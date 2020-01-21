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صحيفة بريطانية تكشف تفاصيل عزل ومحاكمة ترامب


تبدأ، اليوم الثلاثاء، إجراءات عزل ومحاكمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مجلس الشيوخ، بعد رفضه تهم المساءلة التي رفعها ضده مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، ودعا مجلس الشيوخ إلى رفضها على الفور، وذلك في مذكرة تمثل دعوى قضائية ضد مساعي عزله.

وبحسب صحيفة "اندبندنت عربية" فأن "مذكرة المحاكمة" المؤلفة من 116 صفحة إلى تسعى إلى إبطال الاتهامين ضد الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري، وهما إساءة استخدام سلطاته وعرقلة عمل الكونغرس.

وجاء في المذكرة "ينبغي على مجلس الشيوخ رفض مادتَيْ المساءلة وتبرئة ترامب على الفور".

محاكمة سريعة

وفي وقت سابق، قدم زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل قواعد قد تؤدي إلى محاكمة سريعة لترامب لا تشمل ضمانات بسماع أقوال شهود أو عرض أدلة جديدة.

وقال إنه وفقاً للقرار، الذي قد يُطرح للتصويت الثلاثاء، فقد يتحرك محامو ترامب في الإجراءات مبكراً بدعوة أعضاء مجلس الشيوخ لرفض كل التهم وذلك في إجراء من المرجح فشله.

ووفقاً للإجراءات المقترحة، فإن ماكونيل سيمنح كلاً من مستشاري البيت الأبيض وممثل الادعاء من مجلس النواب مدة 24 ساعة على مدار يومين لتقديم مرافعات افتتاحية، تليها 16 ساعة من الأسئلة والأجوبة، تُستتبع بجلسة نقاش تستمر أربع ساعات، ثم يُصوّت على ما إذا كان الاستماع إلى شهود ضرورياً، أو طلب معلومات جديدة.

ويتطلب عزل ترامب دعم ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، الذي يحتل الجمهوريون فيه 53 مقعداً من أصل 100.

ومن المتوقع أن تؤدي المساءلة، من الناحية النظرية، إلى عزل الرئيس الأميركي من منصبه، لكن بالنظر إلى أن عدد الديمقراطيين في المجلس 47 عضواً فقط، فإن تبرئة ترمب تبدو الأرجح حسبما يُعتقد على نطاق واسع.

إجراءات المحاكمة

وتستحوذ محاكمة الرئيس الأميركي على اهتمام واسع، ولكن ما هي الخطوات المتوقعة؟

ابتداء من 21 كانون الثاني

• أمام مجلس النواب حتى الظهر (17:00 بتوقيت غرينتش) ليقدم اعتراضاً على المذكرة القانونية التي قدمها البيت الأبيض.

• تستأنف المحاكمة في الساعة الواحدة ظهراً (18:00 بتوقيت غرينتش) ومن المتوقع أن تستمر ستة أيام أسبوعياً باستثناء يوم الأحد.

• من المحتمل إجراء تصويت في 21 كانون الثاني على القواعد التي اقترحها ماكونيل والتي تنظم المرحلة الأولى من المحاكمة التي ستترك خيار التصويت مفتوحاً في ما بعد بشأن ما إذا كان يجب استدعاء شهود وإمكان تقديم أدلة جديدة.

• من المتوقع أن يحاول الديمقراطيون تعديل القواعد التي اقترحها ماكونيل لتنص على ضرورة استدعاء شهود، ما قد يؤدي إلى مناقشة موسعة بشأن قواعد المحاكمة.

• فور إقرار القواعد، يبدأ "مديرو" مجلس النواب الديمقراطيون الذين يشكلون فريق الادعاء في طرح حججهم القانونية ضد ترامب. ولم يتضح ما إذا كان ذلك سيبدأ في 21 يناير أو اليوم التالي. وعندما ينتهون من عملهم، يرد فريق الرئيس بمرافعات استهلالية. ومن المتوقع أن تستمر هذه المرافعات أيام عدة أمام أعضاء مجلس الشيوخ الذين يعملون كمحلفين. وقال مصدران إن كل طرف قد يحصل على 24 ساعة كحد أقصى لعرض قضيته، وإن الساعات الـ48 ستُقسّم إلى أربع جلسات، تستغرق كل منها 12 ساعة.

• عقب المرافعات الافتتاحية، سيُعطى أعضاء مجلس الشيوخ الوقت الكافي لتقديم أسئلة لكل جانب.

من أواخر يناير إلى أوائل شباط

• من المتوقع أن يواصل الديمقراطيون الضغط من أجل أن يدلي شهود بأقوالهم خلال المحاكمة. وإذا أقرت قواعد ماكونيل المبدئية للمحاكمة، فمن المرجح أن يصوت أعضاء مجلس الشيوخ في وقت ما بعد بدء المحاكمة على ما إذا كانت ستجري الاستعانة بشهادة شهود التي سعى إليها الديمقراطيون.

• قد تعقب ذلك عمليات تصويت لتقديم المرافعات النهائية، إذا لم توافق غالبية مجلس الشيوخ على الشهود.

الرابع من نيسان

• من المقرر أن يلقي ترامب خطاب حالة الاتحاد السنوي أمام جلسة مشتركة لمجلسي الكونغرس.

يذكر أن ترامب هو الرابع فقط من بين 45 رئيساً أميركياً يواجه احتمال العزل، وهو متهم بإساءة استخدام سلطاته في قضية مطالبة أوكرانيا بالتحقيق مع منافسه الديمقراطي جو بايدن وعرقلة تحقيق الكونغرس.

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صحيفة بريطانية تكشف تفاصيل عزل ومحاكمة ترامب
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