مواقف برهم صالح بعد التظاهرات الاخيرة في العراق (( مسار حكومي جديد وانقلاب دستوري ))

زرقاء اليمامة

- انطلقت تظاهرات في العراق بتاريخ 1-10-2019 في مدن عراقية شيعية وشهدت هذه التظاهرات نوع من العنف المتبادل وطرق من التظاهر العنيف من حرق وضرب واعتداء على الاجهزة الامنية وغير ذلك هذه الاحداث افرزت مواقف مختلفة في الساحة السياسية والحكومية العراقية فتيار الحكمة له موقف والسنة لهم موقف والكرد لهم موقف اخر والشيعة كل حزب لهم موقف , وهنا نناقش موقف السيد برهم صالح باعتباره يشرف على مركز حساس ومهم وهو رئيس جمهورية العراق .

اولا : مواقف السيد برهم صالح

1- في اليوم الاول لاندلاع التظاهرات كان راي السيد برهم صالح في حوار خاص وسري بينه وبين السيد مقتدى عبر وسطاء اقنع فيه السيد مقتدى والعبادي والحكيم والخنجر واسامة بضرورة اعادة الانتخابات تحت اشراف اممي وبالفعل اصدر السيد مقتدى بيانا متاثرا براي برهم وكردة فعل لبيان السيد السيستاني الذي حمل الكتلة الاكبر المسولية في الاحداث فجمد كتلته ودعى الى اعادة الانتخابات تحت اشراف الامم المتحدة .

2- بتاريخ 7-10-2019 اصدر برهم صالح خطابا الى الشعب العراقي قال فيه (( ان استهداف المتظاهرين بالرصاص امر غير مقبول وانه خلاف الديمقراطية )) وقال ((ادعوا القوات الامنية والحكومة ان تحقق وتحدد من اطلق النار على المتظاهرين السلميين )) وقال ((من موقعي باعتباري حافظ للدستور الذي يصون حقوق الشعب العراقي والديمقراطية اتصدى بكل حزم لمن خرق الدستور واعتدى على المواطنين)) وقال(( ان الفساد عرقل التقدم في الدولة وهكذا المحاصصة الحزبية ولابد من السعي الى الحكم الرشيد)) وقال ( لا شرعية لاي حكم وحكومة ونظام سياسي لايحقق مطاليبكم وهذا واجبنا ولانحيد عنه ابدا واقدر دور المرجعية)) وقال ((ادعوا الى فتح تحقيق في من ضرب المتظاهرين )).

3- خطاب برهم صالح تجاوز فيه - في اليوم السابع للتظاهرات الذي كان فيه عادل ساكتا ولم يقدم خطاب واضح الى الجمهور المتظاهر – تجاوز صلاحيات عادل وصار برهم رجل تنفيذي يحتل مساحة تنفيذية مناطة بالسيد عادل حسب الدستور, نعم برهم صالح اصر في خطابه على انه سوف يحث الحكومة على الاصلاح وتحسين المستوى المعاشي والسكن وانهاء البطالة وايجاد فرص عمل وغيرذلك , والاهتمام بالشباب والخريجين واعادة النظر بالقانون الانتخابي , فجمع بين (( الاحصلاحات الخدمية + الاصلاحات البنيوية الدستورية )).

4- برهم اطلق دعوة خطيرة جدا وهي(( الدعوة حوار وطني )) وهذا واضح انه سوف يشمل البعثيين , او يرسخ الى اعادة صياغة العملية السياسية .

5- برهم اطلق دعوة خطيرة اخرى وهو ان تكون المرحلة القادمة من اصلاحات خدمية وتشريعية ودستورية تحت اشراف الامم المتحدة , وهذا تدويل للعملية الساسية في العراق بعدها انهالت عليه الاتصالات من امريكا والامم المتحدة والاتحاد الاوربي والجامعة العربية ودول عربية عديدة الا انه لم يتصل ولا مرة واحدة باي مسول ايراني.

