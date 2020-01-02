التقارير

مطالبات بعدم اعادة الوكلاء والمدراء المحالين للتقاعد لمناصبهم مرة اخرى


طالب مختصون، عدد من الوزارات بينها النفط بعدم اعادة الوكلاء والمدراء العامين الذين تم احالتهم للتقاعد مرة اخرى لمناصبهم، مبينين ان هذه الفئات تشبثوا بالمناصب لسنوات وحولوها الى أشبه ما يكون "بالملكية الخاصة".

ويقول الخبير بالشان السياسي ياسين محمد في حديث لـ السومرية نيوز ان "عدد من الوكلاء ومدراء العامين ما زالوا متشبثون بالمناصب ويرفضون ترك كراسيهم لغيرهم حتى باتت هذه المناصب اشبه بالملكية الخاصة لا يستطيع اي وزير جديد ياتي لتغييرهم".

واضاف محمد ان "الروتين الاداري وضعف الاداء اهم ما يميز عمل هولاء وبالتالي انعكس سلبا على عمل هذه الوزارة المهمة"، مؤكدا ان "اغلب هولاء يفتقرون الى الكفاءة والعلمية لتقلد مثل هكذا مناصب".

من جهته قال الخبير يحي اسلام في حديث لـ السومرية نيوز ان "اغلب الوكلاء والمدراء العامين في وزارة النفط يرفضون ترك مناصب وكراسيهم للغير معتبرين اياها حكرا لهم بالرغم من الحاجة الماسة لضخ دماء جديدة في هذه الموسسات".

واشار اسلام ان "ان هذه الفئات تخصص اموال كبيرة لهم كرواتب ومخصصات اخرى وبالتالي اثقلت موازنة الدولة"، مؤكدا ان "بقاء الوكلاء والمدراء العامين لسنوات طويلة بدون اي تغيير سيشل هذه الوزارة ويضعف دورها ".

ونشرت وثيقة صادرة من وزارة النفط تشيير الى احالة عدد من الوكلاء والمدراء العامين فيها للتقاعد.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مطالبات بعدم اعادة الوكلاء والمدراء المحالين للتقاعد لمناصبهم مرة اخرى
تقرير اميركي: ترامب جعل واشنطن غير قادرة على حماية مواطنيها بالعراق.. السفارة أكبر الضحايا
ترامب يتراجع "مرتين" بسبب العراق و"مزهرية"
مدير معهد الدراسات في جامعة الدفاع الوطني الامريكية يعترف بان الاحتجاجات في العراق خدمت المصلحة الوطنية الامريكية في عدم قيام حكومة شيعية
ماذا يعني اقتحام السفارة الامريكية..؟
تقرير/ تظاهراتنا.. وبيان "الصمت" - ح2
تقرير/ تظاهراتنا .. وبيان "الصمت"- ح1
ايران دولة مواجهة.. وحزب الله وقوة القدس يخرجان طيران العدو من المعركة...!
تقرير/ العلاقة بين المناورات الروسية الصينية الإيرانية المشتركة و الاعتداء الامريكي على الحشد الشعبي .
تقرير / أميركا تفتح باب المواجهة المباشرة مع محور المقاومة
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 74.29
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
علي الجبوري : فايــــــــــــــــــــــــق العربنجي باخلاقه لا يهدد ويتوعد بقدر ماهو يعرض عمالته على الامريكان هو فهم اللعبة كن ضد ...
الموضوع :
" الاحمق" فائق الشيخ علي يتجاوز مرة اخرى على شيخ المجاهدين هادي العامري ويقول له ساتي بك من ايران واعلقك بساحة التحرير
ابنك ياعراق : للاسف العراق وصل الى هذه المرحلة بلا سياده وبلا احترام من قبل العالم وخصوصا امريكا اللعينه , ...
الموضوع :
الضربة الامريكية للحشد الشعبي لماذا والى اين؟!
عباس قنبر هاشم : اللهم وفق الجمیع لخدمة العراق وشعبه ...
الموضوع :
رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يجتمع مع برهم صالح
ابنك ياعراق : اين الدولة ؟ لماذا لايلقون القبض عليهم ؟ نطالب الضرب بيد من الحديد لكل من يريد الخراب ...
الموضوع :
مجاميع مخربة جاءت من عدة محافظات الى بغداد للقيام باعمال حرق وتدمير وخلافات في ساحة التحرير معهم
الفيلسوف الكوني عزيز الخزرجي : أخي الكاتب : لقد قلنا هذا .. واكثر منذ ١ اكتوبر، فلماذا لم تنتبهوا الا بعد خراب ...
الموضوع :
الى / مدعي الوطنية والإصلاح والشرف والأستقلال
احمد قاسم محمد : سلام عليك انا مواطن من مدينة الموصل لي مشكلة او معاملة في أمانة العامة في مجلس الوزراء ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
ali al iraqy : السلام عليكم قبل ٣ أيام حوالي استدعوا فوجان من الحشد من الموصل الى بغداد وبعد يومين ادخلوا ...
الموضوع :
مصدر: إنذار (ج) في صفوف الحشد الشعبي تأهباً لتحركات اميركية متوقعة
عمر : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قائل هذه الأبيات؟ ...
الموضوع :
قصيدة حبي لكم يا آل بيتِ المصطفى
ابو حسنين : اجزم بكل ما اصاب العراق من بعد 2003 ولحد الان من تخريب وقتل وفساد يدار من قبل ...
الموضوع :
فضيحة من العيار الثقيل ... ما سر تبرأ مكتب الصدر لمجموعة من اتباعه في البصرة
يسر نوري : #مناشدة_إلى_معالي_وزيره_التربية_المحترمه نحن شريحه من خريجو كلية التربيه الاساسيه قسم التربية الاسرية والمهن الفنيه نناشد الوزارة بوضع الحلول ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
فيسبوك