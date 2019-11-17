التقارير

الكشف عن سعي أمريكي للسيطرة على طريق الحرير عبر العراق وسوريا وصولاً للبحر المتوسط


كشف الخبير الأمني احمد الشريفي، عن وجود سعي أمريكي للسيطرة على طريق الحرير الذي يمر عبر العراق وسوريا وصولاً إلى البحر المتوسط، فيما أشار إلى ان أمريكا تحاول إجبار الصين على التفاوض معها بشان طريق الحرير.

وقال الشريفي في حديث لـ" العهد" الفضائية، إن "أمريكا تحاول السيطرة على العقد الاستراتيجية وطريق الحرير الذي على أساسه يصار الى احتواء الصين، فالعقدة الاستراتيجية كمعابر برية هي النقطة الحيوية والعقدة الاستراتيجية المهمة فيها هي الانبار مروراً الى بغداد".

وأضاف، أن "القوة العشائرية التي تعتزم أمريكا تشكيلها، ستمارس نشاطاً فعلياً لتحقيق أمن رقعة جغرافية قد تصل الى حد التماس مع بغداد، أي بمعنى ان هناك توسيع لنفوذ هذه القوة على حساب القوة الاتحادية".

وأوضح الشريفي، أن " هذه القوة تختلف عن الصحوات وستذهب باتجاه صلاحيات واسعة لمسك الارض ورسم ملامح حدود وخطوط امنية يصار الى اناطة المهام الامنية لهذه القوة ضامنة لحماية الطرق على سبيل المثال".

أكد أن "خطوط النقل البري الاستراتجية أصبحت، اليوم، جزء لا يتجزأ من معادلة الاحتواء في التوازنات الاقليمية والدولية لاسيما بطريق الحرير"، مبيناً أن "طريق الحرير سيمر مضطراً عبر العراق وبالتحديد من المنطقة الغربية مرورا بسوريا وصولا بالبحر المتوسط".

وشدد الخبير الأمني، على أن "أمريكا ستحاول السيطرة على العقدة الاستراتيجية في العراق وستجعل سوريا تحت ضاغطة التوازنات وسيطرة الولايات المتحدة"، موضحاً ان "الصين لا تستطيع ان تمر الا بالتفاوض مع امريكا للمرور بهذا الطريق

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الكشف عن سعي أمريكي للسيطرة على طريق الحرير عبر العراق وسوريا وصولاً للبحر المتوسط
في توازن القوى و في قواعد الاشتباك ...!
اول ارهابي"داعشي" بريطاني بالعراق.. من هو حمزة الجائع المعروف بحبه لكنتاكي وماكدونالدز
"لجنة الخبراء" والطريق الى ضمان مستقبل العراق
🔺 الخطر على الأبواب . حول مؤتمرالسعودية (العراق آفاق مستقبلية).
  أين كانت الدولة من 'بروفات' الصرخيين والبعثيين؟
حالات الطلاق في السعودية تبلغ نصف معدل الزواج
العراق: اغلاق قنوات الفتنة.. خطوة في الاتجاه الصحيح
*```وراء الأكمة ما وراءها  ................ المطعم التركي أنموذجا*
لكي لاننسى: مع سيد المقاومة نحن في ضفة الامان...!
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 73.86
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
رعد الموسوي : اخواني رجاءا توضيح ،،من هم الحواسم ؟ وهل هؤلاء خطرين ؟ انا اعيش في الخارج واحد الاخوان ...
الموضوع :
‏عبد الكريم خلف يعاتب أبناء الوسط والجنوب لمشاركتهم في حملة ضده ويؤكد: لن نسمح للحواسم بالعودة!
علي الجبوري : اروحنا فداء للسيد السيستاني هبة الله لاهل العراق في زمن عز فيه الناصر والمعين وكثر فيه العدو ...
الموضوع :
المرجعية ومعركة سرقة الفوضى !
هيثم كريم : السلام عليكم أنا بحاجة الى كتاب نهج البلاغة باللغة الإنجليزية اذا ممكن ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
علي الجبوري : كفووو والله من شاربك ابو حاتم والي يحجي عليك من اشباه البشر واخد من اثنين كلب مسعور ...
الموضوع :
‏عبد الكريم خلف يعاتب أبناء الوسط والجنوب لمشاركتهم في حملة ضده ويؤكد: لن نسمح للحواسم بالعودة!
مصطفى اكرم شلال واكع : اني اقدم مظلمتي اني احد المعتصمين صاحب شهاده عليا وفوجئت اسمي لم يظهر في قائمه تعيينات الشهادات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
ثامر الحلي : هذا خنيث خبيث ومحد دمر العراق غيره اقسم بالله ...
الموضوع :
مصدر مطلع : ﻿واشنطن تعيد طرح حيدر العبادي بديلا واجماع عراقي برفضه
منير حجازي : السلام عليكم اخ احمد أحييك على هذا الجهد الصادق لتعرية هذا الموقع المشبوه وقد كنت قررت ان ...
الموضوع :
نصيحة مجانية الى من ينشر في كتابات والى الزاملي
haider : قرار مجحف ولماذا يتم تحديد عمر المتقاعد ان كان قادرا على العمل /اضافة الى ذالك يجب اضافة ...
الموضوع :
اقل راتب تقاعدي سيكون 500 الف دينار.. ابرز التعديلات في قانون التقاعد
محمد الموسوي : انعم واكرم اولاد عمنه الساده البصيصات. معروفين بكل الافعال الطيبة. ساده صحيحين النسب يرجعون الى عبيد الله ...
الموضوع :
عشيرة البصيصات والخطوة الفريدة المشرفة
يونس غازي حمودي مصطفى : خريج زراعة وغابات مواليد 1969 الثاني على الكلية عين معيد في جامعة الموصل وستقال في وقت صدام ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
فيسبوك