6- برهم دعى الى تشكيل مفوضية جديدة للانتخابات تحت اشراف الامم المتحدة وقانون انتخابي جديد.

7- برهم يستقبل وفد المجلس العراقي للسلم بقيادة علي الرفيعي ويدين امامه الاعتداء على المتظاهرين ويتعد بحماية التظاهرات .

8- برهم بتاريخ 14-10-2019 يجري اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الامريكي (( بومبيو)) ويتعد له بالاصلاحات السياسية .

9- برهم يعقد في قصر السلام اجتماعا بتاريخ 14-10-2019 بعد اتصاله بوزير الخارجية الامريكي بحضور عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب الحلبوسي , ورئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان ويدعوا الى اجراء حزمة اصلاحات خدمية وسياسيةو تحقيق عاجل في العنف ومحاسبة المتورطين في اطلاق النار على المتظاهرين ويصف التظاهرات بانها ((سلمية)) ويامر باطلاق سراح المعتقلين ويصرح (( بان استعمال للعنف المفرط ضد المتظاهرين تم استعماله وهو مرفوض)).

10- برهم يجري بتاريخ 12-10-2019 اتصال مع مسولة الشوون الخارجية في الاتحاد الاوربي ((موكريني )) ويناقش التحرك العسكري التركي في سوريا والتظاهرات في العراق ويتعد بحفظ الديمقراطية ويتكفل في حفظ حق المواطنين في التظاهرات .

11- برهم يجري اتصال بتاريخ 10-10-2019 مع العاهل الاردني ورئيس مصر محمد مرسي ومع محمد بن زايد ولي عهد ابو ظبي ومع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ومعالي رئيس الجامعة العربية لمناقشة الملف السوري والاحداث الداخلية في العراق .

12- برهم يجري اتصال مع الامين العام للامم المتحدة ((انطونيو غوتيريس)) بتاريخ 12-10-2019 ويستعرض الاحداث في العراق ويوكد له على حفظ حق المتظاهرين ومحاسبة المقصرين.

13- برهم يستقبل رئيس تحالف النصر حيدر العبادي بتاريخ 15-10-2019 ويوكد على اهمية حفظ حقوق المتظاهرين واجراء(( حوار وطني)).

14- اصدر عدد من البيانات التي توكد وقوفه الى جانب المتظاهرين وبعبارت متعددة صرح بها من خلال لقائه المبعوث الامريكي وكيل وزير الخارجية لشوون الشرق الاوسط 15-10-2019 ((ديفيد شينكر)) ووزير الخارجية الفرنسي(( لودريان )) وفيها يدافع عن حرية التعبير عن الراي ويشدد على منع اي ((قمع للحريات وتكميم للافواه )) كما صرح هو .

15- اجتمع بشيوخ العشائر 16-10-2019واكد انه سوف يدعوا الى عقد موتمر يعمد فيه على تعديلات مهمة للدستور تشمل :

- ان يتحول النظام البرلماني الى نظام رئاسي .

- وان يتم تقليص عدد اعضاء مجالس المحافظات او الغاء دورهم.

- و تقليص عدد اعضاء مجلس النواب وغير ذلك

- وربما هذه هي الامور الظاهرية اما الامور الاخرى التي قد تطرح لاحقا هو ان يتم نقل صلاحيات رئيس الوزراء الى رئيس الجمهورية من خلال التعديلات اي تنقل من الشيعة الى السنة باعتبار ان منصب رئاسة الوزراء الى السنة الكرد وحال يتم التعديل يمكن ان ينقل الى السنة ويكون البرلمان بيد الكرد وهذا مشروع قديم تعمل عليه السفارة الامريكية وطالب به السنة عام 2007 بقيادة العدان الدليمي وطارق الهاشمي وقال بالنص (( انه سوف يعقد موتمرا يعيد النظر في الكثير من القوانين بما فيها قانون الانتخابات ولابد من اصلاح سياسي جوهري)) وقال ((ان الفساد هو اساس البلاء)) وقال ((ان الدولة متلكئة وقال لابد من احترام المواطنيين وان حق التعبير عن الراي مكفول ولايمكن ان نسمح في الاعتداء على المتظاهرين وقال لابد من اصلاح المنظومة الحكومية ))

16- اصدربرهم بيانا بمناسبة الزيارة الاربعينية قال (( نرفض كل انواع الظلم وتكيم الافواه)) ومعروف انه يقصد ان هناك جهات تقف بالضد من المتظاهرين تمنع عليهم ان يقولوا كلمتهم.

