجاز إلى مسرح كبير للرقص والغناء ونواد القمار وستعلو أصوات المطربات والمطربين على تكبيرة الحجاج و كل آذان ودعاء ، وحقاً لنا جميعاً إن نبكي ملكاً أضاعه (خادم الحرمين) وسلمه إلى الصهاينة المجرمين.

ونختم بعنوان كبير لإحدى الوكالات السعودية (السعودية تخصص 5 ملايين دولار لـ (الرقص والضحك والغناء) هذا ما أعلنه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ !!

والذي بشر فيه ان ارض الحجاز ستكون مستوطنة للهو والرقص والغناء ،وللصهاينة الذين فتحت لهم (أبواب التطبيع )والترحيب .

أقول وبعيدا عن اي تزمت او تجبر ان إهمال هذا المشروع الخطير لابن سلمان يعني إهمالنا لديننا وإرثنا الثقافي والفكري وجذورنا التي من خلالها تستمد القوة والمنعة .

لقد حُشيت السجون والمعتقلات بالأخيار من

أهل الحجاز وليس هنالك من دولة عربية او إسلامية ولا منظمات إنسانية تطالب بحقوقهم وإطلاق سراحهم ،ومن يطالب يحشر في خانة الطائفية .

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