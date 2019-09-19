التقارير

لوموند: الواقع يضرب الخيال.. بن سلمان أمام طريق مسدود


ترى صحيفة لوموند الفرنسية أن الغارة التي استهدفت منشأتين كبيرتين بالسعودية وألقت الرياض باللوم فيها على طهران، مثلت إذلالا وإهانة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حامل لواء القومية السعودية.

وفي تقرير لمراسلها المخضرم بنيامين بارت، ذكرت الصحيفة أن السعودية محرجة الآن، وتتمنى اليوم أن الفيلم الدعائي الذي نشرته في 2017 ووصفت فيه ردها الكاسح على طهران، لم يصور أصلا.

 

 

ويقول بارت إن المقطع الذي شاهده حتى الآن أكثر من 1.5 مليون شخص يحاكي بلعبة فيديو احتلال السعودية لإيران وتدمير قواعدها العسكرية، قبل أن يتمكن قادة الحرس الثوري من التصدي للقوات الغازية أو إطلاق أية رصاصة؛ كل ذلك مع هتافات الشعب الإيراني وترحيبه بجنود جلالة الملك سلمان.

ولفت بارت إلى أن الصحافة السعودية وصفت في ذلك الوقت سيناريو هذا الفيديو الدعائي بأنه "واقعي"، علما بأنه يبدأ بكلمة لمحمد بن سلمان يقول فيها: "لن ننتظر وصول الحرب إلى السعودية، سنضمن أن المعركة تجري داخل إيران نفسها".

إذلال رهيب

وتحت عنوان "إذلال رهيب"، قال بارت إن نبرة هذا الفيلم تميزت بالتهور والشوفينية والاندفاعية، مما كشف عن تشدد في الدبلوماسية السعودية المناهضة لإيران، وتصلبها العدائي، وهو منعطف يجسده ولي العهد الشاب مهندس الحرب في اليمن، الذي يرى أن مواجهة إيران أصبحت ضرورية بسبب تدخلها في الشؤون العربية، بحسب رأي الكاتب.

لكن بعد مرور أقل من سنتين على نشر ذلك الفيلم الدعائي، ها هو الواقع يضرب الخيال، لكن على عكس ما اشتهته سفينة كتاب ذلك السيناريو، إذ لم يتمكن نظام الدفاع الجوي السعودي من التصدي لهجوم استهدف أكبر مصفاة في المملكة، في بقيق وحقل خويرس النفطي المجاور لها، وذلك يوم السبت 14 سبتمبر/أيلول الماضي، الأمر الذي يعتبر إهانة رهيبة لولي العهد راعي القومية السعودية، بحسب الكاتب.

وينقل بارت عن رجل أعمال أجنبي عارف بالرياض قوله: "هذه ضربة قاسية لمصداقية السعودية في وجه الغربيين".

ويضيف الكاتب أن هذه العملية، التي اتهمت وزارة الخارجية الأميركية إيران بالوقوف وراءها وأدت إلى خفض إنتاج السعودية من النفط إلى النصف، تمثل ذريعة حقيقية للحرب.

ومع ذلك، يقول بارت إن السعودية لا تريد في الحقيقة الدخول في حرب مع عدوها الكبير، وبعيدا عن وعود الفيديو، يبدو أن بن سلمان اختار التواري عن الأنظار في الوقت الحالي والامتناع عن توجيه أصابع الاتهام إلى طهران، حتى لو لم يكن هناك أحد في الرياض يشك في تورطها.

تحجيم بن سلمان

وينقل بارت عن صحفي سعودي قوله إن "ما حدث يوم السبت كان صدمة كبيرة وإهانة للسعودية، إذ لم يكن أحد يتخيل أن إيران سوف تجرؤ على شن هذه الضربة، وبن سلمان في وضع لا يحسد عليه، فهو يجد نفسه اليوم وحيدا ضد إيران".

فلا الولايات المتحدة تريد الدخول في حرب مع إيران، ولا فرنسا الحليف الآخر للرياض تريد ذلك، وتكتفي وسائل الإعلام السعودية في هذه الأثناء بتعداد اتصالات الدعم الهاتفية التي تلقتها السعودية منذ يوم الهجوم، لكن الواقع أنه ليس هناك أي بلد مستعد للدخول في مواجهة مع إيران"، وفقا لما نسبه الكاتب للمحللة في مؤسسة كارنيغي ياسمين فاروق.