17- قام برهم بجولة من خلال افراد مكتبه ومستشارين مقربين منه على عدد من القيادات السياسية منهم عمار الحكيم ومنهم العبادي وعلاوي وحتى الشيخ قيس وغيرهم ليقنعهم بضرورة اجراء تعديلات مهمة على الدستوروايده الكثير منهم بحدود مطلقة ومقيدة وقد صرح العبادي بما يجعله قريبا من السيد برهم وهكذا الصدر وعمار الذي قال (( الدستور وضع ليتم تعديله لا ان يكون حجرا )). والعبادي يدعوا في اكثر من مرة لاساط الحكومة واعادة الانتخابات وهكذا السيد الصدروقريبا من هذا صرح الشيخ قيس .

18- برهم صالح كان يدير الاحداث بقوة اكثر من عادل عبد المهدي وهو من كان على تواصل جدي ويومي مع رئيس البرلمان الحلبوسي وقد كلف برهم الحلبوسي ابن التظاهرات في اليوم الثالث ان يعلن عن حزمة اصلاحات جعل برهم بها الحلبوسي اقوى من عادل عبد المهدي واشد حضورا واكثر قربا من الجمهور ونقله من مسول تشريعي الى تنفيذي فاختطف الرجلان من عادل مساحته وصلاحيلاته , وايضا هو من دفع السيد الحلبوسي الى ان يقوم بتشريعات مهمة في البرلمان وسوف يستمر الحلبوسي مستعدا لممارسة دوره في البرلمان لسحب الدور المهم في معالجة الاحداث من عادل الى السنة والكرد بالتنسيق بينه وبين برهم صالح بقصد او بدون قصد .

19- برهم صالح يرسل رسالة خاصة الى النجف الاشرف يشرح لهم فيه ظروف العراق المعقدة ويدعوا الى الحل ويقدم عدد من التوصيات لحل الازمة تتضمن علاجات تنفيذية خدمية وسياسية .

20- برهم هو ومكتبه في حضور دائم في الاعلام ومن خلال الاعلام نجدهم يدافعون عن المتظاهرين وعن المدونيين وهم وراء حملة اطلاق سراح شجاع الخفاجي صاحب صفحة (( الاخوة النظيفة )) المعورف بدوره في تحريك التظاهرات هو ومعه الكثير من ابناء السفارات . وهم من خلال الاعلام يشرحون اجماليات برهم في الاصلاح الدستوري من

- رئيس الجمهورية الى فتح الحوار مع القوى السياسية والمجتمعية والشخصيات الأكاديمية، اضافة إلى أهمية رأي المرجعية الدينية، لمراجعة اهم المواد التي عادة ما تكون هي العائق في بناء الدولة”.

- الحوارالذي يريد اجرائه برهم سيناقش هل النظام البرلماني هو الأفضل ام النظام الرئاسي؟.

- العلاقة ما بين المركز والاقليم من جانب الثروات وكيفية توزيعها، خصوصا النفط.

- كذلك ستتم مناقشة صلاحيات المحافظات، وماهي صلاحيات المركز،ة.

- وقضية مجالس المحافظات،

- وانتخاب المحافظ بشكل مباشر من قبل الشعب ام سيكون من خلال مجلس المحافظة وفق الالية الحالية.

- مواضيع أخرى تخص الهيئات المستقلة التي أشار اليها الدستور لتوضيحها وتشرع بقانون”و ان”الكثير من المحاور تتعلق بقضية تعديل الدستور”.

