عاجل : مصدر مطلع يكشف عن سبب قصف ايران للقاعدة العسكرية الامريكية في اربيل
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هذا ما حصل لقاعدة عين الاسد الامريكية في الانبار


من المعلومات الواردة ان الضربة الايرانية التي استهدفت قاعدة عين الاسد الاميركية الليلة الماضية حققت غاياتها بدقة بتدمير اهداف تعتبر حيوية وعصب عمل هذه القاعدة بين العراق وسوريا كما اخرجت سيطرتها على تنسيق  عمليات الجماعات الارهابيين ودعمها  في المنطقة  بتامين ساحة وسماء تحركاتها.

‏في تواصل مع مصادر عسكرية دولية اكدت لي ان الصواريخ الايرانية دمرت منظومات الاستمكان والرصد والاستشعار والاستطلاع الفني الالكتروني والاتصالات ومجموعة الرادارات التي تعتمد عليها منظومة الدفاعات الجوية والارضية للقاعدة، ‏ما افقدها ادوات ادارة عملياتها في ساحة الحرب بين العراق وسورية، الحدود العراقية- الاردنية، الحدود العراقية- التركية، ساحة الحرب التركية -السورية،

الحدود السورية- الاردنية' الحدود، السورية- اللبنانية.

‏عادة بعد اية مناورة عسكرية او معركة يقوم قائد او ضابط ركن بتقديم ايجازه وفي نهايته فقرة يختم بها # الدروس المستنبطة#.

الدروس المستنبطة من هجوم ايران على القوات الاميركية غرب العراق هي:

-ان هذه القوات وغيرها من قواعدهم البرية والبحرية والجوية هدف ساقط لايمتلك قدرة الصد او الدفاع عن نفسه كونه مصمم للهجوم فقط او الالتحام المباشر القريب لكنه مشلول امام الهجمات عن بعد. 

-الاميركيون غير قادرين على إدارة صراع مع قوى عقائديه كونهم يعلمون نتائجها. 

 - ان الاميركيين اقتنعوا بجدية ايران على خوض الحرب وانها لن تقدم تنازلات كما فعل العراق وسمح لهم بالتفتيش ودمر اسلحته ورضخ الى طالبهم ومن ثم سقط النظام بعد أن أضعف نفسه، قرروا عدم الرد.

واخيرا، يستطيع الاميركيون إسقاط انظمه لكنهم عاجزون عن مواجهة قوة مدعومة شعبيا.

عبدالواحد طعمة

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