ولا يتوقع المحللون أن يتجاوز الرد الأميركي العسكري هجوما إلكترونيا أو نشرا للمزيد من الأنظمة المضادة للصواريخ. والواقع -وفقا لأحد الخبراء المختصين في الشأن السعودي- أن "بن سلمان في ورطة إستراتيجية، إذ ليست لديه الإمكانيات الضرورية لطموحاته السياسية"، وفق تقرير بارت.

وتساءل بارت في االنهاية عما إذا كان الملك سلمان سينتهز هذه السانحة لإعادة تأطير ولي عهده وتحجيم دوره، مشيرا إلى أن ما سيقوله الملك سلمان في هذا الإطار سيعطي فكرة عن مدى الضعف الذي لحق بمحمد بن سلمان.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لوموند: الواقع يضرب الخيال.. بن سلمان أمام طريق مسدود
تسليح الجيش العراقي.. موسكو بدلًا من واشنطن
على من الدور بعد جون بولتون؟
خططت لاستهداف بغداد بالكيمياوي.. اعترافات الكبيسي اخطر امرأة بداعش الارهابي
تداعيات  استهداف  المنشآت  النفطية  السعودية  ...
نزار حيدر لِصحيفةِ [بلدُنا اليَوم] المصريَّة؛
من هي مسؤولة ملف التطبيع الإسرائيلي الخاص بالعراقيين؟
القسم الثاني من مشاريع العتبات المقدسة
عمائمُ أذِنَ الله أنْ تسمو
قناة "الحرة".. اساءات وتجاوزات اخرى
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 72.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
فاضل شنبه الزنكي : الله يحفظكم احنا عراقين خرجنا من العراق قبل الحرب العراقيه الإيرانيه وكنا في شركه النفط الوطنيه البصره ...
الموضوع :
وزارة المالية: استمرار استلام معاملات الفصل السياسي يومي السبت والجمعة
غسان نعمان يوسف : اعلان النتائج بتاريخ٢٠١٩/٨/٥ ولم تنشر الأسماء على الإنترنت ارجوا إعلامنا بالقبول أو الرفض ولكم جزيل الشكر ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
وداد كاظم راضي الكعبي : السلام عليكم قدم زوجي طلبا اعاده للوظيفه او التقاعد بتاريخ٥ اغسطس ٢٠١٩. ولكوني ملتزمه بالعلاج من سرطان ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
حيدر حسن جواد كاظم الربيعي : اني مواطن عراقي عراقي عراقي متزوج وعندي ثلاثة أطفال تخرجت من كليه العلوم قسم الفيزياء الجامعة المستنصريه ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد حياوي صالح محمد : الحصول على إجازة سوق ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
بغداد : دعائنا للسيد عادل عبد المهدي بالتسديد لضرب هذه الاوكار وغيرها ممن تسببت للعراق بالتراجع ...
الموضوع :
اعتقال زعيم المخدرات والدعارة يثير جدلًا في العراق.. من هو حجي حمزة الشمري؟
حسين أسامة احمد جميل الحسيني : من الأخير الى سيادتكم اعرف بروحي مراح احصل على هذا الشي بس والله شگد الي غايه بيها ...
الموضوع :
جهاز المخابرات يشترط للتعيين فيه عدم الانتماء للاجهزة الامنية قبل 9 نيسان 2003.
كامل ابراهيم كاظم : السلام عليكم رجائن انقذونا حيث لاتوجد في محلتنا المذكوره اعلاه لاتجد اي كهرباء وطنيه لان محلتنا قرب ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
Karar Ahmed : ماهو اصل العراقين هل اصل العراقين من السومرين ام من الجزيره العربيه ...
الموضوع :
أول خريطة للتاريخ البشري في العالم: نصف الإيرانيين من أصول عربية والتونسيين من اصول أفريقية
ستار عزيز مجيد : بسم الله الرحمن الرحيم يتراود في الشارع بين الناس هناك منه زوجية 3600000 - 4600000 دينار وكل ...
الموضوع :
صرف منحة الـمتقاعدين على ثلاث دفعات للعسكريين والـمدنيين
فيسبوك