- اعادة قانون الانتخابات

- التاكيد على ان يكون كل التعديل والاصلاحات تحت اشراف اممي

ثانيا : التحليل والاحتمالات

من يحلل تحركات السيد برهم الداخلية والخارجية ويدقق في تصريحاته ومواقفه يجد النقاط التالية وهي :

1- برهم مكلف بمشروع امريكي ومن اليوم الاول من تعيينه نقل الثقات والمقربين منه ان السفير الامريكي الاسبق ((سيليمان )) قوله ان برهم هو رجل امريكا الاول في العراق.

2- برهم كان هو الشخصية البارزة في الاحداث الداخلية خلال التظاهرات وهو الرجل الذي يقوم بمخاطبة المجتمع الدولي وهذا الامر همش دور عادل تقريبا بعد ان تصدى برهم بنفسه هو الحلبوسي لقيادة الاحداث واللقائات والتصريحات والاجرائات الداخلية والخارجية .

3- برهم يريد التوجه من خلال استغلاله احداث التظاهرات الى ان يعيد صياغة العملية السياسية بكاملها وتحت اشراف الامم المتحدة والسفارات الخليجية والعربية والبريطانية والامريكية والاوربية.

4- ان الحضور الكردي في تحريك هذه التظاهرات كان واضحا فحزب الديمقراطي الكردستاني كان يدفع بقوة الى التظاهرات الا انه يقف ايضا مع شخصية السيد عادل عبد المهدي, واما الشخصية البارزة التي حركت الاحداث هو الكردي الامريكي الجنسية (( هيوا عثمان )) وكان يتحدث يوميا على قناة العربية ويرسل لهم المقاطع ويتواجد داخل التظاهرات , علما ان هيوا عثمان قد زار اسرائيل كرارا وعلاقة هيوا بالسفارة الامريكية معروفة من خلال الرابط (( ذكرى سرسم )) وكان يدخل الى قناة العربية وبيده لابتوب فيه صور ومقاطع التظاهرات وكانت لديه شبكه من الاعلاميين يصورون مقاطع تنشر في الاعلام العالمي , كوثيقة على ادانة الجيش والقوات الامنية العراقية وتلك الوثائق هي التي يعتمدها السيد برهم صالح , ومن هنا برز تيار كردي كبير سياسي واعلامي يوديد حركة التظاهرات ضد الاحزاب الاسلامية وضد الحكم والحكومة في الداخل العراقي وخارجه .

5- برهم صالح يريد ان يحقق مصالحه الشخصية في هذه المرحلة لانه بتقاربه مع السفارة الامريكية سوف يحقق مايلي :

- يتمكن من ان يستلم رئاسة الجمهورية مرة ثانية .

- ويمكن ان يكون قويا داخل المجتمع الكردي وداخل الاتحاد الديمقراطي الكردستاني الذي يترنح لغياب اقيادة وهم مقبلون على موتمر قيادي .

- ويمكن ان يكون اقوى من مسعود البرزاني لان برهم الان يقود تيار بناء العراق وتحقيق وجود الكرد ضمن العراق الموحد بما يعزز للكرد مزيد من الحقوق بعيدا عن احلام الانفصال غير الواقعية و بما يقوي الكرد ويمنحهم مزيد من الحقوق في النفط رسميا ,وبما يجعل العراق ضمن المحور الامريكي بينما مسعود يتجه بالعراق الى الانفصال نعم برهم ادرك ان العقل الامريكي في متغير جديد من الكرد في سوريا والعراق وخلاصة المتغير هو دمج الكرد في دولهم مع الحفاظ على حقوقهم حتى يكون ذراع امريكا داخل سوريا والعراق افضل من ان يكونوا وجودات لاشرعية لها ولاجل هذا ارسل ترامب رسالته الى اوردغان التي يحثه على الحوار مع الكرد لانه يمهد لوضع الكرد في قلب العملية السياسية في العراق وسوريا لا حسب المخطط القديم الانفصالي بعد الاخفاق في هذا المشروع وبعد فشله ايضا تاريخيا لانهم من الموكد قد اطلعوا على احداث المنطقة بعد عام 2010 وبعد معاهدة سيفر .

