الكشف عن سعي أمريكي للسيطرة على طريق الحرير عبر العراق وسوريا وصولاً للبحر المتوسط

كشف الخبير الأمني احمد الشريفي، عن وجود سعي أمريكي للسيطرة على طريق الحرير الذي يمر عبر العراق وسوريا وصولاً إلى البحر المتوسط، فيما أشار إلى ان أمريكا تحاول إجبار الصين على التفاوض معها بشان طريق الحرير.

وقال الشريفي في حديث لـ" العهد" الفضائية، إن "أمريكا تحاول السيطرة على العقد الاستراتيجية وطريق الحرير الذي على أساسه يصار الى احتواء الصين، فالعقدة الاستراتيجية كمعابر برية هي النقطة الحيوية والعقدة الاستراتيجية المهمة فيها هي الانبار مروراً الى بغداد".

وأضاف، أن "القوة العشائرية التي تعتزم أمريكا تشكيلها، ستمارس نشاطاً فعلياً لتحقيق أمن رقعة جغرافية قد تصل الى حد التماس مع بغداد، أي بمعنى ان هناك توسيع لنفوذ هذه القوة على حساب القوة الاتحادية".

وأوضح الشريفي، أن " هذه القوة تختلف عن الصحوات وستذهب باتجاه صلاحيات واسعة لمسك الارض ورسم ملامح حدود وخطوط امنية يصار الى اناطة المهام الامنية لهذه القوة ضامنة لحماية الطرق على سبيل المثال".

أكد أن "خطوط النقل البري الاستراتجية أصبحت، اليوم، جزء لا يتجزأ من معادلة الاحتواء في التوازنات الاقليمية والدولية لاسيما بطريق الحرير"، مبيناً أن "طريق الحرير سيمر مضطراً عبر العراق وبالتحديد من المنطقة الغربية مرورا بسوريا وصولا بالبحر المتوسط".

وشدد الخبير الأمني، على أن "أمريكا ستحاول السيطرة على العقدة الاستراتيجية في العراق وستجعل سوريا تحت ضاغطة التوازنات وسيطرة الولايات المتحدة"، موضحاً ان "الصين لا تستطيع ان تمر الا بالتفاوض مع امريكا للمرور بهذا الطريق