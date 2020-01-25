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"مفتي داعش الارهابي البدين" يعترف.. تفاصيل تكشف لأول مرة!


"إمام وخطيب في عدد من جوامع المدينة"، بهذه الكلمات عرّفت خلية الإعلام الأمني العراقية العالم عن هوية "مفتي داعش" الارهابي الذي ألقت القوات الأمنية العراقية القبض عليه في الموصل منذ أيام.

الارهابي أبو عبدالباري الذي كان يعرّف على أنه "القيادي في الصف الأول"، بين أفراد التنظيم الإرهابي، وشغل العالم بصورته التي انتشرت عبر مواقع التواصل، حين ظهر بديناً لا يقوى على المشي والحركة، وتم نقله بشاحنة إلى مركز الاعتقال لصعوبة حالته، اعترف بأفعاله أثناء التحقيق معه ونشرت معلوماته وسائل إعلام محلية عراقية.

وأوضحت التحقيقات أنه وخلف الحالة المأساوية التي بدا عليها من كان يعرف بـ"شفاء النعمة"، فقد أخفى تحت شكله هذا إرهابياً خطيراً كان مسؤولاً عن أكثر فتاوى التنظيم تطرفاً ودموية، وفي ذمته مئات الضحايا.

ما قبل "الدعوشة"

اعترف الإرهابي أثناء التحقيق معه أنه قام فعلياً بمحاربة القوات العراقية عبر مشاركته في تشكيل ‏فصائل مسلحة متطرفة عديدة في البلاد قبل ظهور تنظيم داعش.

كما نوّه إلى أنه أعطى العديد من الفتاوى التي من ‏شأنها استباحة الأجهزة الأمنية العراقية وقتلهم، مشيراً إلى عمليات الاغتيال والتفجيرات التي وقعت في الموصل في أعوام 2006 و 2007 الجوامع واستمرت حتى 2014.

المفتي البدين

"مدرسة" علمت مرافق البغدادي

وكشف الإرهابي عن تأسيسه مدرسة حملت اسم "عبد الله النعمة"، مؤكداً أنه منح دروساً للعديد من الإرهابيين، أحدهم كان المرافق الشخصي لزعيم داعش القتيل ‏البغدادي والعديد من قيادات الإرهابية في التنظيم ممن شغلوا مناصب عديدة ‏ومارسوا أعمالاً إرهابية كثيرة.

كل دورة بـ50 إرهابياً

 

كما أوضح أنه عمل ضمن ما يعرف بـ "ديوان التعليم بولاية نينوى"، وكلف بالتدريس في مركز يخرج طلاباً بعد دورة تكثيفية، يكلفون بعدها ‏بالعمل بصفة رسمية وكانت كل دورة تخرج ‏حوالي 50 إرهابياً، بحسب تعبيره.

وكان الإرهابي أيضا رئيساً لما يعرف بـ"المحكمة الشرعية التابعة لديوان ‏القضاء والمظالم" في الموصل، وكشف أن أعضاء هذه المحكمة اشترطوا دخولهم إليها من الباب الخلفي كي لا يتم التعرف على هوياتهم، واعترف قائلاً: "أصدرت العديد من الأحكام والعقوبات منها ‏الجلد والغرامة والرجم بحق أهل الموصل".

‏ إخراج المسيحيين وقتل الإيزيديين

 

بقي الإرهابي أبو عبدالباري يدرس في جامعة الموصل، إلى أن نشبت خلافات أدت إلى فصله وإعادته لإلقاء خطب جرى فيها غسل عقول الشباب وتغريرهم بالانتماء إلى التنظيم، حيث أصدر الإرهابيون الفتاوى ‏تتضمن الجلد ‏لمن يدخنون السجائر، وأخرى تخرج ‏المسيحيين من الموصل، وثانية تسبي الإيزيديات لعناصر التنظيم وتبيعهن، وفتاوى تحلل قتل ‏الرجال الإيزيديين، وكذلك أفتى ‏بوجوب تفجير الجوامع في الموصل التي يوجد بداخلها قبور للأنبياء، بينها تفجير جامع النبي يونس في آب 2014.

إعدام لابنه وسجن للآخر

أبو عبد الباري متزوج وله 5 أبناء، ورّث لأحدهم فكر التنظيم فغدا كأبيه مفتٍ إرهابي متطرف.

وعن أولاده الاثنين أوضح الإرهابي أن "عبد الباري وعبد الهادي ينتميان إلى تنظيم داعش، ‏وعملا في تصوير الخطب التحريضية، كما بايعا التنظيم بطلب منه.

وأكد الإرهابي أنه تم الحكم على ولده عبد الهادي ‏بالإعدام، فيما صدر حكم بالسجن 5 سنوات من إحدى محاكم محافظة السليمانية ‏لولده عبد الباري.

النهاية

 

استمر عمل الإرهابي مفتي داعش إلى أن بدأت عمليات تحرير الموصل، حينها شدد على مقاتلة القوات العراقية من على منابر الجوامع، ولدى وصول القوات العراقية إلى مناطق الساحل الأيسر ‏انتقل للسكن في حي المهندسين في دار ابنته وزوجه لفترة شهرين حتى وصلت القوات العراقية إلى منطقة المثنى، ثم تنقل في ‏مناطق عدة وبقي متخفياً عن أنظار القوات الأمنية ‏حتى إلقاء القبض عليه بعد أن داهمت القوات الأمنية منزله في حي ‏المنصور في الموصل.

 

 

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