6- ايضا السيد برهم صالح يريد الانتقام من عادل – مع انه صديقه الشخصي الا انه مختلف معه سياسيا – وسبب الانتقام هو ان عادل متقارب جدا مع مسعود بدرجة ادى الى تهميش الاتحاد الذى ادى الى تركيز الوجود السياسي كاملا بيد البرزاني وان برهم وجد الفرصة مناسبة لقلب هذه المعادلة لصالحه حتى يتم اضعاف مسعود من الداخل واضعافه من الخارج بعد ضرب تركيا الى الكرد الانفصاليين في سورية المويدين الى مسعود برزاني.

7- برهم يريد ان يتجه بالعراق الى ان يكون دولة علمانية تحت الخيمة العلمانية الدولية بعيدا عن الاسلاميين وبعيدا عن صراعات المنطقة سيما ان بنته المتزوجة من يهودي لها الدور الكبير في دعم هذا التوجه(( بنت برهم كالي تزوجت من اليهودي الامريكي وتم تعيينها باحثة في الامم المتحدة وتدير هي زودها منظمات الدفاع عن اسرائيل ))

8- برهم يريد من الاصلاحات الدستورية ان يحقق نقلة جديدة في الحكم السياسيي في العراق يتم بها اجراء تعديلات مهمة منها رفع الحضر عن البعثيين ومنها نقل صلاحيات كثيرة من رئيس الوزراء الى رئيس الجمهورية وجعل نظام الحكم رئاسي ويمكن لامريكا ان تزور الانتخابات لاحقا الى الشخص الذي تريده وتلغي دور الاحزاب الاسلامية ودور ايران في ترتيب المفاوضات لتشكيل الحكومة.

9- برهم جند نفسه بالانحياز الى المتظاهرين والدفاع عنهم ومنحهم الشرعية وكرر عبارة لاشرعية لنظام سياسي فاسد ويعتمد العنف والفساد المالي .

10- برهم يتجه الى ان ينسجم خطابه الى ان يكون هو الجهة المنفذة لمطالب المتظاهرين وهنا ملاحظة مهمة وهي ان التظاهرات من البعض تريد الخدمات وفرص العمل الا انه طور طلبات المتظاهرين ورفع السقوف وعمل على توسعتها من الخدمات الى تغيير سياسي كبير يشمل التعديل للدستور والقضاء والانتخابات وادخال الامم المتدة في الامر والاشراف الدولي.

11- برهم بمواقفه هذا – لمن يدقق في طريقته في التعامل مع الاحداث – يجد انه يتصرف بمعزل عن الحكومة وهو بهذا يمثل تيار خاص مختلف عن علاج الحكومة للاحدث فالحكومة تريد اصلاحات خدمية وهو يريد اصلاحات سياسية دستورية تمس اسس العملية السياسية , والحكومة تريد التهدئة من خلال الاصلاحات وهو يريد رفع استمرار التظاهرات ويدافع عنها ويمنع اي تعرض لها ويصفها بالسلمية ويعمل على رفع صوته بمحاسبة من يتصدى للمتظاهرين حتى وان كانوا غير سلميين لانه في منطوق حديثه ان التظاهرات سلمية وكل عمل ضدهم خرق للدستور والديمقراطية .

12- برهم حصر ادارة الدولة في هذه المرحلة بيده وسوف يستمر يقود الاحداث باشراك الحكمة والنصر والصدر ومن خلال تفعيل الموقف الاقليمي والدولي حتى يرسم خريطة سياسية جديدة مختلفة عن ما يخطط له عادل عببد المهدي

13- من يتابع طلبات المتظاهرين عبر الفيس ومراكز التواصل الاجتماعي يجدها قريبة جدا من البرنامج الذي يعلن عنه برهم صالح

اخيرا هل برهم يرهم لو مايرهم ولمن يرهم ولمن لايرهم هل لنا ام علينا ؟