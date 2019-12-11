تقرير / ملخص موتمر اثينا لحزب البعث

مراقب

.............

بعد اندلاع التظاهرات في العراق عقدت نخب من تنظيمات بعثية وعلمانية وغيرها من المعارضين للنظام السياسي الحالي في الخارج موتمرا في اثينا بتاريخ 18-10-2019 . واهم ما توفر عن موتمر اثينا من معلومات هي :

1- حضر الموتمر نخب وقيادات من حزب البعث عددهم(400) بعثي وعلماني وقومي وكوادر مختلفة معارضة من تنظيمات مختلفة تتوحد تحت راية حزب البعث واغلبهم من تركيا وقطر والامارات والجزائروالدول الاوربية والاسكندنافية وامريكا ولندن.

2- الشخصيات الاجنبية التي حضرت : منهم رئيس منظمات المجتمع البلجيكي.

3- بداء الموتمر بالقاء الابحاث وكان البحث الاول القاه الدكتور محمد الشيخلي عن الالية القانونية لتغيير النظام السياسي في العراق , والبحث الثاني عن معالجات في الاقتصاد العراقي الحالي والمستقبلي ,ثم محاضرون في العلوم السياسية لرسم شكل النظام السياسي القادم واجمعوا على ان عصر الانقلابات العسكرية لايمكن العمل به ولابد من الوثوق بالعمل الجماهيري الثوري , واكدوا لابد من تغيير النظام واجراء انتخابات بعد تغيير الدستور , وان تكون الانتخابات مستقبلا تحت اشراف الامم المتحدة والجامعة العربية .

4- اكدوا على امرين كقاسم مشترك بينهم وهما :

اولا : ان العراق محتل ايرانيا ولابد من تحريره .

ثانيا : ان العملية السياسية الحالية مرفوضة جملة وتفصيلا .

5- اكدوا انهم من يقود الحراك الداخلي في العراق من خلال المطعم التركي (( الطابق السابع )) واكد ممثلي التنظيمات الحاضرة ان لهم ممثلين في بغداد وفي الحراك الشعبي المعارض للعملية السياسية في بغداد .

6- وصلتهم تهاني من ساحة التحرير بالصوت والصورة.

7- اكدوا ان 80% من الذين حضروا في الموتمر , لهم تمثيل في ساحة التحرير من اقاربهم واولادهم وتنظيماتهم .

8- اكدوا ان الذي يشرف على العمليات في التحرير هو مسول تنظيم ((مكتب الشباب في حزب البعث )).

9- تم انتخاب احمد عزة الدوري مسولا لقيادة تنظيم الخارج ونجل طارق عزيز (زياد) كان حاضرا وهو يشرف على تنظيم اسمه ((حركة النهضة )) يرتبط بالبعثيين عبر تنظيم اسمه (( احرار العراق ).

10- قرروا اصدار جريدة يتم اعدادها من الامارات وتطبع في بغداد وتوزع في ساحة التحرير يشرف عليها نجل داوود الجنابي وابنه , علما ان داوود شيعي من اهالي الكاظمية وهو اعلامي مقيم في دبي

11- سوف يصدرون لائحة بالمطلوبين للنظام الجديد بعد التغيير .

12- اغلب الحضور سنة ومسيح ومنهم شيعة لايتجاوز عددهم في الموتمر 6%.

13- يشرف على التمويل المالي صلاح المختار وبشار سبعاوي وصلاح وبشاروتم الاتفاق على تخويل المختار وبشار فقط الاتصال بعزة الدوري .

14- صدرت عن الموتمر رسالتان الاولي : وجهت الى الامم المتحدة تتضمن تجريم النظام السياسي القائم , والثانية وجهت الى محكمة لاهاي لمحاكمة نوري المالكي وعادل عبد المهدي , وقال رئيس الدائرة القانونية في حزب البعث ((محمد الشيخلي )) حصلناعلى تجاوب اولي من محمكة لاهاي .

15- تم فتح التبرعات من اموالهم الخاصة لساحة التحرير

16- كانوا يشتمون المرجع السيستاني وسماحته والمرجعية هدف لهم في المستقبل ,وتم اقرار تجريد الحوزة والمرجعية من اي دور , وقرروا ان تلحق الاماكن المقدسة بالاوقاف ,واموالها يجب ان تعود الى املاك الدولة

17- قرروا رفض رفع العلم العراقي الجديد ورفضوا ان يرفعوا الان شعارات حزب البعث علانية في هذه المرحلة بل لابد من تاجيل اي شعار بعثي لمتطلبات المرحلة

18- محمد طاقة المقيم في الاردن رئيس ((حركة الوفاق الوطني)) كان حاضرا .

19- اكدوا على التواصل مع البعثيين في الداخل

20- تم اتخاذ قرار الاستمرار في التظاهرات وخلق اجواء تمهد لتدخل دولي تحت اشراف الامم المتحدة .

21- صدرت توصيات الى المتظاهرين وقيادات التظاهرات في ساحة التحرير برفض اي قرار تتخذه الاحزاب الحالية .